Харьковские соглашения, военная торговля Украины и России. Что надо знать утром

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. СБУ обыскала печерские холмы – от Рады до Кабмина. Кого накажут за харьковские соглашения

СБУ провела обыски во всех топ-кабинетах страны. Ищут пожарные, ищет полиция, а злодея все нет.

Так кто ответит за харьковские соглашения, если депутатов за голосование привлечь не получится? Кажется, власть хочет все спихнуть на Петра Порошенко. Но он покинул МИД за полтора месяца до харьковских соглашений. Тогда кто же готовил документы? Давайте их посадим.

После увольнения в МИД оставались работать два соратника Порошенко: Константин Елисеев и Павел Климкин. Этот нюанс уже используют в Офисе президента, чтобы бросить тень на Порошенко и заодно отмыть действующего замсекретаря СНБО Руслана Демченко. Елисеев и Климкин свою роль отрицают.

А вот Демченко, по данным LIGA.net, мог иметь отношение к подготовке документов (официально в МИД это отрицают).

В 2010 году в должности заместителя министра иностранных дел Демченко курировал российское направление, и так успешно, что к концу года вырос до статуса первого заместителя.

И Демченко как минимум занимался рабочими документами, сопровождавшими процесс. Мы нашли письмо, где прямо указано его имя.

Власти его, судя по всему, решили всячески защищать. Но кого тогда сажать будут?

Судя по всему – никого. И это просто политическое шоу, чтобы показать, как сильно Банковая хочет вернуть Крым. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. SIPRI: Россия – второй крупнейший покупатель украинского вооружения

Ежегодный отчет Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) принес несколько сюрпризов. По данным шведских исследователей, Чехия оказалась в тройке крупнейших стран поставщиков вооружений для Украины за последние 4 года. А Китай – крупнейшим получателем. Но главная нежиданность – на втором месте после Китая идет Россия. Туда идет пятая часть всего украинского экспорта. Хотя военная торговля с ней в Украине дефакто и де-юре уже несколько лет запрещена.

На новость отреагировали в Укроборонпроме. Экспорта вооружений в РФ нет с августа 2014 года, заявил замдиректора по управлению активами концерна Мустафа Найем. Что это значит? Есть три варианта. Первый, Укроборонпром – крупнейший, но не единственный участник рынка оборонной продукции в Украине. И поставки могут вести частные компании. Второй (дополнение первого), поставки идут через третьи страны. Третий, шведские исследователи ошиблись.

LIGA.net отправила запрос в Швецию, чтобы прояснить, как проводился подсчет. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Вагітність і коронавірус: як впливає на дитину і маму. Все про симптоми, ліки, пологи

Ми живемо в карантині рік. За цей час в Україні продовжували вагітніти та народжувати. Але чи безпечно вагітніти зараз? А якщо мама захворіє ковідом, як це вплине на неї і дитину? Біологиня Дарія Озерна зібрала усю актуальну інформацію, якою ми радимо озброїтись вагітним та їхнім рідним. Більше за лінком.

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