Президент США Джо Байден 21 июля снял кандидатуру с выборов и предложил Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. Это не означает, что ее автоматически поддержат, но наиболее вероятно, что именно она будет соперничать с кандидатом от республиканцев – Дональдом Трампом 5 ноября.

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У Харрис лучшие шансы победить Трампа, чем у Байдена, и она будет продолжать политику Белого дома по поддержке Киева, говорят LIGA.net аналитики Atlantic Council Мелинда Харринг и Питер Дикинсон.

"Украине стоит радоваться, что Байден решился сойти с дистанции, – считает Харинг. – В то время как Киев неудачно пытался понравиться Трампу, тот предлагает очень неясный путь для Украины. Харрис продолжит решительный подход Байдена к помощи Украине".

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Что случилось. Из-за проблем со здоровьем 81-летний Байден отказался от участия в выборах президента США и предложил вице-президента Харрис, 59 лет, вместо себя. Вероятно, в партии послушают Байдена, но выбор не предопределен.

Съезд Демпартии, где будет выбран кандидат, состоится 19-22 августа.

У Харрис самые большие шансы, говорит LIGA.net директор программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев. Есть традиция, если президент сходит с дистанции и поддерживает конкретного кандидата, то большинство делегатов его поддерживают.

Камала Гаррис и Джо Байден (Фото: EPA-EFE/ALLISON JOYCE)

После того как Байден объявил о выходе из гонки, американцы за несколько часов пожертвовали почти $50 млн на кампанию Харрис. Это самые большие деньги за день онлайн-пожертвований с 2020-го.

Долю $96 млн средств, собранных на кампанию Байдена, решают доноры. Скорее всего, их тоже передадут Харрис. Ранее доноры заморозили эти деньги Байдену, чтобы подтолкнуть сойти с дистанции.

Формально кандидатуры у демократов сейчас нет. Кроме Харрис, претендовать на участие в выборах могут еще губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и министр транспорта Пит Буттиджич. Ньюсом уже поддержал Гаррис.

Все 50 руководителей штатов Демпартии тоже ставят на Харрис. За нее супруги Клинтон – бывшие президент и госсекретарь. В то же время экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и экс-президент Барак Обама пока не выразили ей прямой поддержки.

Вице-президент Камала Гаррис (Фото: EPA-EFE/ERIK S. LESSER)

Уверена, Демпартия выдвинет именно Харрис, говорит LIGA.net внештатная научная сотрудница Atlantic Council Мелинда Гарринг.

У Байдена не было шансов победить Трампа, у Харрис есть, добавляет LIGA.net научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон. Но пока рано говорить, насколько хороши, потому что не видели ее кампании. Об успехах можно будет говорить с середины сентября.

Справка Камала Гаррис родилась 20 октября 1964 года в Окленде, Калифорния. Мать Шаямала Гопалан – ученая, исследовавшая рак молочной железы, родилась в Индии, в 19 лет поступила в университет Беркли. Отец Дональд Гаррис – экономист и профессор Стэнфордского университета, имеет афро-ямайское происхождение.



Родители развелись, когда Камале было семь. В 12 лет с сестрой и матерью переехала во франкоязычную канадскую провинцию Квебек. В 17 лет вернулась в США. Училась на юриста в Калифорнийском университете, стала адвокатом. 10 лет работала заместительницей прокурора. Занималась делами о жестоком обращении с детьми, халатностью родителей. Стала окружной прокурором Сан-Франциско, а в 2011-м – первой женщиной генпрокурором Калифорнии.



В 2014-м вышла замуж за юриста Дага Эмгоффа.



