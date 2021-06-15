Арктика и Антарктика – два наиболее экстремальных региона Земли. Соперничество за их освоение напоминает "лунную гонку", первенство в которой позволяло странам заявлять о своей исключительности и международном доминировании. И хотя это во многих смыслах разные регионы, у них много общего.

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В прошлом исследование полюсов становилось особенно привлекательным из-за мысли, что подо льдами может быть новое Эльдорадо. Но непроходимые ледники, экстремальные холода и продолжительные ночи делали их буквально "мертвыми землями", а добыча чего-либо до сих пор остается затруднительной.

Но ситуация быстро меняется. Повышение температур делает Арктику и Антарктику приветливее, а добычу ресурсов – прибыльнее. Это размораживает некогда застывшие территориальные споры между государствами и создает почву для реального конфликта.

В этом проекте LIGA.net совместно с известными мировыми учеными из Великобритании, Австралии и США рассказывает о холодной войне будущего на двух полюсах – Арктике и Антарктиде. Кто и почему претендует на эти земли, что объединяет два абсолютно разных региона, как устроена жизнь ученых на краю света, почему конфликт становится ближе и как наука все еще может помочь его избежать.

Эта история начинается в 325 году до нашей эры, когда нога человека впервые ступила на Северный полюс.

LIGA.net и будет разослан им в четверг, 17 июня. Если вы тоже хотите прочитать его – оформите платную подписку "Партнер" на Это анонс текста. Он написан при поддержке тысяч платных подписчикови будет разослан им в четверг, 17 июня. Если вы тоже хотите прочитать его – оформите платную подписку "Партнер" на сайте или на Патреоне . Мы также отключим для вас рекламу, откроем доступ к предыдущим спецтекстам, а еще будем каждую неделю присылать пересказ 10 лучших текстов со всей планеты.

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