Говорящие головы партий: какие депутаты были в фокусе СМИ. Спойлер — лидер не Слуга Народа

Между внеочередными парламентскими выборами 21 июля и первым заседание новой Рады 29 августа прошло чуть меньше 40 дней. За это время СМИ писали-рассказывали-показывали депутатов около 132 000 раз.

Мы задались целью узнать, кто из новоявленных депутатов стал медиа-звездой и какие партии победили в борьбе за внимание СМИ. Медиа — важный фактор в борьбе за умы и сердца избирателей. Ниже четыре графика, объясняющие, кто побеждает в этой борьбе.

КАК МЫ СЧИТАЛИ В основу анализа легли данные системы медиа мониторинга и управления репутацией Semantrum. Рейтинги фракций построены на основе количества упоминания в СМИ именно депутатов, входящих в эти фракции. Мы не анализировали упоминание просто «Слуга народа», «Голос», «Европейская солидарность» (ЕС) или других партий. В анализ вошли упоминания на ТВ, радио, печатных и интернет СМИ. Период: 21 июля — 29 августа

Эффект Трускавца

Статистика по всем депутатам девятого созыва показывает, что суммарно больше всего упоминаний за июль-август собрали избранники от Слуги Народа. (Это ожидаемо — их намного больше). А вот второе место — ЕС — можно считать победой партии Порошенко. Опытные политики из фракции экс-президента неплохо научились генерировать медиа поводы.

Но в «общем зачете» — суммы всех упоминаний депутатов от одной фракции — лидирует именно Слуга Народа. Среди всех партий депутаты президентской партии собрали 57% упоминаний. Во многом за счет Петра Порошенко и Андрея Парубия Европейская солидарность заняла второе место (37%). Тройку замыкает Оппозиционная платформа — За жизнь (19%).

После выборов прошло одно из самых обсуждаемых событий лета — школа ЗеДепутата в Трускавце (29 июля — 4 августа). Это новое для Украины событие помогло сгенерировать много упоминаний в СМИ. В первый день работы «школы», 29 июля, о конкретных депутатах (не партии) президентской фракции написали 1811 раз.

Это довольно много: за один день больше писали лишь несколько послевыборных дней (22-24 июня) и перед первым заседанием новый Рады (27-28 августа). Если считать по неделям, то неделя «школы» была менее популярнее лишь результатам выборов: почти 9500 упоминаний с 29 июля по 4 августа против 14500 с 21 по 27 июля соответственно.





Депутат-президент

В личном зачете тоже не обошлось без успехов ЕС. Несмотря на четвертое место этой партии по результатам парламентских выборов, Петр Порошенко — самая обсуждаемая фигура в июле-августе среди новоизбранных народных депутатов. Про него написали-рассказали-показали более 23 000 раз. Ближайший «конкурент» экс-президента — Дмитрий Разумков, первый номер в списке Слуги Народа и теперь уже спикер Верховной Рады. Про него СМИ написали более 17 000 раз. Замыкает тройку Святослав Вакарчук, лидер партии Голос. На счету лидера группы Океан Ельзы 9000 упоминаний.





Региональная разбивка

В абсолютном значении больше всего упоминаний собрали депутаты от Слуги Народа в области, в которой даже не выиграли выборы, — Львовской (1412 упоминаний). Вероятно, главным фактором стала школа ЗеДепутата, которая проводилась в Трускавце. Во Львовской области выиграла партия Голос, но про депутатов этой партии местные журналисты писали даже меньше, чем про нардепов ОПЗЖ, — 11% против 14% соответственно.

*В мониторинг по Крыму попали СМИ, которые работают на оккупированной территории.