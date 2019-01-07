Говорят, томос ненастоящий - так ли это. 5 вопросов и ответов

Томос уже в Украине. Сегодня в Софии Киевской прихожанам показали указ Вселенского патриархата об автокефалии Православной церкви в Украине. Это вызвало ожидаемую реакцию в России. Томос - не настоящий, патриарх Варфоломей - раскольник, а независимость автокефальной церкви - фиктивная. С такими методичками выступили спикеры РПЦ по поводу томоса.

Редакция LIGA.net отвечает на главные вопросы, которые касаются получения автокефалии Православной церковью в Украине.

Реклама

В окружении российского патриарха Кирилла говорят, что томос недействителен. Это так?

"Пока томос недействителен только с точки зрения Москвы. С точки зрения Константинополя - очень даже действителен. Остальные церкви будут определяться, думаю, в ближайшее время", - объяснил LIGA.net богослов, архимандтрит УПЦ МП Кирилл Говорун.

Православный богослов Юрий Черноморец рассказал LIGA.net, что Вселенский патриархат имеет власть давать автокефалию православной церкви любой страны. Томос для ПЦУ - окончательное решение, которое не может быть отменено или обжаловано. "Если бы автокефалию давала Московская патриархия, это решение требовало бы подтверждения томосом Вселенского патриархата", - говорит он.

Например, восстановление автокефалии Грузинской православной церкви по решению Московской патриархии 1943 года было отдельно легитимизировано решением Вселенского патриархата 1989 года. Точно так же сегодня действительными являются автокефалии для Польской церкви и Церкви чешских и словацких земель, - они были даны именно Константинополем, а не Москвой.

А вот предоставленная еще в 1970 году самой Москвой автокефалия для Православной церкви Америки до сих пор не подтверждена Вселенским патриархатом, а потому и не признается как автокефальная церковь, добавил он.

"То есть томос для Православной церкви в Украине абсолютно настоящий и не требует подтверждения", - уверен Черноморец. Признание ПЦУ другими поместными православными церквями - желательно, но не необходимо: "Рецепция решения Вселенского патриарха по Украине будет происходить постепенно, но в конце концов Православную Церковь в Украине признают все поместные православные церкви".

Читайте также: "Нас признают все, и даже РПЦ". Томос подписан - что дальше

Томос не дал независимости украинской церкви, а только переподчинил ее Константинополю. Это правда или миф?

Реклама

"Нет, это абсолютно неверное утверждение. Тут не может быть других интерпретаций", - утверждает Кирилл Говорун. Все черты независимости, прописанные в томосе, отвечают независимости других церквей. С точки зрения Константинополя все православные церкви делятся на две категории: древние и новосозданные. К новосозданным относят те, которые возникли с XV столетия. Большая их часть была создана вообще в XIX столетии и в начале XX. "Так вот типологически Украинская церковь очень подобна церквям новой эпохи. И все те привилегии, свободы и суверенитет, который имеют новосозданные церкви, их получила и Православная церковь Украины", - отметил он.

Юрий Черноморец обращает внимание на то, что предстоятель Православной церкви в Украине избирается в Украине, и его кандидатура не требует подтверждения Вселенского патриарха. И эта самостоятельность в выборе предстоятеля - главный признак автокефалии.

"И наоборот, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата вступает в свои права, только когда его благословит московский патриарх. Это является признаком несамостоятельности", - добавил он.

Решение всех проблем украинского православия отнесено к власти украинских епископов. В то время как УПЦ МП должна выполнять решения архиерейских и поместных соборов Русской православной церкви, которые для нее обязательны.

"Томос рекомендует ПЦУ быть в постоянном общении со Вселенским патриархатом и консультироваться по значимым вопросам, но это не означает зависимости от Вселенского патриархата и обязанности выполнять все решения Константинополя", - подчеркнул Юрий Черноморец.

Объем автокефалии Православной церкви в Украине ниже, чем у древних церквей? Это проблема?

Частично на этот вопрос мы уже ответили выше. Почти все новые церкви, получавшие автокефалию, сначала признавались в статусе митрополии, а статус патриархата получали уже позже. "Томос предусматривает, что статус патриархата будет предоставлен в результате нового решения Вселенского патриарха, и его следует ожидать тогда, когда подавляющее большинство церковных громад Украины будет относиться к автокефальной церкви", - говорит Черноморец. Сам титул предстоятеля, - патриарх или митрополит, - является чисто символическим. И церкви, предстоятель которых является митрополитом (например, Элладская), имеют те же права, что и патриархаты.

