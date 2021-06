ЧИТАТИ УКРАЇНСЬКОЮ

Война в космосе неизбежна. А с каждым годом ее перспектива становится все ближе, ведь множество стран наращивают соответствующий потенциал. Сегодня рынок военно-космической промышленности оценивается примерно в $740 млрд, а к 2025 году пересечет отметку в $1 трлн. Но когда говорят о войне в космосе, то обычно представляют себе космические корабли, пехоту и лазерные автоматы (пока что до этого еще далеко). Но "первая космическая" уже состоялась – она случилась 30 лет назад. На Земле. И следующая война обязательно затронет орбиту.

"Космические объекты неизбежно станут целями любой крупной войны. Следовательно, война распространится и на космос, ведь Вооруженные силы во всем мире в значительной степени полагаются на космические системы", – рассказывает LIGA.net профессор международного космического и военного права в университете Аделаиды Дэйл Стивенс.

Опасным следствием такого конфликта, говорит ученый, может стать и атака гражданских спутников, которые могут использоваться в военных целях: "Сам факт, что мы общаемся между Украиной и Австралией, происходит из-за спутников, которые предоставляют необходимую отметку даты и времени, позволяющие интернету работать".

Ученый предполагает, что если в будущем человечество начнет селиться на Луне или других небесных телах, то целями войны могут стать космические корабли и астронавты: "К сожалению, конфликт — это часть нашей природы, и он, скорее всего, будет происходить везде, где находится человечество".

ПЕРВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ: ОЩУЩЕНИЕ КАТАСТРОФЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Борьба за первенство в космосе началась около 60 лет назад. Главными соперниками лунной гонки были США и СССР. Космос был одним из символов сверхдержавы наряду с ядерным оружием, а соперничество за первенство на орбите было элементом холодной войны.

Старт гонке дал запуск Советским Союзом первого искусственного спутника "Спутник-1" в октябре 1957 года. С этого момента в космосе и началась военная активность, рассказывает LIGA.net профессор международного космического и военного права в университете Аделаиды Дэйл Стивенс: "В 1950-1960 годах космос начал милитаризоваться".

Хотя СССР и был первой космической державой, которой удалось вывести человека на орбиту, гонку в целом он достаточно быстро проиграл. Уже в 1969 году США взяли "пальму первенства" (и до сих пор не выпустили ее из рук) – Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на Луну.

Успехи США и СССР в космосе вызывали двойственные чувства в мире: с одной стороны, это был знак новых перспектив, открывшихся перед человечеством; с другой – из-за холодной войны появление оружия массового поражения на орбите было лишь вопросом времени.

И это случилось. Летом 1962 года США взорвали ядерную боеголовку на высоте 400 км в рамках проекта Starfish Prime. Взрыв образовал временный радиационный пояс вокруг Земли, выведший из строя несколько спутников, включая британский Ariel-1.

Нетрудно представить себе последствия сотен ядерных взрывов в космосе. После такого низкую околоземную орбиту никто не сможет использовать еще долгие годы, – рассказывает доктор космических наук из Бирмингемского университета Гаррет Дориан

"Это был лишь один взрыв. Нетрудно представить последствия сотен ядерных взрывов в космосе. После такого низкую околоземную орбиту никто не сможет использовать еще долгие годы", – рассказывает LIGA.net доктор наук о космосе из Бирмингемского университета Гаррет Дориан.

Мировые лидеры стали догадываться, к какой катастрофе приведет ядерное оружие на орбите. В 1967 году США, Великобритания и СССР подписали масштабный договор о космосе. Документ запретил отправлять к звездам ядерное, химическое и биологическое оружие, строить какие-либо военные сооружения и механизмы на орбите. Также договор объявил космос достоянием всего человечества, открытым для исследования. "К счастью, все крупные ядерные державы мира являются участниками этого договора, и если они будут его придерживаться, то это оружие не будет размещено в космосе", – говорит Дориан.

Благодаря подобным инициативам космос (пока что) так и не стал крупномасштабным театром боевых действий. Даже наоборот – он является важным пространством для ядерного сдерживания.

После победы в лунной гонке Вашингтон еще сильнее опередил на этом поприще Москву. Однако, несмотря на окончание холодной войны, космос до сих пор остается символом всевластия, а из-за огромного числа редких ресурсов и постоянно растущей зависимости армий на Земле космос с легкостью может стать театром боевых действий уже в недалеком будущем.

В 2000-х большую космическую игру перевернул Китай. Пекин отправился на орбиту, запустил множество спутников всех типов, построил орбитальную станцию, создал ракеты-носители. Но главное – разработал антиспутниковое оружие и сформировал космические силы в армии.

Космос – парадоксальная среда. На сегодняшний день там не ведут боевых действий, и выиграть войну, используя лишь космические инструменты, скорее всего, не получится. Однако и победить не выйдет, не используя его возможности. Космос – важный элемент для военных – как со стратегической, так и оперативно-тактической точек зрения.

Все большее освоение космоса человеком, а именно удешевление этого процесса позволяет множеству стран или корпораций запускать на орбиту собственные аппараты, значительная часть которых работает в интересах вооруженных сил разных стран мира.

