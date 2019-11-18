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Хватит спать! Почему гражданское общество сильнее любой власти #ВластьЭтоМы

Хватит спать! Почему гражданское общество сильнее любой власти #ВластьЭтоМы - Фото
Фото: EPA
Юрий Смирнов
18.11.2019, 21:55

Как стать активным участником гражданского общества и начать влиять на процессы в стране

Согласно опросам, только 8% украинцев привлечены к активной гражданской деятельности. Фактически столько же, сколько и в 2013 году. Эксперты связывают это с социальной пассивностью украинцев и непониманием того, что на принятие решений (будь то замена лампочки в подъезде или голосование за закон в Раде) можно и нужно влиять. Что делать, если ты хочешь изменить эту печальную статистику и начать влиять на процессы, которые тебя окружают, - объясняет LIGA.net.

ЧТО НЕ ТАК С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УКРАИНЕ. На данный момент в Украине существуют десятки тысяч общественных организаций. По исследованию творческого центра ТЦК, на 2014 год существовало более 75000 общественных и 15000 благотворительных организаций. Однако большинство из них – это "спящие" организации, которые существуют только на бумаге. А реально активных – не более семи тысяч. "Если сравнивать с другими европейскими странами, то это не так уж и мало. Хотя если брать количество организаций в соотношении к населению, то это меньше, чем в Европе", - рассказал LIGA.net исполнительный директор фона Видродження Александр Сушко.

В то же время такие цифры – не показатель гражданской активности украинцев, считает эксперт Центра противодействия коррупции Юлия Курнышова. "Начиная с 2014 года гражданская активность не очень увеличилась. Наше общество остается пассивным и не понимает роли общественных организаций. А именно такие организация являются посредниками между людьми и властью", - сообщила она в комментарии LIGA.net.

Нардеп от фракции Голос, бывший глава правления Трансперенси Интернешнл Украина Ярослав Юрчишин считает, что украинское общество "спит" после советских времен, когда были обязательные организации пионеров и комсомольцев. "Те же профсоюзы, которые призваны быть посредником между населением и властью, зачастую контролируются олигархами", - объяснил он LIGA.net.

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КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. Эксперты уверены, что выбирать нужно ту сферу гражданской активности, которая интересна и беспокоит самого человека. "Я бы советовала сначала определиться с ценностями. Это не должно быть "хочу стать активистом и все". Это должно исходить от того, что именно вас не устраивает в вашем городе или университете, какую проблему вы считаете достойной, чтобы с ней бороться", - рассказывает Курнышова.

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Зарегистрировать общественную организацию довольно легко, отмечает Сушко. Есть два способа. Первый требует формальной регистрации уставных документов. Организация должна провести учредительное собрание, написать свой устав и подать документы в регистрационные органы. Кроме того, существует заявочный принцип, когда организация может просто сообщить регистрационным органам о факте своего существования. Это еще более упрощенный вариант. Но в таком случае организация не может иметь своих счетов.

КАКИЕ СФЕРЫ ПОПУЛЯРНЫ И С ЧЕГО ЛУЧШЕ НАЧАТЬ. Несмотря на легкость в регистрации, начинать свою гражданскую активность эксперты советуют в уже существующих структурах. "На территориальном уровне очень распространена практика создания молодежных советов при местных органах власти, которые могут влиять, в частности, на бюджетный процесс", - добавляет Курнышова.

Если брать общегосударственный уровень, то тут надо смотреть на проблемы, которые волнуют общество согласно опросам. Это война на Донбассе, борьба с коррупцией и экономическое состояние, здравоохранение. Организации, которые занимаются этими вопросами, более востребованы.

Также востребованными сейчас являются организации по привлечению молодежи к политике. " Все мы знаем, что молодежь не ходит на выборы. И возникает вопрос, чтобы не только пенсионеры решали, в какой стране они хотят жить. Поэтому активизация молодежи – это тоже очень перспективное дело", - объясняет Курнышова. По ее словам, сейчас в общественном секторе много возможностей - и технических, и финансовых – для деятельности, которая предусматривает надзор над органами государственной власти, журналистские расследования и все, что подпадает под антикоррупцию. "Это очень востребованное направление и в ближайшие годы таковым и останется", - резюмирует эксперт ЦПК.

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ГДЕ НАЙТИ ДЕНЬГИ. Главная проблема общественных организаций – непонимание, где искать финансирование, считает нардеп от Голоса и сооснователь аналитического центра CEDOS Инна Совсун. Большинство организаций находят средства только от иностранных доноров, поскольку в украинском обществе нет традиции выделять под такое деньги из семейного бюджета.

"Я в прошлом году училась в американском университете и увидела, насколько иначе это функционирует там. Я спрашивала у членов общественной организации, за какие деньги они живут. Они отвечают: "Мы пишем на сайте, что нам нужны деньги. И люди скидывают средства нам на счет". Подобную ситуацию очень сложно представить в украинских реалиях", - рассказывает Совсун в комментарии LIGA.net.

Эксперты отмечают, что международные доноры не особо готовы вкладываться в новые общественные организации. "У международных доноров есть свои приоритеты, которые не всегда совпадают с твоими. Мы, например, когда создавали аналитический центр, хотели заниматься сферой образования. Однако для доноров в приоритете была борьба с коррупцией. Поэтому мы предложили делать аналитику для борьбы с коррупцией в сфере образования", - делится Совсун.

Тем не менее, в Украине потихоньку набирает обороты и такое явление, как краудфандинг. Некоторым организациям удается убедить общество в своей полезности, что заставляет людей платить своими деньгами. Кроме того, есть идея пойти по примеру Польши, когда предприниматель имеет право направить один процент с налогов на поддержку какой-то организации.

"Наше общество остается пассивным, потому что считает, что не имеет инструментов влиять на принятие политических решений. На самом деле это не так и упирается в отсутствие гражданского образования", - резюмирует Курнышова.

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

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