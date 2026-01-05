Почему в 2026 году "безопасность" снова взяла верх над "принципами"

Перевод оригинальной публикации с ведома и разрешения редакции Postimees.ee

Международное право – странное понятие. Оно одновременно священно – и гибко, непоколебимо – и в то же время удивительно эластично.

В политической риторике малых стран международное право играет центральную роль: это бронированный щит, экзистенциальная основа и фундамент миропорядка, основанного на правилах. Однако, если посмотреть, как одни и те же правила применяются (или игнорируются) в разных ситуациях, неизбежно возникает вопрос: имеем ли мы дело с реальными нормами и ценностями или всего лишь с дипломатической риторикой?