Например, спутники-шпионы. Они ведут наблюдение за событиями на Земле из космоса, обеспечивая военных информацией. С одной стороны, на орбите уже де-факто есть инструменты вооруженных сил; с другой – они не являются прямой боевой угрозой, а полученная информация часто применяется и в интересах гражданских. Поэтому наличие таких аппаратов в космосе почти ни у кого не вызывает претензий. Но это иллюзия.

К 2021-му году в космосе находится около 6000 спутников, из них – более 2600 действующих (они обеспечивают связь, наблюдают за Землей, мониторят окружающую среду и безопасность границ, отвечают за систему навигации). При этом как минимум более 300 спутников существуют в сугубо военных целях. Остальные космические объекты – фактически космо-мусор.

Теперь больше предметных данных. Например, более 50% действующих спутников (как коммерческих, так и правительственных) контролируются странами-членами НАТО. Спутники позволяют, в частности, обеспечить точность и поражающую силу ударных сил и средств, рассказывает старший сотрудник по вопросам стратегии в Командовании по трансформации ОВС НАТО Кестутис Паулаускас: "В то же время сам по себе космос как уникальная физическая сфера удивительно миролюбив. В космосе никогда не было межгосударственных конфликтов с применением силы или агрессии".

И хотя космос миролюбив, "первая космическая война" состоялась. Она продемонстрировала реальную важность внеземного пространства для военных.

В 1991 году началась кампания США в Персидском заливе. Хотя никаких прямых боестолкновений в космосе не было, провести успешную операцию американцам очень помогла система глобального позиционирования (GPS). Впервые ее применили еще во время Вьетнамской войны. "Без "орбитальных глаз" войскам США было бы значительно тяжелее ориентироваться, общаться и управлять войсками в негостеприимных пустынях Кувейта и Ирака... Массированные артиллерийские обстрелы, именуемые "стальным дождем", также были бы невозможны без GPS", – рассказывает журналист Ларри Гринеймейер.

Одновременно с этим "первая космическая война" вскрыла и основную слабость GPS – его сигнал относительно просто заглушить. Эта система состоит из трех элементов: спутника, приемника и наземной станции управления. Помехи нарушают способность принимать сигнал со спутников приемниками, добавляя в него шум. Им можно противодействовать – достаточно увеличить мощность сигнала и антенн для его лучшего различения от постороннего шума. Но американские военные также инвестируют и в новые технологии, которые позволят навигационным системам работать даже при слабом сигнале спутниковой связи или и вовсе в условиях его отсутствия.

Хотя со времен конфликта в Персидском заливе мир продвинулся в технологическом плане, для военных в космосе изменилось немногое, и сегодня его главной военной функцией является сбор информации, которая дает войскам крайне широкое поле применения:

Прогнозирование погоды. Метеорологические спутники находят свое применение, главным образом, в гражданской жизни, однако они также чрезвычайно полезны для военных, ведь прогноз погоды должен быть расписан по минутам при проведении специальных воздушных операций.

"Отсутствие облачности, наличие или отсутствие лунного света и скорость ветра играют чрезвычайно важную роль при проведении специальных операций. Если метеорологические данные хоть немного окажутся неблагоприятными, операция может потерпеть неудачу", – заявляет начальник метеорологической службы одного из авиаполков сил специальных операций Афганистана Хуссейн Рахими, объясняя важность этой функции спутников для военных целей.

Обнаружение пуска ракет. Одна из наиболее важных функций, которую сегодня выполняют спутники – выявление и предупреждение о пуске ракет на ранних этапах. Это позволяет оперативно проинформировать власти и дать им время на принятие ответного решения.

Фотосъемка. Важная функция для военных. Снимки, сделанные из космоса, появляются во множестве фильмов о шпионах и войне. Благодаря им вооруженные силы планируют операции или, например, выявляют группировки войск и/или военной техники около своих границ. Спутниковые снимки находят применение и в войне на Донбассе, поскольку позволяют фиксировать рост группировки российской армии около украинских границ.

Шпионы за шпионами. Благодаря размещению приемников на спутниках, военные в состоянии перехватывать и собирать сигналы с космических аппаратов других стран. Затем украденные сигналы расшифровываются – классический военный шпионаж.

Управление войсками и связь. Пример войны в Персидском заливе продемонстрировал, насколько важны спутники и с оперативной точки зрения – без космоса военные просто не смогли бы экстренно связываться друг с другом, получать актуальную информацию об обстановке на местах, управлять логистическими операциями и так далее. Отсутствие спутников значительно усложнило бы успешное проведение операций командирам. То же самое происходит и в современных операциях. Например, во время продолжающейся российско-украинской войны возможности спутников активно используются обеими сторонами (Украине в этом значительную поддержку оказывают союзники из НАТО).

Сегодня, казалось бы, далекий космос как никогда близок к Земле. Ни одна современная военная операция или конфликт не обходятся без космоса. И эта растущая зависимость от внеземного пространства создает не только возможности и упрощает жизнь – она одновременно делает страны уязвимыми. Потеря космического инструментария в военных операциях равна "слепоте", а день без космоса в гражданской жизни может привести к огромным экономическим потерям. Именно поэтому крупные государства активно включены в борьбу за космос.