В 2016-м попала в Сенат, где выступала за реформу здравоохранения, против криминализации марихуаны, более строгий контроль над оружием и прогрессивную налоговую реформу. В 2020-м Байден избрал ее вице-президентом. Защищает иммигрантов, поддерживает право на аборты. Камала Гаррис родилась 20 октября 1964 года в Окленде, Калифорния. Мать Шаямала Гопалан – ученая, исследовавшая рак молочной железы, родилась в Индии, в 19 лет поступила в университет Беркли. Отец Дональд Гаррис – экономист и профессор Стэнфордского университета, имеет афро-ямайское происхождение.Родители развелись, когда Камале было семь. В 12 лет с сестрой и матерью переехала во франкоязычную канадскую провинцию Квебек. В 17 лет вернулась в США. Училась на юриста в Калифорнийском университете, стала адвокатом. 10 лет работала заместительницей прокурора. Занималась делами о жестоком обращении с детьми, халатностью родителей. Стала окружной прокурором Сан-Франциско, а в 2011-м – первой женщиной генпрокурором Калифорнии.В 2014-м вышла замуж за юриста Дага Эмгоффа.В 2016-м попала в Сенат, где выступала за реформу здравоохранения, против криминализации марихуаны, более строгий контроль над оружием и прогрессивную налоговую реформу. В 2020-м Байден избрал ее вице-президентом. Защищает иммигрантов, поддерживает право на аборты.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Пережив попытку убийства и насладившись триумфальным съездом, 78-летний Трамп остается главным фаворитом на должность 47-го президента США. Рейтинг Трампа в опросах примерно на 2% выше, чем у Харрис – 47% против 45%. Эти результаты почти такие же, как в паре с Байденом – 46% против 43,5%.

Сейчас еще нет достаточно опросов, чтобы увидеть настоящие электоральные замеры, говорит Краев. Харрис точно заберет под себя всех избирателей Байдена, что поставит ее где-нибудь на уровне с Трампом.

У Харрис отличные шансы победить Трампа, если она выберет правильного кандидата в вице-президенты, а демократы смогут мобилизовать избирателей в семи ключевых штатах, считает Гаринг.

"Американские выборы – запутаны. Общий подсчет голосов не имеет значения. Благодаря системе избирательных коллегий соревнования сводятся к нескольким штатам с наибольшим количеством голосов в коллегиях избирателей и очень малыми преимуществами одного из кандидатов. Следите за гонкой в семи штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании, Висконсине", – говорит Гаринг.

Именно эти штаты и определят результат.

Чтобы максимизировать шансы, демократам следует действовать быстро, сохранить единство и найти лучшего кандидата, пишет The Economist.

Камала Гаррис и Владимир Зеленский на Саммите мира в Швейцарии (Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL

ЧТО ДАЛЬШЕ. Как и Байден, Харрис – сторонница Украины в защите от России, и ожидается, что продолжит эту политику. В июне Харрис была на Саммите мира, где в шестой раз встретилась с Владимиром Зеленским.

На Мюнхенской конференции в этом году Харрис повторила обещание Байдена поддерживать Украину "сколько нужно". Остро критикует Путина, обвиняя в атаках на украинских мирных жителей и преступлениях, и обещает привлечь Кремль к ответственности.

У Харриса нет собственной внешней политики, добавляет Краев. Вся ее работа как вице-президента за границей была условно посольской – она представила то, что говорил Байден.

В случае победы Харрис продолжит подход Байдена к помощи Украины, убежден и Дикинсон. Хотя, конечно, у нее будут свои советники по безопасности по Украине. По традиции, если вице-президент сменяет президента, то подтягивает свою команду вверх.

"У Трампа понятна стратегия – договориться о мире с Путиным под давлением поставок оружия Киеву. С Харрис поддержка продолжится. Знаем, чего от нее ждать – более активного варианта политики Байдена", – подчеркивает Краев.

Харрис – интересная, потому что внешняя политика до сих пор была не ее делом, говорит Харинг. Она ловкий прокурор и многому научилась, работая при Байдене, сделавшем карьеру на вопросах внешней политики.

"Ожидаю, что ее главные нынешние советники Филипп Гордон и Ребекка Лисснер последуют за ней в Белый дом, если она победит. У Гарриса есть традиционные и интернационалистические взгляды на внешнюю политику, верит в международный порядок, сформированный после Второй мировой войны. От нее следует ожидать больше участия, когда речь идет об Украине", – говорит Гаринг.

Для Украины хорошо, что Байден решился выйти, считает Краев. У любого молодшего кандидата лучше шансы против Трампа.

Байден не уйдет досрочно – останется президентом до инаугурации преемника в январе 2025-го. До него последним в истории США, кто сошел с гонки был президент Линдон Джонсон в 1968-м.