"Идет соревнование – кто накажет Путина". Как руководство РФ окажется на скамье подсудимых

Международный уголовный суд, украинские и иностранные правоохранители и общественный сектор уже более 10 месяцев работают над преступлениями российских военных. Только инициатива "Трибунал для Путина" задокументировала более 28 000 эпизодов, рассказывает LIGA.net Александра Матвийчук, глава Центра гражданских свобод и лауреат Нобелевской премии мира. Офис генпрокурора – свыше 63 000.

Но один из главных вопросов: как добраться до российского диктатора и его окружения, а не только солдат. И кто должен судить руководство РФ.

"В мире идет конкуренция за то, кто будет наказывать Путина, – говорит LIGA.net генпрокурор Андрей Костин. – Это здоровая конкуренция идей".

Кто и за что может наказать руководство России, почему Украина настаивает на спецтрибунале по преступлению агрессии, как его создать – разбор LIGA.net.

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КТО И ЗА ЧТО МОЖЕТ НАКАЗАТЬ ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО РФ

Главы государств, правительств и министры иностранных дел обладают иммунитетом перед судебным преследованием, рассказывает LIGA.net генеральный прокурор Андрей Костин. Их нельзя судить в национальных судах, но можно привлечь к ответственности в международных органах за самые большие преступления – военные, против человечности, а также за геноцид и агрессию.

За военные преступления, преступления против человечности и геноцид может судить Международный уголовный суд в Гааге (МУС). Однако с привлечением к ответственности топ-руководства РФ есть определенные проблемы.

В случае преступлений против человечности и военных преступлений суд должен установить причинно-следственную связь: командную цепочку между условным солдатом-убийцей из Бучи и конкретным приказом Кремля, объясняет LIGA.net посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич, который занимается созданием спецтрибунала.

"На такую цепочку могут уйти годы – это не так просто сделать. Это нужно делать, но это сложный процесс", – говорит дипломат.

Потенциально МУС мог бы судить руководство РФ за геноцид. Но для осуждения за это преступление необходимо доказать геноцидный умысел, что оно было совершено с целью истребления украинцев как нации.

МУС направил в Украину 42 своих прокурора, чтобы в сотрудничестве с украинскими коллегами собрать доказательства военных преступлений российских солдат. Впоследствии эти доказательства могут стать основой для преследования за геноцид, убеждает LIGA.net генпрокурор Андрей Костин.

СПРАВКА. Офис генпрокурора зарегистрировал около 350 фактов, которые можно квалифицировать как составляющие геноцида, рассказывает Костин. Это – убийства, ранения, пытки гражданских по национальному признаку, массовая депортация детей в РФ, использование сексуального насилия как оружия войны, разрушение критической инфраструктуры для создания невозможных для жизни условий, призывы к геноциду в риторике высших должностных лиц и пропагандистов РФ.

"В отношении того, видят ли в МКС признаки геноцидного умысла. Очевидно, ответ на этот вопрос должен давать прокурор МКС. И лучшим ответом будет начало производства по геноциду. Надеюсь, что это произойдет уже в ближайшее время", – объясняет Костин.

Геноцид – очень непростое для доказывания преступление. На такое дело может уйти 5-10 лет, рассказывает LIGA.net Олег Гавриш, главный консультант кабинета руководителя Офиса президента. Он входит в президентскую рабочую группу по созданию международного трибунала.

А вот преступление агрессии – "лидерское", оно непосредственно ведет к руководству РФ, говорит Кориневич. Здесь легче обосновать обвинения – и это не займет много времени. Пробел в том, что Россия не ратифицировала Римский статут и Кампальские поправки к нему (по преступлению агрессии), поэтому фактически находится вне юрисдикции МУС по преступлению агрессии.

Также в ближайшее время будет трудно достичь того, чтобы Совбез ООН поручил МУС расследовать российскую агрессию. Потому Украина пытается создать специальный трибунал для преступления агрессии.

"Трибунал – это самый быстрый из возможных механизмов привлечения к ответственности высшего руководства РФ, – убежден Костин. – Преступление агрессии доказать проще, чем, скажем, то же преступление геноцида".

Российская агрессия уже признана резолюцией ООН, а в открытых источниках есть доказательства, что она была осуществлена по указанию Путина, отмечает Костин.

По словам Гавриша, международные юристы, которые консультируют украинскую власть, говорят: заседание Совбеза РФ и выступление Путина накануне полномасштабного вторжения является своего рода явкой с повинной.

Шойгу, Лавров, Мишустин, "Это – не только Путин. Все люди из Совбеза РФ подпадают под обвинения, – говорит Гавриш. – Это и Бортников – наверное, №2, который нам нужен. Это и Патрушев Медведев . Совбез – это 20 человек, российское политическое руководство".

Офис генпрокурора также имеет собственное магистральное дело по преступлению агрессии. Подозреваемыми являются 636 представителей руководства РФ.

Александра Матвийчук убеждена, что за преступление агрессии должны судить и беларуского диктатора Александра Лукашенко, который предоставил РФ территорию для нападения. "Я на этом акцентирую внимание, потому что это часто выпадает из поля зрения и публичной риторики", – объясняет она LIGA.net.