ВТОРАЯ КОСМИЧЕСКАЯ: ПОДГОТОВКА НАЧАЛАСЬ

Главными претендентами на лидерство в космосе остаются США и Китай. Россия занимает весомое место, но в силу объективных причин не способна составить серьезную конкуренцию двум сверхдержавам. В то же время все три обладают наибольшим количеством спутников (основным военным космическим инструментом); имеют независимые гражданские космические программы; обеспечены противоспутниковым оружием; определяют космос в качестве одной из граней современной войны; имеют собственные спутниковые системы навигации (США – GPS, Россия – Глонасс; Китай – Бэйдоу); и, в конце концов, располагают космическими войсками (хотя бы на бумаге и в формулировках).

Соперничество за космос происходит в двух плоскостях: мирной и военной. В первой плоскости страны соревнуются, показывая технический прогресс и возможности гражданской авиакосмической промышленности (высадка на Луну или исследования Марса – мирный пример доминации); во второй – демонстрируют угрожающие нацбезопасности проекты (межконтинентальные баллистические ракеты или антиспутниковое оружие – военный пример).

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. Безусловный и неоспоримый лидер космической гонки. Первая позиция прочно закреплена за Штатами. Фактически сейчас гонка идет за почетное второе место – фаворит не достижим ни для Китая, ни для России.

Успех США является результатом многолетней последовательной политики по инвестированию в науку, исследования и технологии. В 60-70-х эта политика позволила им победить Советский Союз, а сегодня дает возможность удерживать результат и развивать его, опережая соперников на десятилетия.

За американскую военную активность в космосе, начиная с половины XX века и до 2019 года, преимущественно были ответственны Военно-воздушные силы, а именно – космическое командование. Они отвечали за предупреждение о ракетах, наблюдали за космической активностью других стран, составляли прогноз погоды для военных, управляли спутниками связи и навигации, а также занимались разработкой новых военно-космических технологий (следующего поколения спутников, систем предупреждения, ракет-носителей и так далее).

Космическое командование оказывало поддержку американским солдатам практически во всех военных кампаниях – Вьетнам, Гренада, Ливия, Панама, Персидский залив, Ирак, Сирия и так далее. Но, несмотря на высокое оперативное значение космовойск, в ВВС пренебрегали ими – у них был недокомплект специалистами, хроническое недостаточное финансирование, а в ходе профессионального военного обучения космосу уделялось приблизительно два часа из общих 450.

Одновременно с этим главные оппоненты Америки – Китай и Россия – уже активно развивали космовойска. Поэтому в 2019 году 45-й президент США Дональд Трамп отделил "космос от воздуха", создав отдельный род войск – Космосилы. Их создание и необходимость существования поддержал и действующий президент США Джо Байден.

В 2020 году бюджет космических войск составил всего $40 млн. А уже в 2021-м их профинансируют на более чем $15 млрд. Резкое увеличение финансирования – это один из ключевых сигналов, который символизирует начало звездных войн. Подавляющее большинство бюджета Космосил пойдет на исследования, разработку и внедрение новых технологий ($10 млрд), оставшиеся деньги разделят на эксплуатацию и обслуживание, а также снабжение новыми аппаратами. Например, $1,8 млрд пойдут на закупку двух систем GPS III от Lockheed Martin, имеющих улучшенную защиту от помех. Эти же установки в три раза точнее, чем существующие системы GPS.

На сегодняшний день в рядах Космосил США служат около 4000 "защитников" (именно так называют американских солдат этого рода войск, что даже послужило поводом для создания многочисленных мемов по теме). Однако сейчас Космовойска лишь комплектуются, и их численность продолжит ежегодно расти. А учитывая растущее значение космоса для нацбезопасности, можно предположить, что будет увеличиться и их финансирование.

Помимо Космосил, США также обладают подавляющим большинством активных спутников – 1327. 77 действующих американских спутников контролируются Космическими силами. Например, Milstar обеспечивает спутниковой связью все Вооруженные силы США – пехоту, флот, авиацию.

Одна из основных целей США в космосе в обозримой перспективе – возврат человека на Луну. В администрации Трампа хотели, чтобы американцы вновь высадились там не позже 2024 года в рамках проекта "Артемида". Для реализации проекта NASA сотрудничает с рядом коммерческих партнеров типа SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джефа Безосса. В космическом агентстве США считают, что исследования Луны и ее окружения позволит совершить следующий "гигантский скачок" – отправить человека на Марс.

Этот проект имеет не только научную, но и чисто политическую составляющую: американские космические амбиции обусловлены гонкой с одним из их основных оппонентов.

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. Второе космическое государство мира и ключевая угроза американской доминации вне Земли. Первый спутник Китай запустил в 1970 году и изначально не представлял угрозы для США и СССР, которые в то время уже активно осваивали космос. Однако вместе с ростом экономики увеличивались и амбиции Пекина.

