Грустный коронавирусный миллион, авиационная "мечта президента". Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня среда, 30 сентября. Температура от +11 до +14, курс доллара 28.21

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net.

Очень грустный первый миллион

Девять месяцев и 20 дней понадобилось новому коронавирусу, чтобы убить 1 млн человек. Вчера, 29 сентября, от COVID-19 умер 1 000 000-й пациент, это означает, что коронавирус уносил в среднем 35 000 жителей в день. Если бы составляли рейтинг причин, из-за которых умирают люди, то коронавирус по итогам года оказался бы в первой десятке. Мы сделали несколько динамичных графиков, рассказывающих трагедию человечества в 2020-ом году. На них видно, жители каких стран пострадали в наибольшей степени. Это вовсе не США или Бразилия, а крошечная Сан-Марино, где в пересчете на 100 000 человек погибло максимальное число людей. Еще один феномен современного мира – коронавирус сильно потеснил с медийного поля остальные болезни, в то время как многие остаются более смертоносными. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции.

Зеленский пообещал построить в Виннице аэропорт в ходе своей каденции

Две самых нужных вещи в Украине прямо сейчас – новая авиакомпания и новый аэропорт в Виннице.

Законопроект об авиационной "мечте президента" уже появился в Раде. Заявление об аэропорте Владимир Зеленский сделал на вчерашнем заседании Национального инвестсовета. Что это значит? Во-первых, в Украине пиар определяет сознание. Во-вторых, похоже, президентская кампания уже началась. Финансировать ее будут за деньги налогоплательщиков. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life.

Наймолодший чемпіон Європи зі стрибків у воду: Мені в плюс, що Олімпіаду перенесли на рік

13-річний українець Олексій Середа змусив дорослих та титулованих суперників нервово чекати його результатів на світовій першості 2019 року. Тоді він зупинився за крок до п'єдесталу. А за місяць став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків у воду. Зараз йому 14. І він готується до Олімпіади. Олексій розповідає свою історію LIGA.Life. Більше – за лінком.

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