Утром 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту в оккупированной Херсонской области. Через этот мост проходит дорога в Запорожскую область, где сегодня продолжается наступление Вооруженных Сил Украины.

Именно по этой дороге Россия перебрасывала военную технику из оккупированного Крыма. Теперь логистика оккупационных войск существенно усложнена.

"Происходит локализация оккупантов. То же самое происходило непосредственно накануне освобождения части Херсонской области", – говорит LIGA.net главный редактор Defense Express Олег Катков.

Как удар по Чонгарскому мосту может повлиять на ситуацию на фронте – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Удар был нанесен сразу по двум мостам: по мосту через Чонгарский пролив, где расположен автомобильный пункт пропуска, а также по переправе через озеро Сиваш.

Обе переправы существенно повреждены.

Оккупанты сразу заявили, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow. Олег Катков в комментарии LIGA.net подтвердил, что, вероятнее всего, удар действительно был нанесен именно этими ракетами.

"Ракета Storm Shadow бетонобойная. Она создана специально для уничтожения высокозащищенных объектов, – объясняет он. – Боевая часть весит около 450 килограммов. Она тандемная. Первая часть – кумулятивная – пробивает препятствие. В это отверстие влетает основная боевая часть, осколочная фугасная. Она и наносит точный удар".

Если посмотреть на достаточно подробные фото Чонгарского моста, за которые нужно поблагодарить оккупационные власти, видно, что там пробито полотно и повреждена сама опора, говорит он. По фото оценить повреждение сложно, но там видна арматура самой опоры.

Это указывает на достаточно серьезное повреждение, говорит Катков.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Поражение моста означает, что сухопутное сообщение между полуостровом и Херсонской областью осложнилось, пояснили LIGA.net в Представительстве президента Украины в Крыму.

Мост был важной частью так называемого "сухопутного коридора" в Крым и из Крыма, отметили в Представительстве.

"По нему из России на оккупированный полуостров везли грузы габаритным транспортом, движение которого оккупанты запретили по "крымскому мосту" из-за страха повторного подрыва, – отмечается в сообщении. – Из оккупированного Крыма вывозили вооружение российской группировке войск в Херсонской области и частично в Запорожской области, которое завозилось по железной дороге в район Джанкойского железнодорожного узла".

Оккупированный полуостров Крым соединен с Херсонской областью тремя автомобильными дорогами, напоминает Катков. Две из них – через Каланчак и Чаплынку – расположены в районе Армянска. Третья – трасса Е105 – ведет из Джанкоя в Чонгар.

"Эта дорога ведет на Мелитополь. Она имеет большую пропускную способность и активно используется оккупантами. Есть, конечно, альтернативный маршрут через Армянск. Но это крюк примерно на 150 км и по дороге малой пропускной способности, – говорит он. – Теперь логистика оккупантов объективно усложнена".

Этот маршрут и длиннее на несколько сотен километров, и находится гораздо ближе к позициям ВСУ. Что создает угрозу систематического поражения военных грузов и техники, которые будут следовать по этому маршруту, добавляют в Представительстве президента в Крыму.

Удар по Чонгару произошел через несколько дней после выведения из строя железнодорожного сообщения. 18 июня ВСУ нанесли удар по складам оккупантов с боеприпасами в поселке Рыково. Склади располагались у железнодорожной станции "Партизаны". Эта станция – промежуточная на линии Джанкой-Федоровка и также является одним из путей снабжения российской армии на южном фронте. Железнодорожный путь был поврежден в результате удара. Сообщение там до сих пор не возобновили.

Усложненная логистика имеет огромное значение для локализации поля боя в этом направлении, добавляет Катков.

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ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя утренние удары по двум мостам в районе Чонгара, сказал, что "продолжение следует".

По его словам, "сейчас идет работа, и она будет продолжена". Он сообщил, что речь идет о планомерной работе Сил обороны, Движения сопротивления и местного населения, которое ожидает освобождения оккупированных территорий.

Говорить, как повреждение этой транспортной артерии повлияет на наступательные действия Сил обороны Украины в Запорожской области, пока рано, считает офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

"Все события, связанные с украинским контрнаступлением, будут растянуты во времени – на лето и осень, – объясняет он. – Не следует ожидать эффекта сразу".

Однако, по его словам, очевидно, что мосты будут добивать. "Нанесли удар, мы видим поражение. Теперь прилетят еще ракеты, и мосты будут добиты. Но даже после этого нужно время, чтобы мы почувствовали эффект", – говорит Левин.

Чтобы мост такого класса был полноценно выведен из строя, результат необходимо обновлять, соглашается Катков.

"То же самое мы наблюдали перед освобождением Херсона, когда Украина перепилила ракетами HIMARS Антоновский мост, – добавляет он. – Но сейчас средства гораздо интереснее, мощнее, поэтому все может произойти гораздо быстрее".

Кольцо вокруг оккупированного Крыма постепенно сжимается, добавляют в Представительстве президента: "Если снова будет поврежден еще и "крымский мост", то вся российская группировка войск на оккупированном полуострове станет зависимой от маршрута через Армянск, который будет в зоне поражения, и от доставок по морю".

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