В 2003 году Китай де-факто провозгласил себя космической державой, начав пилотируемые полеты в космос. А уже в 2007-м Пекин показал, что способен не только на мирную, но и вполне вооруженную конкуренцию за звезды – ракетой уничтожил свой старый метеорологический спутник, висевший на высоте более 850 км. До этого Пекин предпринимал три похожих попытки, но все они были безуспешными.

Действия Китая осудили практически все страны Запада, включая США (при этом Вашингтон также обладает таким оружием, а подобные испытания проводились американцами еще в 1950-х). Критика была обусловлена, главным образом, появлением еще одной угрозы для американской аппаратуры в космосе, а также возникновением космического мусора. Но, несмотря на протесты, Китай продолжил тестировать антиспутниковое оружие. И теперь, возможно, обучен это делать лучше, чем кто-либо другой.

Сегодня Китай располагает разными ракетами-носителями, спутниками всех видов, запускает автоматические межпланетные станции, имеет программы по освоению Луны и Марса. В ходе выполнения первой программы Пекину удалось добиться внушительного результата – посадить космический аппарат на обратной стороне Луны. Они сделали это первыми в мире. Пекин также заявил о планах построить обитаемую базу на Луне к 2029-му.

Именно этот эпизод активности Китая в космосе вынудил администрацию Трампа активно развивать военные и гражданские космические мощности США. "Мы сейчас участвуем в космической гонке, как это было в 1960-х. Китай стал первой страной, посадившей исследовательский аппарат на обратной стороне Луны, что свидетельствует о стремлении страны занять стратегические лидирующие позиции в исследованиях Луны", – заявил экс-вице-президент США Майкл Пенс.

За военную активность Пекина в космосе отвечают Силы стратегического обеспечения Народно-освободительной армии (ССО НОАК). Их создали в 2015 году в результате крупной военной реформы. ССО НОАК объединили в себе практически все аспекты военных космических операций, став одним командным центром для запусков в космос, поддержки армии на Земле, а также обеспечении спутниковой связью и развединформацией.

Разговоры о необходимости создать космические силы в Китае начали вести еще в 1990-х. Пекин видел оперативные возможности Вашингтона, полученные благодаря космосу и GPS. Поэтому уже в 2000 году китайские военные, среди прочего, получили собственную навигационную систему Бэйдоу.

Само создание ССО НОАК некоторые западные СМИ называют кульминацией десятилетних усилий по модернизации китайской армии. "С момента создания в конце 2015 года SSF консолидировал большую часть военного космического и информационного потенциала Китая", – говорят аналитики Jamestown Foundation Бейтс Гилл и Адам Ни. По их мнению, создание космовойск в Китае демонстрирует приоритеты Китая в войнах будущего – в космосе и киберпространстве. Численность войск, бюджет и технологические планы – государственная тайна в Китае.

Помимо успехов в создании космических сил и гражданской аэрокосмической промышленности, Китай также может похвастаться численностью действующих спутников – 363. Но их гражданские аппараты активно используют военные. Например, недавно Китай запустил три новых спутника серии Yaogan-31. Официально их будут использовать "для исследования электромагнитной обстановки и других испытаний". На деле эта серия аппаратов предназначена для военных целей, поскольку они оборудованы оптическими, радиолокационными и сигнальными приборами на борту, то есть их основная задача – военный шпионаж.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Считает себя космическим государством. Хотя уже скоро из тройки ее может выдавить Индия (о ней – ниже). Москва участвует в миссиях на Международной космической станции. Запускает ракеты с космодрома Байконур (до 2020-го услугами советско-российский носителей пользовались США, но из-за технологического прорыва SpaceX американцы могут полностью отказаться от российских услуг).

Даже к 2021-му году вся "космичность" России заключается в наследстве СССР. Например, полеты к МКС выполняются благодаря советским носителям "Союз" и "Прогресс". В новейшей истории Россия пока не смогла добиться ни одного достижения в космосе – с конца 80-х годов у россиян не было даже самостоятельной научной межпланетной миссии.

При этом Россия активно сопротивляется продвижению человечества в космос, постоянно называя любую активность оппонентов "угрожающей". Объяснить это можно только научным, техническим и ресурсным отставанием. Москва не знает, как догнать США и Китай. А теперь – как не уступить Индии.

Как пример – космическая программа России на 2016–2025 годы. Апогеем объявлено приближение к Луне для "полномасштабного исследования", а также высадка людей в 2030 году (Китай планирует на 2029-й, США – 2024-й, максимум – 2028 год). Но уже прошло пять лет с момента утверждения и начала действия программы, а Роскосмос до сих пор не выполнил ни одного пункта из плана. Это значит, что дедлайны в любом случае придется сдвинуть минимум на пять лет.

Москва старается исправить ситуацию, создавая новые пиар-проекты. Но они устаревают еще на этапе планирования. Популяризатор космонавтики в России, инженер-конструктор Александр Хохлов рассказывает: "Проект ракеты "Ангара А5" и новые проекты ракет "Союз-5" и "Союз-6" устарели еще до начала серьезной разработки. Мировые технологии космического ракетостроения ушли далеко вперед, а ракеты "Союз-5" и "Союз-6" создаются на основе советской ракеты среднего класса "Зенит". Она была создана еще в прошлом веке".

