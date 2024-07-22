Президент США Джо Байден 21 липня зняв кандидатуру з виборів і натомість запропонував Демократичній партії віцепрезидентку Камалу Гарріс. Це не означає, що її автоматично підтримають, але найбільш імовірно, що саме вона буде змагатися з кандидатом від республіканців – Дональдом Трампом 5 листопада.

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У Гарріс кращі шанси перемогти Трампа, ніж у Байдена, і вона буде продовжувати політику Білого дому щодо підтримки Києва, кажуть LIGA.net аналітики Atlantic Council Мелінда Гарінг і Пітер Дікінсон.

"Україні варто радіти, що Байден зважився зійти з дистанції, – вважає Гарінг. – У той час, як Київ невдало намагався сподобатися Трампу, той пропонує дуже неясний шлях для України. Гарріс натомість продовжить рішучий підхід Байдена щодо допомоги Україні".

LIGA.net розбиралася з рокіруванням демократів: що це значить.

ЩО СТАЛОСЯ. Через проблеми зі здоров’ям 81-річний Байден відмовився від участі у виборах президента США і запропонував віцепрезидентку Гарріс, 59 років, замість себе. Ймовірно, у партії послухають Байдена, але вибір не визначений наперед.

З’їзд Демпартії, де виберуть кандидата, відбудеться 19-22 серпня.

Гарріс має найбільші шанси, каже LIGA.net директор програми "Північна Америка" в Українській призмі Олександр Краєв. Є традиція, якщо президент сходить із дистанції та підтримує конкретного кандидата, то більшість делегатів його підтримують.

Камала Гарріс та Джо Байден (Фото: EPA-EFE/ALLISON JOYCE)

Після того, як Байден оголосив про вихід із перегонів, американці за кілька годин пожертвували майже $50 млн на кампанію Гарріс. Це найбільші за день онлайн-пожертви з 2020 року.

Долю $96 млн коштів, зібраних на кампанію Байдена, вирішують донори. Скоріше за все, їх теж передадуть Гарріс. Раніше донори заморозили ці кошти Байдену, щоб підштовхнути зійти з дистанції.

Формально кандидатури у демократів зараз немає. Окрім Гарріс, претендувати на участь у виборах можуть ще губернаторка штату Мічиган Гретхен Вітмер, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом і міністр транспорту Піт Буттіджіч. Ньюсом уже підтримав Гарріс.

Усі 50 керівників штатів Демпартії теж ставлять на Гарріс. За неї подружжя Клінтонів, – колишні президент і держсекретарка. Водночас ексспікерка Палати представників Ненсі Пелосі й експрезидент Барак Обама поки не висловили їй прямої підтримки.

Віцепрезидентка Камала Гарріс (Фото: EPA-EFE/ERIK S. LESSER)

Упевнена, Демпартія висуне саме Гарріс, каже LIGA.net позаштатна наукова співробітниця Atlantic Council Мелінда Гарінг.

У Байдена не було шансів перемогти Трампа, у Гарріс є, додає LIGA.net науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон. Але зараз поки зарано говорити, наскільки хороші, бо не бачили її кампанії. Про успіхи можна буде говорити з середини вересня.

Довідка Камала Гарріс народилася 20 жовтня 1964 року в Окленді, Каліфорнія. Мати Шаямала Ґопалан – науковиця, яка досліджувала рак молочної залози, народилася в Індії, у 19 років вступила до університету Берклі. Батько Дональд Гарріс – економіст і професор Стенфордського університету, має афро-ямайське походження.



Батьки розлучилися, коли Камалі було сім. У 12 років із сестрою і матір’ю переїхала до франкомовної канадської провінції Квебек. У 17 років повернулася в США. Вчилася на юриста в Каліфорнійському університеті, стала адвокатом. 10 років працювала заступницею прокурора. Займалася справами про жорстоке поводження з дітьми, недбалістю батьків. Стала окружною прокуроркою Сан-Франциско, а 2011 році – першою жінкою генпрокурором Каліфорнії.



У 2014 одружилася з юристом Дагом Емгоффом.