"Также никак не ограничивает права Православной церкви в Украине получение миро от Вселенского патриархата. Но при желании в будущем церковь сможет получить право самостоятельного мироварения", - прогнозирует эксперт.

У ПЦУ не будет права создавать заграничные епархии и парафии, назначать епископов. Это проблема?

Томос фиксирует обычную для Вселенского патриархата практику: приходы диаспор подчиняются Константинополю. "Последние сто лет идут дискуссии о том, кому должны подчиняться приходы диаспоры, - объясняет Черноморец. - Наличие приходов, разделенных по национальным признакам, признается исключительно как временное явление". В будущем на основе диаспор можно ожидать появления новых автокефальных церквей. Украинские церковные диаспоры в США и Канаде, деканаты в Испании и Португалии имеют собственных украинских диаспорных епископов и священников, берегут свою идентичность и сыграли важную роль в получении автокефалии украинской церкви.

Тем не менее, этот момент прописан и в томосе, и в уставе новой церкви, отметил Говорун. В этом смысле возможности украинской церкви и правда несколько ограничены: "Другие новосозданные церкви, которые тоже в свое время получили томос, такое право получили. Румынская церковь, например, имеет очень разветвленную сеть приходов и епархий. Сербская и Болгарская тоже. Но вот например Элладская церковь - нет. В этом смысле украинская церковь ближе к случаю Элладской церкви. Даже их устав стал основной для устава ПЦУ".

Томос обязывает церковь участвовать во всех собраниях на Фанаре, и это обеспечивает над ней власть Константинополя. Зачем?

В таких межправославных форумах принимают участие все православные церкви, и не только на Фанаре, а в разных странах и на разных площадках, подчеркивает Говорун: "И это очень хорошо, что украинская церковь получила с помощью томоса эту автоматическую привилегию. Еще раз: это право и привилегия, а не обязанность церкви".

По его словам, русская церковь самоустранилась от участия в форумах, где присутствуют представители Константинопольского патриархата. "Украинская церковь сейчас фактически заменит собой РПЦ. Это очень интересный шаг Константинополя", - говорит он.

Читайте также: "Ни одна из московских разработок против церкви не сработала"

Томос обязует ПЦУ участвовать не в соборах Константинопольского патриархата, а в межправославных и экуменических мероприятиях, объясняет Юрий Черноморец. Это является признаком полной самостоятельности ПЦУ. И это требование ставит РПЦ перед выбором: или смириться с существованием ПЦУ, или никогда не участвовать в таких мероприятиях.

"То есть участие ПЦУ в межправославных мероприятиях приведет к тому, что поместные православные церкви скорее признают автокефалию", - прогнозирует он. Одним из таких мероприятий в будущем может стать совещание (синаксис) предстоятелей православных церквей, направленное на преодоление раскола в Украине на ПЦУ и "УПЦ МП". Ряд поместных церквей уже отмечает необходимость такого совещания, поскольку оно может быть цивилизованным способом решения проблем в отношениях между православными в Украине и мире. Согласно томосу, ПЦУ не может быть отстранена от этого совещания, даже если Московский патриархат будет об этом просить, чтобы собраться сначала без владыки Епифания. Так что Томос закладывает основы для решения имеющихся проблем.

Константинопольский патриарх планирует значительно увеличить интенсивность межправославного диалога, и ПЦУ сыграет в нем ведущую роль, говорит Черноморец. Томос делает эту ведущую роль не просто возможной, но и необходимой. "Христиане Запада ждут "нового слова с Востока" и ищут его очень часто в духовности России. Теперь внимание может быть переключено на Киев", - отметил он.

"Константинополь и Киев вместе с большинством поместных православных церквей будут защищать достоинство человека против нового великого инквизитора Путина-Гундяева, который постоянно с 2008 года отрицает право личности на свободу и достоинство, свою ответственность за жизнь, - считает Черноморец. - Этот процесс уже начался на всеправославном соборе 2016 и будет дальше развиваться".

LIGA.net вела подробную хронику событий на Фанаре: Церковь есть. Варфоломей подписал томос для Украины