При этом, несмотря на отсутствие технологий, Россия постоянно озвучивает амбиции, создала космические войска (на бумаге), поддерживает техническое состояние спутников и заявляет о противоспутниковом арсенале.

Первые "космические" части появились в России еще в первой половине XX века. Они входили в состав ракетных войск и были преобразованы в Военно-космические силы в 1990-х.

Воздушно-космические силы России сформированы в 2015 году. В ВКС служат 165 000 человек, однако большая часть из них – это воздушные силы. То есть речь о переименованной боевой авиации, не имеющей отношения к космосу. При этом в бюджете России на 2021 год на всю оборону заложено $39 млрд (в США – $740 млрд). При этом только на космовойска США выделяют $15 млрд (половина всего военного бюджета РФ). Очевидно, что при таком соотношении ресурсов Россия не способна тягаться ни с США, ни с Китаем. Впрочем, по данным на март 2020 года, у России в космосе остается 169 действующих спутников.

ДРУГИЕ СТРАНЫ. Помимо США, Китая и России в космической гонке принимают участие и несколько десятков других государств. Например, Великобритания незначительно отстает от России по количеству спутников – более 130 аппаратов. В пятерку лидеров входит Япония, в арсенале которой около 80 действующих спутников. Эти государства также имеют собственные космические программы.

Тем временем России дышит в спину Индия. В 2019 году она объявила себя космическим государством – военным этой страны удалось сбить космический спутник на низкой околоземной орбите. Нью-Дели активно готовится к проведению независимых пилотируемых программ на собственном космическом корабле (в 2021 проведут беспилотные тестовые полеты, в 2022-2023 годах – с человеком на борту). У страны есть долгоиграющие лунные и марсианские программы. И хотя в 2019-м индийский модуль разбился при посадке на Луну – он туда хотя бы долетел.

ЧАСТНЫЙ КОСМОС: НАЕМНАЯ СИЛА В КОСМИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ

За успехи в космосе человечество обязано благодарить не только правительства, но и частных предпринимателей, без которых многие проекты были бы невозможными. Например, развитие американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) было бы куда более трудным и дорогостоящим делом без партнерских отношений с корпорациями в сфере разработки новых технологий.

"Космос в большей степени, чем любая другая операционная среда, имеет очень глубокую связь между компаниями и государствами", – рассказывает LIGA.net профессор международного космического и военного права в университете Аделаиды Дэйл Стивенс. Именно благодаря корпорациям космос становится все более дешевой средой, и это создает взаимосвязь: чем дешевле полет и чем выше заработок – тем больше инвестиций, объясняет ученый.

Если в потенциальном космическом конфликте будут источники дохода, следует ожидать, что в них сыграют роль и частные компании, – говорит доктор космических наук из Бирмингемского университета Гаррет Дориан

Первые спутники, запущенные в космос, принадлежали государствам – имели ограниченные возможности и были очень дорогими, объясняет финансовый директор NASA Джефф ДеВит. По его словам, когда в космос пришел бизнес, стоимость спутников сильно снизилась, используемость – выросла.

С тех пор NASA все чаще прибегает к использованию частного сектора – закупает услуги или дает гранты на разработку технологий. Например, одним из сегодняшних приоритетов NASA является программа "Коммерческий экипаж". Ее цель – прекратить использование российских "Союзов" для полетов к МКС. Главные подрядчики – SpaceX и Boeing. Грандиозным успехом программы стал ноябрь 2020 года – компания Илона Маска доставила четверых астронавтов на МКС на частном пилотируемом корабле Crew Dragon с американской земли.

Частный сектор привлекают и в военные космические программы – множество частных корпораций работают на Пентагон. Де-факто это означает, что фирмы, задействованные в отрасли, уже давно являются участниками милитаризации космоса и будущей "космической войны".

Когда компания из-за какой-то страны совершит какое-либо незаконное действие в космосе, включая нападение на другую компанию или государство, ее действия будут напрямую связаны со страной, – объясняет профессор Стивенс

"Если в потенциальном космическом конфликте будут источники дохода, следует ожидать, что в них сыграют роль и частные компании. Хотя неизвестно, будут ли они непосредственно связаны с боевыми действиями", – говорит LIGA.net доктор Дориан. По его мнению, корпорации и военные построят отношения в космической сфере на уже существующей модели их взаимоотношений на Земле: "Частные компании будут поставлять космические активы государствам так же, как они это делают сейчас, например, при производстве и поставках оружия".

Однако контроль деятельности корпораций в космической сфере будет значительно жестче, ведь действия частного бизнеса в этой плоскости идут в неразрывной цепи с государственной политикой, рассказывает профессор Стивенс: "Когда компания из какой-то страны совершит какое-либо незаконное действие в космосе, включая нападение на другую компанию или государство, ее действия будут напрямую связаны с властями". По мнению ученого, роль частных компаний в космосе в военном плане будет только расти, но вместе с тем потребуется и более жесткий контроль.