У 2016 потрапила в Сенат, де виступала за реформу охорони здоров’я, проти криміналізації марихуани, за суворіший контроль над зброєю і прогресивну податкову реформу. У 2020 році Байден обрав її віцепрезиденткою. Захищає іммігрантів, підтримує право на аборти. Камала Гарріс народилася 20 жовтня 1964 року в Окленді, Каліфорнія. Мати Шаямала Ґопалан – науковиця, яка досліджувала рак молочної залози, народилася в Індії, у 19 років вступила до університету Берклі. Батько Дональд Гарріс – економіст і професор Стенфордського університету, має афро-ямайське походження.Батьки розлучилися, коли Камалі було сім. У 12 років із сестрою і матір’ю переїхала до франкомовної канадської провінції Квебек. У 17 років повернулася в США. Вчилася на юриста в Каліфорнійському університеті, стала адвокатом. 10 років працювала заступницею прокурора. Займалася справами про жорстоке поводження з дітьми, недбалістю батьків. Стала окружною прокуроркою Сан-Франциско, а 2011 році – першою жінкою генпрокурором Каліфорнії.У 2014 одружилася з юристом Дагом Емгоффом.У 2016 потрапила в Сенат, де виступала за реформу охорони здоров’я, проти криміналізації марихуани, за суворіший контроль над зброєю і прогресивну податкову реформу. У 2020 році Байден обрав її віцепрезиденткою. Захищає іммігрантів, підтримує право на аборти.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Переживши спробу вбивства і насолодившись тріумфальним з’їздом, 78-річний Трамп залишається головним фаворитом на посаду 47-го президента США. Рейтинг Трампа в опитуваннях приблизно на 2% вищий, ніж у Гарріс – 47% проти 45%. Ці результати майже такі ж, як у парі з Байденом – 46% проти 43,5%.

Зараз ще немає достатньо опитувань, щоб побачити справжні електоральні заміри, каже Краєв. Гарріс точно забере під себе всіх виборців Байдена, що поставить її десь на рівні з Трампом.

У Гарріс чудові шанси перемогти Трампа, якщо вона вибере правильного кандидата у віцепрезиденти, а демократи зможуть мобілізувати виборців у семи ключових штатах, вважає Гарінг.

"Американські вибори – заплутані. Загальний підрахунок голосів не має значення. Завдяки системі виборчих колегій, змагання зводяться до кількох штатів з найбільшою кількістю голосів у колегіях виборців і дуже малими перевагами одного з кандидатів. Слідкуйте за перегонами у семи штатах: Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії, Вісконсині", – каже Гарінг.

Саме ці штати й визначать результат.

Щоб максимізувати шанси, демократам слід діяти швидко, зберегти єдність і знайти найкращого кандидата, пише The Economist.

Камала Гарріс та Володимир Зеленський на Саміті миру в Швейцарії (Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL EDITORIAL USE ONLY EDITORIAL USE ONLY)

ЩО ДАЛІ. Як і Байден, Гарріс – прихильниця України в захисті від Росії, і очікується, що продовжить цю політику. У червні Гарріс була на Саміті миру, де вшосте зустрілася з Володимиром Зеленським.

На цьогорічній Мюнхенській конференції Гарріс повторила обіцянку Байдена підтримувати Україну "скільки потрібно". Гостро критикує Путіна, звинувачуючи в атаках на українських мирних жителів і злочинах, та обіцяє притягнути Кремль до відповідальності.

У Гарріс немає власної зовнішньої політики, додає Краєв. Уся її робота як віцепрезидентки за кордоном була умовно посольською – вона репрезентувала те, що говорив Байден.

У разі перемоги Гарріс продовжить підхід Байдена щодо допомоги Україні, переконаний і Дікінсон. Хоча, звісно, у неї будуть свої радники з безпеки для Україні. За традицією, якщо віцепрезидент змінює президента, то підтягує свою команду нагору.

"У Трампа зрозуміла стратегія – домовитися про мир із Путіним під тиском постачань зброї Києву. З Гарріс підтримка продовжиться. Знаємо, чого від неї чекати – активнішого варіанту політики Байдена", – підкреслює Краєв.

Гарріс – цікава, бо зовнішня політика досі була не її справа, каже Гарінг. Вона спритний прокурор і багато чому навчилася, працюючи з Байденом, який зробив кар’єру на питаннях зовнішньої політики.

"Очікую, що її головні нинішні радники Філіп Гордон і Ребекка Лісснер підуть за нею у Білий дім, якщо вона переможе. Гарріс має традиційні й інтернаціоналістичні погляди на зовнішню політику, вірить у міжнародний порядок, сформований після Другої світової війни. Від неї слід очікувати більшої участі, коли йдеться про Україну", – каже Гарінг.

Для України добре, що Байден зважився зійти, вважає Краєв. У будь-якого молодшого кандидата кращі шанси проти Трампа.

Байден не йтиме достроково – залишиться президентом до інаугурації наступника в січні 2025. До нього останнім в історії США зійшов із перегонів президент Ліндон Джонсон у 1968 році.