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27.12.2019, 09:00

Гривня и бензин дешевеют, рейтинг компаний без советского наследия. Что надо знать утром

Гривня и бензин дешевеют, рейтинг компаний без советского наследия. Что надо знать утром - Фото
Эмейл

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня пятница, 27 декабря. Температура от 0 до +2, курс доллара 23.29

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Гривня дешевеет: на межбанке курс доллара резко вырос

Самая популярная новость вчерашнего дня  “Гривня дешевеет: на межбанке курс доллара резко вырос”. За один день доллар подорожал почти на 30 копеек. Означает ли это, что получатели зарплат в валюте и хранители долларовых сбережений могут вздохнуть спокойно - и  доллар перестанет дешеветь?

Я бы не спешил. Вчера Нацбанк выкупил на межбанке рекордную за год сумму - более $700 млн. Большая часть этих денег - средства Нафтогаза, НАК продает валюту, чтобы выполнить предписание правительства и перечислить в бюджет 8,5 млрд грн. Но даже без денег Нафтогаза долларовое предложение значительно превышает спрос. НБУ не сможет долго выкупать по миллиарду долларов в неделю (корсчета банков лопаются от гривневой ликвидности). 

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Скорее всего давление на курс сохранится. Важная дата 30 января, когда НБУ будет принимать решение по учетной ставке, до этой даты наша реальная ставка будет одной из самых больших в мире, как и доходность ОВГЗ, а значит горячих приток иностранных денег сохранится. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Ливия официально попросила Турцию о военной помощи

Ливия - новый полигон мирового соперничества. Там теперь будут толкаться США, Турция, Россия, Иран и многие другие. Страна фактически развалилась: одну часть контролирует генерал Хафтар, другую - признанное правительство. Но генералу помогает российская армия - наемники ЧВК Вагнера. Вчера правительство Ливии официально попросило Турцию помочь и вмешаться. И Эрдоган отправит армию - ранее он заявил, что не бросит «братскую страну». Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин

Стоило Владимиру Зеленскому попросить сети АЗС активнее снижать цены и вуаля! Что ни день, то новое падение. Все не просто так. Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал борьбу с нелегальными заправщиками, чего так добивались "белые" АЗС. И, главное, что в обоих случаях в выигрыше остается потребитель. Больше по ссылке.

Текст дня. Созданные с нуля: первый рейтинг компаний без советского наследия

Мы сделали первый рейтинг компаний созданных с нуля. Тут нет бизнеса эксплуатирующего советские фабрики-заводы и поднявшегося на приватизации. И, о чудо, почти нет компаний привычных олигархов. В общем, этот рейтинг намного лучше отображает новую экономику Украину, чем привычные списки крупнейших компаний.

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Теги: эмейл-рассылка, гривня, валютний курс, бензин
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