Лидерами на рынке оборонной аэрокосмической промышленности являются Boeing, Space X, Blue Origin, Lockheed, General Dynamics, Airbus, Northrop Grumman и United Technologies. Весь рынок на сегодняшний день оценивается приблизительно в $740 млрд, а при нынешних тенденциях к 2025 году он может пересечь отметку в $1 трлн.

Большая часть доходов перечисленных компаний – военная и гражданская авиация. Однако все они задействованы и в разработке, производстве и обслуживании космических (как гражданских, так и военных) аппаратов. Если учитывать доходы исключительно от космических проектов, то лидер рынка – SpaceX.

LOCKHEED MARTIN. Крупнейшая компания в области оборонной аэрокосмической промышленности. Создана в 1926 году. К 2014-м стала абсолютным лидером на рынке по доходам от военных продаж. Лидерскую позицию удерживает по сей день.

В 2013 году 78% выручки пришлись на военные продажи. В том же году компания заключила сделку с ВВС США по предоставлению спутников военной связи на $2,2 млрд. Помимо этого, компания также работает на более чем 20 американских госучреждений – от Минобороны до ФБР и ЦРУ.

В 2014-м Lockheed стала главным подрядчиком в программе по разработке радара Space Fence. Процесс создания системы, отслеживающей спутники и космический мусор, длился шесть лет. Весной 2020-го Космические силы США взяли его на вооружение. На сегодняшний день Space Fence – самый продвинутый радар в мире. Он обеспечивает обнаружение, отслеживание и точное измерение космических объектов на низкой околоземной орбите, позволяет обнаруживать микроспутники и маленький мусор. Также в Lockheed заявляют, что радар позволяет отслеживать одновременно более 20 000 объектов в космосе. В Космосилах США называют его наиболее чувствительным поисковым радаром.

Эта система уже доказала свою эффективность в 2019 году. В результате испытаний Индии на орбите образовался космический мусор, который угрожал не только коммерческим, но и военным аппаратам. Space Fence позволял прогнозировать траекторию движения обломков с точным расчетом по времени.

Помимо военно-космических проектов, компания также работает и над гражданскими задачами – например, космическим кораблем Orion для NASA в рамках программы "Артемида" по отправке астронавтов на Луну в 2024 году. NASA дадут Lockheed $4,6 млрд за шесть капсул.

В 2019 году выручка корпорации составила более $59,8 млрд, из которых 95% – военные продажи.

BOEING. Крупнейшая корпорация в мире в сфере высоких технологий. Известна, главным образом, благодаря гражданской авиации, однако работает в космических проектах. Создана в 1916 году. Изначально специализировалась на производстве гидропланов и исследовании древесины для создания аэропланов. В годы Второй мировой войны взялась за производство бомбардировщиков, а после – производство самолетов гражданской авиации.

В 1970-х компания вышла на рынок военно-космической промышленности. Производила баллистические ракеты и ступени для ракет. S-IC – первая ступень американской ракеты Сатурн V – была разработана компанией Boeing. Она применялась при полетах Апполона-4 и доставке первой космической станции NASA Skylab. Также Boeing произвел модуль Unity для МКС.

На стыке 1990-2000-х Boeing поглотила ряд компаний, занимающихся аэрокосмической деятельностью, что значительно усилило ее присутствие на рынке. Сегодня компания является крупнейшим производителем аэрокосмической техники и вторым подрядчиком по объемам военных продаж. Например, в октябре 2020 года Boeing получил контракт на сумму $298 млн для разработки прототипа спутника и разработку безопасности системы связи для Космических сил США, которой будут обеспечиваться все американские Вооруженные силы. Прототипы должны быть созданы к 2025 году. Параллельно с этим Boeing продолжает работу над программами Protected Tactical Enterprise Service и Protected Tactical Satcom, развивающими безопасные и устойчивые средства связи тактического уровня для вооруженных сил США.

В 2019 году компания заработала значительно больше своих конкурентов из Lockheed – $76,5 млрд. Однако из них лишь $34 млрд относились к оборонным заказам.

GENERAL DYNAMICS. Еще одна передовая компания, специализирующаяся на аэрокосмических технологиях и имеющая обширные оборонные заказы. Основана в 1952 году. Главные достижения компании – участие в программах по строительству первой в мире атомной подлодки USS Nautilus и создание многоцелевого истребителя F-16.

Однако GD также активно участвовала и в космической отрасли. "Один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества", – эту фразу, произнесенную Нилом Армстронгом во время высадки на Луну, услышали более 600 млн человек во всем мире. Это произошло частично благодаря инженерным достижениям сотрудников General Dynamics, которые создали и установили на борту Apollo 11 ретранслятор, передававший на Землю голос и видео Армстронга.

С тех пор компания беспрерывно работает с NASA и американской армией. Последние 30 лет GD является основным подрядчиком по созданию, модернизации и обслуживанию наземных спутниковых систем для NASA, которые позволяют управлять полетами и контактировать с астронавтами.

Также GD производит космические шифраторы и дешифраторы, которые не должны допустить утечки критически важных данных со спутников и космических кораблей в чужие руки.