Украинские власти в последнее время нечасто делают акцент на трибунале для Лукашенко. Однако предоставление территории для нападения является совершением акта агрессии, говорит Кориневич. "Вот таким будет мой ответ на сейчас. Все остальные вещи, очевидно, должен решать трибунал после его создания", – объясняет он.

ТРИБУНАЛ – НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРХУШКИ. Общественный сектор также документирует военные преступления, чтобы помочь перегруженной правоохранительной системе. Инициатива "Трибунал для Путина", к которой присоединились десятки правозащитных организаций, за 10 месяцев задокументировала около 28 000 эпизодов, рассказывает Матвийчук. "Мы сотрудничаем с правоохранительными органами и передаем собранную нами информацию... Далее этап расследования, это уже осуществляют национальные и международные органы. Работа инициативы "Трибунал для Путина" – важна, потому что мы собираем базовую информацию, на которой основывается все дальнейшее расследование", – рассказывает Матвийчук. Амбициозная цель инициативы – задокументировать каждый мельчайший эпизод в каждом маленьком селе. "На процессе по преступлению агрессии не будут звучать голоса жертв, пострадавших от военных или других международных преступлений, – объясняет проблему Матвийчук. – МУС сосредоточит внимание на нескольких избранных кейсах. А национальная правовая система перегружена, потому что столкнулась с беспрецедентным количеством преступлений". По ее словам, остается нерешенным вопрос: кто даст шанс на справедливость сотням тысяч людей, пострадавших в этой войне. Поэтому ЦГС также продвигает идею создания модели, в которой бы работали бок о бок национальные и международные следователи и судьи.

ОКАЖЕТСЯ ЛИ ПУТИН НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ ФИЗИЧЕСКИ

Исторически топ-чиновники оказывались на скамье подсудимых международных трибуналов в трех случаях: при выдаче после смены режима, в результате оккупации государства-агрессора, при задержании за границей спецслужбами (например, во время операции Моссада по поиску нацистов).

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Украина рассматривает все сценарии – как доставить руководство России в трибунал в рамках правового поля, говорит Костин. Однако существует риск, что они до конца жизни будут скрываться в РФ или в лояльных странах.

Пока не решено, сможет ли спецтрибунал судить российских чиновников заочно. Обычно – нет. Но ряд стран уже не видят в этом проблемы.

"Кто знает, что завтра-послезавтра случится в РФ? А эти лица уже будут иметь легитимные международные обвинительные акты и ордера на арест. Я думаю, что это очень важный фактор", – считает Кориневич.

Обвинительные акты и ордера на арест могут даже повлиять на войну, уменьшая возможности России на международной арене, добавляет Гавриш.

Трибунал создаст дополнительное давление на российские элиты, считает Костин. По мнению генпрокурора, это может сподвигнуть внутренние изменения в РФ, приблизить победу Украины и спасти тысячи жизней.

"Даже заочное решение спецтрибунала сужает возможности для дипломатических отношений с руководством России, – объясняет Матвийчук. – И тем более – для каких-то торговых контактов, совместных научных разработок или политических вещей. То есть наказание начнется уже. Не дожидаясь того момента, когда руководство окажется за решеткой ".

ПЯТЬ ЭТАПОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТРИБУНАЛА

и поддерживают ли его в мире

Создание трибунала может продолжаться от года до нескольких, говорит Костин.

По прогнозу Гавриша, это может произойти в конце 2023-го или начале 2024-го. "В любом случае мы его создадим, – убежден консультант ОП. – И после этого потребуются считаные месяцы для того, чтобы вынести то, чего мы добиваемся. Это обвинение и ордера на арест".

Единого юридического алгоритма по созданию международных трибуналов нет. Поэтому и этапы их создания достаточно условны.

Первый этап – продвижение идеи, что трибунал нужно создать. Украине важно заручиться поддержкой наибольшего числа государств. И работа над этим началась с конца февраля 2022-го.

"Я говорила с большим количеством политиков, членов правительства, руководителей партий, – описывает этап Матвийчук. – Все 10 месяцев не у всех было понимание пробела в ответственности и несостоятельности национальных судов преследовать за преступление агрессии высшее руководство другого государства".

Украина смогла собрать хорошую политическую поддержку, уверяет Кориневич. Идею спецтрибунала поддержали в четырех резолюциях ПАСЕ, четырех – Европарламента, двух – ПА НАТО, резолюциях ПА ОБСЕ, парламентах Украины, Литвы, Эстонии, Латвии, Чехии, Нидерландов, Франции.

За создание трибунала при поддержке ООН выступили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Нидерландов Вопке Хукстра.

По данным Костина, создание спецтрибунала поддерживается до 20 государств. О готовности заявили Великобритания, Канада, Австралия, некоторые страны Латинской Америки и Карибского бассейна, добавляет Гавриш.

"США – очень сложно, но это возможно. Германия и Франция – будем надеяться, что тоже возможно, – рассказывает Гавриш. – С Францией у нас есть очень большой прогресс. Если они присоединятся – этого достаточно, чтобы говорить, что большинство цивилизованного мира присоединилось".

