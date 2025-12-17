Оборонительный союз против России: Украина плюс Европа минус США
На Европу давят с трех сторон.
Первое и самое очевидное направление – это Россия с ее агрессивным поведением и угрозами. Владимир Путин заявил, что если Европа хочет войны, то Россия к ней готова и уничтожит Европу.
Вторая и исторически гораздо более неприятная история – из-за Атлантики, от администрации Дональда Трампа.
И где соберутся двое, там найдется место и для третьего, существует угроза и внутри самой Европы: рост популярности праворадикальных сил. И это пламя активно раздувают как россияне, так и американцы.
США, бывший лидер западного демократического порядка, оказался при Трампе, таким образом в одной лодке с империалистической и авторитарной Россией, и считает Европу главной угрозой. В свете новой стратегии национальной безопасности уже утверждается, что Европу ждет "цивилизационный закат".
Эти три угрозы – плюс война России против Украины и отношение к ней – привлекли внимание нескольких аналитических центров, и уже вышло несколько соответствующих обзоров. Их смысл можно резюмировать названием одного из них: "Европа вместе с Украиной против России, но без США".
То есть значимость Украины для Европы и ее безопасности осознается как минимум на уровне аналитических центров и, к счастью, все чаще на уровне правительств. В случае последних, однако, стоит следить за предстоящими выборами в соответствующих странах. К власти могут прийти силы, которые при поддержке США и России могут начать существенно менять сложившиеся представления.
Один из упомянутых отчетов классифицирует европейские страны в зависимости от значения российской угрозы для их внешней политики. Финляндия и Швеция – а также Норвегия и Дания – видят в России долгосрочную угрозу, включая ее влияние на Балтийское море и Арктику.
Великобритания и Польша вместе со странами Балтии считают, что масштабная агрессия России против Украины лишь подтвердила их видение московского реваншизма и агрессивности. Для Франции, Германии и Италии российская агрессия стала шоком, который заставил их лидеров изменить политику вовлечения России в экономическое сотрудничество – именно она доминировала с момента окончания холодной войны.
Эти изменения носят весьма серьезный характер. Достаточно взглянуть хотя бы на опубликованный в журнале Spiegel изложение телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона, федерального канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского. В нем Макрон недвусмысленно заявил, что Трамп может предать Украину, хотя публично это отрицал. Мерц же отметил, что американские переговорщики – бизнесмен в сфере недвижимости Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер – ведут свою игру как с Украиной, так и с Европой.
Для других государств по-прежнему важно общение с Россией: это Венгрия, Словакия, а теперь, вероятно, и Чехия, а также Турция, хотя и с определенными особенностями. Турция, в частности, не желает вступать в противостояние с Россией, но в то же время поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Переходим к роли Украины. Ее место в будущей архитектуре безопасности Европы еще не определено, но все шире распространяется понимание, что Украина – это передовая линия. Венгрия и Словакия, скорее, предпочли бы видеть Украину "серой зоной", которая находилась бы между ними и Россией. И у меня есть подозрение, что Виктор Орбан, зараженный идеями "Великой Венгрии", не был бы против поражения Украины – при том условии, что Москва в качестве награды за услуги подарит ему Закарпатье с венгерским меньшинством.
Перспективы вступления Украины в Европейский Союз по-прежнему остаются на повестке дня. В самой стране общественное мнение решительно поддерживает этот шаг. 70% украинцев хотели бы членства в ЕС, при этом в Западной Украине поддержка достигает 79%.
Однако здесь есть пара проблем, связанных с российской агрессией.
Одна заключается в том, готов ли Евросоюз принять страну, находящуюся в состоянии войны. Вероятно, имеется в виду статья 42.7 Договора о Европейском союзе, которая предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии, но и достижение мира не может быть поставлено условием вступления, так как это фактически дало бы России право вето.
Второй вопрос – как будут применяться правила единого рынка ЕС, если Украина не контролирует всю свою территорию.
И третий вопрос – возможные обязательства Евросоюза относительно пострадавших от войны территорий. Если начать закачивать туда средства поддержки, это может превратиться в бездонную яму.
Наконец, остается вопрос коррупции в Украине, в том числе ее проявления на высшем уровне. Эта проблема также требует решения до вступления.
В любом случае Европе выгодно ликвидировать "серую зону" у своих границ, начиная именно с Украины – как самого важного стратегического партнера.
Что касается НАТО, то опрос годичной давности показал, что 59% украинцев на востоке и 79% на западе поддерживают вступление. Таким образом, вопрос, скорее, в самом НАТО: сейчас там нет единогласия, и в ближайшем будущем оно вряд ли появится. Хотя бы из-за позиции США, поскольку окружение Трампа предпочитает бизнес с русскими сотрудничеству с союзниками.
По этой причине Европейский Союз должен искать возможности для обеспечения безопасности без США.
И это в условиях, когда трамписты по обе стороны Атлантики пытаются подорвать европейскую демократию. Таким образом, необходимо создавать чисто "европейскую опору" для НАТО.
В докладе Центра европейских реформ предлагается идея создания объединения, подобного существовавшему некогда Западноевропейскому союзу (ЗЕС). В нем состояли полноправные члены (страны ЕС и НАТО), наблюдатели (страны ЕС, не входящие в НАТО) и ассоциированные члены (страны НАТО, не входящие в ЕС). И у Западноевропейского союза также были обязательные взаимные гарантии безопасности.
Самостоятельные действия Европы – это кость в горле как для клики Трампа, так и для банды Путина. Оба они пытаются столкнуть Европу в небытие и поделить на сферы влияния. Пока европейцы стараются, несмотря ни на что, удержать американцев "на борту", хотя для многих из них заискивание перед Трампом представляется отвратительным.
Возникает вопрос: есть ли у Европы какие-либо рычаги влияния на Трампа? Недавно в СМИ появилось одно предложение. Трамп, как известно, понимает силу денег. В руках европейцев находятся казначейские облигации США на сумму около $2,34 трлн долларов. И если одновременно выбросить их на рынок, последствия для США будут хуже, чем экономический кризис 2008 года. Возможно, утечка этой информации в СМИ была предупреждением Трампу о том, что против него могут быть использованы его же собственные методы.
Так или иначе, остается лишь подтвердить: европейцам следует выбрать путь единства с украинцами против российской агрессии – и делать это без американцев.