В 2019 году компания заработала $39,3 млрд, из которых 75% ($29,5 млрд) – оборонные продажи. GD продает военным системы стационарной и мобильной радио- и спутниковой связи, а также антенные технологии; поставляет опорную сеть мобильной связи армии США, которая обеспечивает тактическую передачу данных солдатам в любом месте на поле боя.

NORTHROP GRUMMAN. Компания изначально занималась строительством авианосцев, кораблей и самолетов. Сегодня продолжает работать в вышеупомянутых сферах, но к ним также добавилась активная роль в космическом секторе. NG представляет услуги как государственным, так и коммерческим клиентам.

Одна из образовавших NG компаний, Grumman, может похвастаться богатой историей. Именно она спроектировала и построила лунный модуль – транспортное средство, высадившее людей на Луну.

Сегодня компания работает совместно с армией США, предоставляя услуги по обслуживанию систем предупреждений о ракетных атаках, установке и усовершенствованию ракетных перехватчиков (противоракетной обороны), обеспечивает безопасную, защищенную и надежную связь военным.

Также компания задействована в гражданском космическом секторе. Лидер в области производства твердотопливных ракетных двигателей: компания разрабатывала двигатель для Orion, а их силовые установки используются в ракетах Pegasus, Minotaur, Antares и Delta IV.

В 2019 году компания заработала $33,8 млрд, из которых 85% составили оборонные продажи ($28,6 млрд).

AIRBUS. Крупнейшая европейская аэрокосмическая корпорация, одновременно являющаяся одним из самых крупных оборонных подрядчиков. Основное направление деятельности – гражданская и военная авиация.

Однако европейцы также могут похвастаться и достаточно большой активностью на космическом поприще. Airbus оказывает широкий спектр услуг: от поставок электронных компонентов и телекоммуникационных платформ до научных спутников и космических кораблей с экипажем. Также компания участвует в разработках технологий для отправки космических кораблей.

В марте Airbus заключили контракт с Европейским космическим агентством на разработку прототипа фабрики по сборке спутников на низкой орбите Земли – то есть фактически Airbus в течение следующих двух лет создаст проект космического завода, а затем соберет образец для последующих испытаний на орбите.

Чтобы снизить затраты, связанные с проектом, фабрику могут развернуть на МКС. На разработку концепции Airbus получит $3,5 млн. Завод на орбите на первом этапе будет собирать крупногабаритные, но легкие конструкции типа антенных решеток и солнечных панелей. Также планируется заменять части спутников. Для всех этих задач орбитальный завод будет оснащаться сменными манипуляторами. Цель проекта – снизить стоимость запуска спутников, ведь некоторые элементы для них будут собираться прямо в космосе.

При этом они также задействованы и в военных проектах. Например, семейство британских военных спутников Skynet на сегодняшний день обслуживается именно Airbus Defense and Space.

В 2019 году компания заработала $78,9 млрд, 14% ($11,2 млрд) составили оборонные заказы.

SPACEX. Пожалуй, наиболее известная компания, задействованная в аэрокосмической сфере. Ее успех – это не только результат революционных проектов и идей, но также и достаточно эпатажная личность создателя – Илона Маска.

Он создал компанию с достаточно простой целью – сократить расходы на полеты в космос и открыть путь к колонизации Марса. Его задачи отлично совпали с интересами NASA, инвестиции которого должны были способствовать именно вышеупомянутым целям.

В 2005 году компания заключила контракт на $100 млн с ВВС США на создание Falcon I, уже в следующему году SpaceX начала сотрудничество с NASA, в рамках которого заработала почти $400 млн на разработке ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Dragon. Цель NASA заключалась в доставке грузов и экипажа на МКС с помощью частных компаний.

После успешного вывода на орбиту Falcon 1, Space X получила еще множество контрактов от NASA, но уже на более внушительные суммы. Например, в 2008-м на $1,6 млрд в рамках пилотируемой программы. В 2014 NASA подписали со SpaceX контракт на $2,6 млрд по доставке астронавтов на МКС.

На фоне успехов, весной 2016 года компания получила еще один контракт – с ВВС США по программе вывода в космос наиболее важных спутников для обеспечения госбезопасности – на запуск навигационного спутника GPS. Сумма контракта – почти $83 млн.

В 2020 году SpaceX выбрали одной из двух компаний для запуска спутников для нужд Минобороны США с 2022 по 2027 годы (компания Маска получит 40% от общего числа запусков). Также SpaceX получила контракт на $316 млн за одну лишь миссию USSF-67, запланированную на 4 квартал 2022 года, а осенью им предоставили контракт на производство четырех спутников обнаружения и отслеживания баллистических и гиперзвуковых ракет.

Основная цель SpaceX – отправка человека на Марс и последующая колонизация "красной планеты". И множество разговоров вокруг компании связаны именно с этой темой. В рамках проекта SpaceX разрабатывают многоразовую ракету-носитель Starship, которая должна стать самой мощной из когда-либо созданных в мире.