Второй этап – юридическая работа и поиск модели по созданию трибунала. По словам Кориневича, сейчас Украина переходит от того, что заручилась политической поддержкой – к юридической работе: собирает точки зрения партнеров, чтобы определиться, как двигаться дальше.

Продолжается работа с партнерами по созданию Временного офиса прокуратуры (Interim Prosecutor's Office), добавляет Костин. Он будет работать в одной из европейских стран и отвечать за разработку стратегии преследования, расследования агрессии и сбор доказательств.

Сейчас существует несколько моделей для создания спецтрибунала:

– Резолюция Совета Безопасности ООН. Это идеальный и классический вариант, но реализовать его сложно – Россия имеет право вето в Совбезе.

Костин возможности такой модели не исключает. "МИД призвал исключить РФ из Совета Безопасности и организации в целом, – напоминает он. – Ведь в уставе ООН нет государства Российская Федерация – есть только СССР. Поддерживаю этот шаг. По приведенным фактам уже идут вполне серьезные дискуссии".

– Трибунал на основе соглашения Украины с ООН. Это что-то вроде сценария с Камбоджей, говорит Кориневич: Генассамблея может рекомендовать генсеку ООН заключить соглашение с Украиной о создании трибунала.

Или, к примеру, Генассамблея может принять резолюцию о поддержке трибунала, созданного на основе другой модели. По словам Кориневича, сейчас готовится проект резолюции, в котором хотят прописать, что за преступление агрессии против Украины обязательно должно быть наказание – и для этого надо создать специальный судебный механизм.

– На основе соглашения с региональной организацией. Это могут быть ЕС или Совет Европы, или сразу обе организации. "Это означает, что только страны этого пространства дают юрисдикцию, – объясняет Матвийчук. – Это уже не мировой уровень, как в случае с ООН. Но это тоже вариант".

- На основе многостороннего соглашения с разными странами. Юрисдикция трибунала будет распространяться на страны, которые подпишут соглашение. Это будет легитимный вариант, снимающий иммунитеты руководства РФ, говорит Гавриш. Однако к нему перейдут, если все остальные не сработают.

Третий этап – практическое создание трибунала на основе модели. Это будет техническая работа, которая займет время, объясняет Матвийчук. Нужно подобрать админперсонал, судей, следователей, найти здание.

Четвертый и пятый этапы – расследование, судебные приговоры и их исполнение. Их можно пройти достаточно быстро, прогнозирует Кориневич.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ С СОЗДАНИЕМ ТРИБУНАЛА

У прокурора МУС Карима Хана есть предостережения по созданию отдельного спецтрибунала. Он говорит, что его институт тоже имеет полномочия судить лидеров государств – и нужно избегать фрагментации. Хан обещает подробнее разъяснить этот вопрос для Урсулы фон дер Ляйен.

"Это хорошо, что наконец-то в мире идет конкуренция за то, кто будет наказывать Путина, – говорит Костин. – Если серьезно, то это здоровая конкуренция – конкуренция идей. Нормальный процесс поиска оптимального решения".

По словам генпрокурора, для привлечения к ответственности руководства России через МУС нужно будет менять Римский устав, а на это могут уйти несколько лет.

"Поэтому я не вижу возможности выбирать путь, альтернативный спецтрибуналу, – объясняет Костин. – Я раньше отмечал, подчеркиваю и сейчас: никакого соревнования с МУС нет. Специальный трибунал дополнит действующие механизмы и рассмотрит основополагающее преступление – преступление агрессии".

Косвенным политическим препятствием для создания трибунала может быть то, что Украина не ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, хоть и признала юрисдикцию МУС.

"Я часто слышу в разговорах на международном уровне, что Украина призывает создать спецтрибунал по агрессии России, а сама не ратифицировала Римский статут МУС, не выполнила свое домашнее задание", – объясняет Александра Матвийчук.

Ратификация Римского статута также сделала Украину полноценной участницей этого документа, говорит Матвийчук. Это дало бы ей права в расследовании МУС (а не только обязанности) и в целом толчок для пересмотра уголовного процессуального законодательства.

РФ попытается дискредитировать спецтрибунал и может создать свой трибунал-пародию со странами-сателлитами, не исключает Костин. Чтобы механизмом не злоупотребляли, Украина работает над предохранителями. Это может быть признание факта агрессии большинством членов Генассамблеи ООН.

"Участие ООН важно, потому что ООН – это легитимность и сразу признание на уровне всего мира, – объясняет Кориневич. – ООН – это единственная универсальная международная организация".

В то же время верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк считает "на данный момент несколько нереалистичной" возможность привлечения Путина к ответственности за развязанную войну.

По мнению Матвийчук, ключевыми в его высказывании являются слова "на данный момент". И если сейчас нет возможности привлечь Путина к ответственности, это не значит, что ее не будет в будущем. "Мы должны не прогнозировать будущее, а создавать это будущее, – подытожила она. – И должно быть сделано все, чтобы когда окно возможностей откроется, это произошло".

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Материал подготовлен в партнерстве с Freedom House Ukraine в рамках проекта "Общественный контроль над органами безопасности в Украине".

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