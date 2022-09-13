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Тема дня | Идем в НАТО. Ермак и Расмуссен показали Зеленскому гарантии безопасности от РФ: что там

Цей матеріал також доступний українською
Идем в НАТО. Ермак и Расмуссен показали Зеленскому гарантии безопасности от РФ: что там - Фото
Андрей Ермак и Андерс Фог Расумссен (коллаж - Дарина Дмитренко/LIGA.net)
13.09.2022, 21:05

Украина продолжит путь в НАТО. Партнеры будут инвестировать в украинскую армию. У Зеленского сформировали проект гарантий безопасности Украины

Офис президента 13 сентября показал рекомендации по гарантиям безопасности Украины. Задача гарантов – систематически инвестировать в обороноспосбность Украины, расширять поддержку и автоматически накладывать санкции в случае новой агрессии.

Договор совсем не означает отказа Украины от курса в НАТО, убеждает LIGA.net представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. И точно не станет "вторым Будапештским меморандумом", заверил Расмуссен.

"В последний раз, когда мы говорили о гарантиях безопасности, мы говорили о формате с Россией и Китаем. Хорошо, что сейчас нет пустых разговоров, что давайте попробуем договориться с Москвой", – сказал LIGA.net эксперт Украинской призмы Александр Краев.

Какие гарантии безопасности Украине подготовила группа Ермака-Расмуссена, кто уже дал на них предварительное согласие и когда ждать (или нет) подписания договора – коротко объясняет LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 13 сентября группа экспертов, действующих и бывших топ-чиновников под руководством главы ОП Андрея Ермака и экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена представила украинцам и президенту Владимиру Зеленскому рекомендации для гарантий безопасности.

СПРАВКА. Ермак курирует в ОП две группы по войне с Россией. Вместе с Расмуссеном – по гарантиям безопасности для Украины. Вместе с экс-послом США в Москве Майклом МакФолом - по санкциям против РФ. Мы подробно писали об этом здесь.

Они предлагают создать Киевский договор по безопасности и подписать между Украиной и основными гарантами – США, Великобританией, Канадой, Польшей, Италией, Германией, Францией, Австралией, Турцией, странами Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы.

Список основных союзников не закрыт и может быть расширен.

Самой сильной гарантией безопасности Украины должна стать ее способность защищаться от агрессора. Для этого нужны прямая финансовая помощь и инвестиции от гарантов – для поддержки ОПК; передача технологий и экспорт оружия; регулярные учения ВСУ; сотрудничество в сферах разведки и кибербезопасности.

На случай нового нападения подготовлены расширенные гарантии, говорится в рекомендациях. По запросу Украины гаранты должны собраться в течение 24 часов, а за 72 часа принять первые решения. Гаранты должны использовать личную и коллективную силу – все меры, чтобы дать Киеву возможность защитить себя.

Более широкая группа партнеров, включая Японию и Южную Корею, должна поддержать набор невоенных гарантий – санкций. Их нужно автоматически активировать в случае новой агрессии РФ, а в санкционный пакет ввести сразу все ограничения, наложенные на Москву по состоянию на 1 сентября 2022 года.

Возмещать ущерб Украине обязан агрессор.

Гарантии могут быть дополнены двусторонними договорами. Например, это могут быть договоры между Украиной и странами-производителями средств ПВО и ПРО, региональные соглашения о безопасности Черного моря с Турцией, Болгарией, Румынией и другими прибрежными странами.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Гарантии должны быть политически и юридически обязательными, говорится в рекомендациях. Они не означают отказа Украины от пути в НАТО, не подрывают интеграцию с ЕС, не обязывают Киев сокращать армию или принимать нейтральный статус. Они созданы, чтобы обезопасить Украину на переходный период – пока она вступает в НАТО.

"После семи месяцев войны мы понимаем: гарантии безопасности Украины могут быть только в составе НАТО и ЕС. Прежде всего – в НАТО", – говорит LIGA.net Федор Вениславский, член парламентского комитета по нацбезопасности.

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Эти гарантии не станут новым Будапештским меморандумом, заверил Расмуссен. Теперь это не просто политика – запланированы многолетние инвестиции в ОПК, масштабная передача оружия и разведподдержка, согласен эксперт Украинской призмы Александр Краев.

"Теперь мы говорим о поддержке Украины определенными стабильными и главное – стратегическими шагами. Единоразовые поставки танков или HIMARS не заменят нам многолетнюю адекватную поддержку. Плюс в том, что это мне прозвучало как поддержка того, что Украина будет двигаться в НАТО", – объясняет Краев для LIGA.net.

СПРАВКА. В Будапештском меморандуме 1994 года РФ, Великобритания и США обязывались просто: уважать независимость, суверенитет и границы Украины, не угрожать силой и не применять ее, не оказывать экономическое давление, не применять ядерного оружия против Украины.

Сейчас рекомендации - не воздерживаться от действий, а наоборот – предоставлять все, что нужно Украине для обеспечения своей защиты, объяснил экс-генсек.

В отличие от проекта весенних Стамбульских гарантий, в списке гарантов нет России и Китая. Агрессору верить нельзя, говорит эксперт.

География основных гарантов расширилась в другую сторону: добавились страны Балтии. Это значит, что Офис президента получил от них предварительное согласие на договор, считает Вениславский.

К тому же теперь это не просто формат "США плюс Европа", добавилась Австралия, отмечает Краев: "Сейчас это ключевая страна в контексте сдерживания Китая, в контексте Океании и внеевропейского мира".

Важно, чтобы в договоре были алгоритмы: что будут делать гаранты в разных ситуациях, говорит Вениславский. Например, если Украина видит концентрацию войск РФ у границ и не получила объяснений.

"Как вариант – гаранты должны выдвинуть в Украину или развернуть у своих границ военные подразделения, системы ПВО, самолеты перебросить. Должен быть прописан четко алгоритм действий с конкретными обязательствами стран-гарантов. Тогда это будет действительно работающая система гарантий", – подытожил нардеп.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Финальный договор следует ожидать ближе к победе Украины над Россией, говорит Краев.

До окончания войны, победы и полной деоккупации Украины страны вряд ли согласятся дать такие гарантии, согласен Вениславский.

"Когда мы получим этот договор? Как только будет очевидно, что мы побеждаем, и другие страны не будут бояться предоставить нам такие гарантии. Потому что не будем забывать: Россия воевать не умеет, но все еще имеет ядерное оружие", – говорит эксперт.

Финальный договор может быть подписан в форме резолюции, Вашингтонского договора о НАТО 1949 года или чего-то подобного, прогнозирует эксперт. Но точно не будет нового меморандума.

"Это я могу сказать вам на 100%. Это будет совсем другой формат. Потому что меморандум – это фактически просто выражение желания сторон смотреть на что-то одним взглядом", – подытожил эксперт.

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Идем в НАТО. Ермак и Расмуссен показали Зеленскому гарантии безопасности от РФ: что там

Журналист LIGA.net
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