Вранці 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту на окупованій Херсонщині. Через цей міст проходить дорога до Запорізької області, де сьогодні продовжується наступ Збройних Сил України.

Саме через цю дорогу Росія перекидала військову техніку з окупованого Криму. Тепер логістика окупаційних військ суттєво ускладнена.

"Відбувається локалізація окупантів. Те саме відбувалось безпосередньо напередодні звільнення частини Херсонської області", – говорить LIGA.net головний редактор Defense Express Олег Катков.

Як удар по Чонгарському мосту може вплинути на ситуацію на фронті – коротко на LIGA.net.

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ЩО СТАЛОСЯ. Удару завдали одразу по двох мостах: по мосту через Чонгарську протоку, де розташовано автомобільний пункт пропуску, а також по переправі через озеро Сиваш.

Обидві переправи суттєво пошкоджені.

Окупанти відразу заявили, що удару було завдано ракетами Storm Shadow. Олег Катков у коментарі LIGA.net підтвердив, що, найімовірніше, удар дійсно був саме цими ракетами.

"Ракета Storm Shadow бетонобійна. Вона створена спеціально для знищення високозахищених об’єктів, – пояснює він. – Бойова частина важить близько 450 кілограмів. Вона тандемна. Перша частина – кумулятивна – пробиває перешкоду. У цей отвір влітає основна бойова частина, осколкова фугасна. Вона і завдає точного ураження".

Якщо подивитися на доволі детальні фото Чонгарського мосту, за які потрібно подякувати окупаційній владі, видно, що там пробите полотно і пошкоджена сама опора, каже він. По фото оцінити пошкодження складно, але там видно арматуру самої опори.

Це вказує на доволі серйозне пошкодження, говорить Катков.

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ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Ураження мосту означає, що сухопутне сполучення між півостровом і Херсонською областю значно ускладнилося, пояснили LIGA.net у Представництві президента України в Криму.

Міст був важливою частиною так званого "сухопутного коридору" до Криму та з Криму, зазначили у Представництві.

"Через цей міст з Росії на окупований півострів везли вантажі габаритним транспортом, рух якого окупанти заборонили по "кримському мосту" через страх повторного підриву, – зазначається у повідомленні. – З окупованого Криму вивозили озброєння російському угрупованню військ на Херсонщині та частково у Запорізькій області, яке завозили залізницею в район Джанкойського залізничного вузла".

Окупований півострів Крим сполучений з Херсонською областю трьома автомобільними дорогами, нагадує Катков. Дві з них – через Каланчак та Чаплинку – розташовані у районі Армянська. Третя – траса Е105 – веде з Джанкоя до Чонгара.

"Ця дорога веде на Мелітополь. Вона має велику пропускну спроможність і активно використовується окупантами. Є, звісно, альтернативний маршрут через Армянськ. Але це гак приблизно на 150 км і по дорозі малої пропускної спроможності, – каже він. – Тепер логістика окупантів об'єктивно ускладнена".

Цей маршрут і довший на кілька сотень кілометрів, і знаходиться набагато ближче до позицій ЗСУ. Це створює загрозу систематичного ураження військових вантажів та техніки, які будуть рухатися відповідним маршрутом, додають у Представництві президента в Криму.

Удар по Чонгару відбувся за кілька днів після виведення з ладу залізничного сполучення. 18 червня ЗСУ завдали удару по складах окупантів з боєприпасами у селищі Рикове, розташовані біля залізничної станції "Партизани". Ця станція – проміжна на лінії Джанкой-Федорівка і також є одним зі шляхів постачання для російської армії на південному фронті. Залізнична колія була пошкоджена внаслідок удару. Сполучення там досі не відновили.

Ускладнена логістика має величезне значення для локалізації поля бою на цьому напрямку, додає Катков.

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ЩО БУДЕ ДАЛІ. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи ранкові удари по двох мостах у районі Чонгара, сказав, що "

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи ранкові удари по двох мостах у районі Чонгара, сказав, що " далі буде ".

За його словами, "зараз триває робота, й вона буде продовжена". Він повідомив, що йдеться про планомірну роботу Сил оборони, Руху опору та місцевого населення, яке чекає на звільнення окупованих територій.

Говорити, як пошкодження цієї транспортної артерії вплине на наступальні дії Сил оборони України у Запорізькій області, поки що зарано, вважає офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

"Усі події, пов'язані з українським контрнаступом, будуть розтягнуті у часі – на літо та осінь, – пояснює він. – Не слід очікувати ефекту відразу".

Однак, за його словами, очевидно, що мости будуть добивати. "Завдали удару, ми бачимо ураження. Тепер прилетять ще ракети, й мости будуть добиті. Але навіть після цього потрібен час, щоб ми відчули ефект", – каже Левін.

Щоби міст такого класу був повноцінно виведений ладу, результат необхідно поновлювати, погоджується Катков.

"Те ж саме ми спостерігали перед звільненням Херсону, коли Україна перепилювала ракетами HIMARS Антонівський міст, – додає він. – Але зараз засоби значно цікавіші, потужніші, тому все може бути значно швидше".

Кільце навколо окупованого Криму поступово стискається, додають у Представництві президента: "Якщо знову буде пошкоджено ще й "кримський міст", то все російське угруповання військ на окупованому півострові стане залежним від маршруту через Армянськ, який буде в зоні ураження, та від сполучення морем".

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