Одним из самых крупных успехов SpaceX можно назвать запуск двух астронавтов NASA на МКС, используя собственную многоразовую ракету Falcon 9 с американской территории (ранее все пуски совершались с Байконура). Это повысило стоимость компании до $36 млрд. Ее доход в 2018 году составил $2 млрд. Эта цифра может показаться маленькой на фоне конкурентов Маска, однако следует учитывать, что SpaceX задействована исключительно в космической промышленности. Их конкуренты задействованы в разных областях бизнеса.

BLUE ORIGIN. Еще один относительный "новичок" на рынке. Корпорация создателя Amazon Джеффа Безоса специализируется на аэрокосмической продукции (разрабатывает ракетные двигательные установки и ракеты-носители) и космическим полетам.

Долгое время о ней было мало что известно. Ее проекты и планы "добровольно" скрывались. Даже о самом существовании компании узнали благодаря тому, что Безос начал скупать под нее землю в Техасе. Журналисты заинтересовались, кто же этот человек, "захватывающий землю и для которого сумма не имеет значения", и таким образом вышли на Blue Origin. Долгое время компания существовала сугубо за счет личных средств Безоса от проданных им акций Amazon.

Один из главных проектов космической компании Безоса – New Shepard, предназначенный для коммерческих полетов в космос. Первый испытательный полет совершен в 2015 году – многоразовый космический корабль для суборбитальных полетов поднялся на высоту более 93,5 км. Корабль совершил уже около 10 испытательных полетов, поднявшись в космос и успешно вернувшись.

В 2018 году компания предполагала, что билеты для космических туристов начнут продавать в 2019-м, однако с тех пор продвижений в этом направлении не было. Но и "космотуризм" – это не все, чем занимается Blue Origin.

Компания также производит большой ракетный двигатель BE-4. А в 2017 году они заключили контракты с тремя разными телекоммуникационными компаниями по запуску спутников на орбиту. Ожидается, что, например, телевизионный спутник Eutelsat запустят на ракете Blue Origin уже в 2022 году.

Компания также конкурирует и на поле военных контрактов, но с переменным успехом. Например, в 2021 году должен был состояться запуск ее ракеты-носителя New Glenn для нужд американских военных, но его перенесли на конец 2022-го, поскольку Blue Origin проиграла SpaceX контракт с Пентагоном.

Blue Origin пока отстает от SpaceX, но постепенно усиливает свои позиции в космической отрасли. Сейчас компания Безоса пытается получить контракт в рамках проекта "Артемида", возвращающего людей в космос.

В феврале 2021 года стало известно, что Безос собирается "активнее" заняться продвижением Blue Origin. Это может значительно повлиять на развитие компании, считают западные обозреватели.

UNITED TECHNOLOGIES. Крупная корпорация, задействованная в совершенно разных областях: от производства вентиляционных систем до космической промышленности.

Компания была основана в 1934 году. Ее специализацией стало самолетостроение – производство вертолетов и реактивных двигателей. Позже корпорация решила выйти на рынок других сфер высоких технологий.

На сегодняшний день ее дочерняя фирма – Collins Aerospace – является одним из крупнейших в мире поставщик оборонных аэрокосмических продуктов. Помимо производства вертолетов и самолетов, компания также занимается освоением космоса.

Для гражданских нужд компания разрабатывает и производит системы жизнеобеспечения астронавтов: активного терморегулирования, контролирующие температуру воздуха и электронных компонентов; отслеживающие уровень кислорода, загрязняющих веществ и влажности в кабине для поддержания жилой среды экипажа; переработки влаги и сточных вод в питьевую для повторного использования.

Collins Aerospace создает и костюмы для астронавтов, которые использует NASA. В компании этот товар называют самым маленьким космическим кораблем в мире, поскольку в нем есть все, что нужно для выживания вне корабля.

Однако она также предлагает и широкий спектр продуктов для военных. Например, метеорологические радары, дающие расширенную информацию о погоде. Это позволяет военным определять планы полета, чтобы свести к минимуму сбои в выполнении миссии.

Выручка United Technologies в 2019 году составила $77 млрд, из них $13 млрд – продажи в сфере обороны. Оборот конкретно Collins Aerospace в этом году составил $26 млрд.

ДРУГИЕ КОМПАНИИ. Помимо вышеупомянутых гигантов отрасли, существуют и частники поменьше. Если говорить об Украине, то существует Firefly Aerospace предпринимателя Максима Полякова. Компания специализируется на создании легких ракет-носителей для доставки малых грузов в космос и сотрудничает с NASA. В 2019 году Firefly стала одной из восьми компаний (наряду с Northrop Grumman, Rocket Lab и SpaceX), которых ВВС США выбрали для участия в программе Orbital Services Program-4 (OSP-4) с бюджетом в $986 млн. Компании-поставщики должны доставлять грузы на орбиту в течение 12-24 месяцев с момента получения заказа.

Первый (и пока единственный) заказ от ВВС США на $35 млн в рамках программы в апреле 2020-го получила компания VOX Space, принадлежащая Virgin Orbit, которая специализируется на запусках малых спутников. Одним из недавних достижений компании является орбитальный запуск ракеты LauncherOne из-под крыла Boeing 747-400. Такой метод запуска спутников должен быть гораздо дешевле классических способов.

