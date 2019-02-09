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Боты:
09.02.2019, 10:20

Хочу проголосовать. Как убедиться, что я в списках: инструкция

Хочу проголосовать. Как убедиться, что я в списках: инструкция - Фото
Фото: IStock/ Global Images Ukraine

Если у вас есть доступ в интернет, то проверить наличие вашей фамилии в списках можно за полторы минуты

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Уже совсем скоро украинцы смогут воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать на президентских выборах. Однако, для этого нужно не только иметь право голоса, но и убедиться, что твоя фамилия включена в избирательный список.

Сегодня это можно сделать, не вставая с дивана. LIGA.net убедилась в этом и предлагает читателям короткую и понятную инструкцию, как проверить наличие своей фамилии в списках.

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САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ – ОНЛАЙН

Если у вас есть доступ к интернету, убедиться, что вы в списках, можно за две минуты. Для этого необходимо зайти в личный кабинет избирателя на сайте Государственного реестра избирателей. В левом боковом меню нажать «Проверка включения» и ввести идентификационные персональные данные, а именно: ФИО, дату рождения, электронную почту и зарегистрированное место проживания.

Личный кабинет избирателя на сайте Государственного реестра избирателей (скриншот)

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Заполнив все пункты, нужно нажать на кнопку «Проверить указанные данные». Далее на указанную вами электронную почту придет письмо с кодом. Код будет действителен в течение 15 минут после отправки, поэтому внимательно проверьте вашу почту.

После ввода кода ваш запрос будет обработан в течение 10-15 секунд. Если вы есть в списках, то вы увидите соответствующее подтверждение на экране вашего компьютера или телефона. Также вы получите информацию о номере и адресе вашего избирательного участка, где вы сможете проголосовать.

Стоит отметить, что личная страница избирателя имеет неплохую мобильную версию, поэтому воспользоваться онлайн-проверкой можно, не включая компьютер.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС НЕТ В СПИСКАХ

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Если система не обнаружила вашей фамилии, то решить этот вопрос онлайн не получиться. Здесь у вас два пути.

Первый – самолично посетить свой избирательный участок, когда будут предварительные списки. На этих выборах участки должны получить предварительные списки до 23 марта включительно. 24 марта списки должны быть обнародованы на территории участков, чтобы граждане имели возможность проверить наличие своей фамилии.

Второй – посетить орган ведения Государственного реестра избирателей. Где находиться ваш – можно узнать на сайте реестра по этой ссылке.

В обоих случаях с собой необходимо будет взять паспорт. Он понадобится для написания заявления. Согласно закону, заявление на включение в списки можно подать не позднее, чем за пять дней до выборов, то есть до 26 марта.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕТ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ

К сожалению, не у всех есть выход в интернет. Это касается, в первую очередь, пожилых людей и жителей отдаленных населенных пунктов. Для этой категории избирателей сценарий полностью повторяет предыдущий раздел. Берем с собой паспорт и идем либо на участок, либо в орган ведения реестра.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Если вы находитесь за пределами Украины, необходимо стать на консульский учет. В таком случае ваши данные внесут в списки избирателей, и вы сможете проголосовать на зарубежном избирательном участке.

Если вы не состоите на консульском учете, то можно попасть в список избирателей, изменив свой избирательный адрес. Для этого надо лично обратиться с заявлением в зарубежное дипломатическое учреждение Украины.

Если вы стали на учет, но в день выборов вернулись в Украину, стоит сняться с консульского учета, чтобы иметь возможность проголосовать по месту регистрации или временно изменить место голосования.

Дата выборов все ближе, поэтому советует при возможности перепроверить наличие вашей фамилии в списках избирателей. Потому что рискуете 31 марта прийти на участок и услышать: «А вас нет в списках». Обеспечьте реализацию вашего конституционного права – права выбора.

Читайте также: Выборы-2019: хроника избирательной кампании - все новости


специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
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Теги: выборы, избиратель, списки, избирательный участок, выборы-2019
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