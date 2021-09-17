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Запад-2021 | "Игра в танки". Зачем Путин имитирует "войну с НАТО" на фоне рекордно низкого рейтинга

Цей матеріал також доступний українською
Владимир Путин (Коллаж: Маргарита Ретуева/LIGA.net)
17.09.2021, 09:10

Путин играет мускулами на границах с Украиной и со странами НАТО. Но нападать не рискнет: в войне с Альянсом он точно проиграет, вопрос – какой ценой

Россия и Беларусь завершили активную фазу учений Запад-2021, на которых отрабатывали сценарий военных действий со странами НАТО. Репетиция "войны с НАТО" проходила на фоне падения доверия к Владимиру Путину и партии Единая Россия в преддверии выборов в Госдуму. "Все включено в круговорот обработки общественного мнения, которое не должно ни на секунду сомневаться в том, что Путин и мощь – это синонимы", – считает российский журналист Константин Эггерт.

Как проходили учения, какой сигнал Владимир Путин и Александр Лукашенко посылают Альянсу, сколько часов теперь нужно на переброску спецназа из России в Беларусь и стоит ли опасаться нападения через Полесье: LIGA.net подводит итоги Запада-2021.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. С 10 по 16 сентября на пяти полигонах Беларуси и девяти полигонах России проходила открытая фаза военных учений Запад-2021. В закрытой фазе, по данным Главного разведуправления (ГУР МО Украины), они начались еще в июне. А в июле уже вовсю шла переброска эшелонов с российскими солдатами и военной техникой.

Легенда – нападение на Беларусь. В ее основе – сценарий "кризисной ситуации нарастания конфликта, связанного с активностью незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку".

Как рассказал LIGA.net беларуский военный обозреватель Егор Лебедок, сценарий учений был расписан под две стороны конфликта: северная – союзное государство Республики Полесье (Беларусь) и Центральной Федерации (РФ), и западная – коалиция государств Нярис (вероятно, Литва), Помория (Польша), Полярная Республика.

"Игра в танки". Зачем Путин имитирует "войну с НАТО" на фоне рекордно низкого рейтинга

В ГУР эти сценарии оценивают скептически. Одной из настоящих целей таких совместных учений там называют отработку элементов системы управления и взаимодействия двух армий. На этот раз Россия и Беларусь отрабатывали элементы оперативной совместимости подразделений и вопросы единой системы ПВО. Второе направление – быстрое наращивание группировки российских войск на территории Беларуси.

Больше техники и солдат. Минобороны России заявило, что в учениях Запад-2021 приняли участие около 200 тысяч военных, до 760 единиц техники: почти 300 танков и более 80 самолетов и вертолетов, 15 кораблей. Четыре года назад к учениям Запад-2017 (на них Беларусь и Россия по легенде воевали против террористов государства Вейшнория), по официальным сообщениям, были привлечены только 12 700 военных.

Скорее всего, здесь имеет место манипуляция цифрами. Союзники по НАТО были уверены, что в 2017 году Россия соврала и занизила масштабы учений. Цифры, которые давал Кремль, не соответствовали фактическим, утверждал генсек Альянса Йенс Столтенберг: "Эта разница была значительной, а география учений – значительно шире".

Сейчас Россия эти цифры может завышать. "Масштаб учений вырос. Но 200 000 военных – это маловероятно. Не больше 120 000", – говорит LIGA.net военный эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Он считает, что для такого количества заявленных военных потребовались бы тысячи, а не сотни единиц вооружений, и больше полигонов: "Даже если учитывать, что в эти 200 000 входят не только боевые соединения, а и соединения обеспечения войск, то должно быть намного больше техники. Поэтому да, учения Запад-2021 более масштабны. Но не настолько масштабны, как они заявили. Сейчас, как и в 2017 году, они опять лгут, но уже в сторону преувеличения".

"Игра в танки". Зачем Путин имитирует "войну с НАТО" на фоне рекордно низкого рейтинга

Наступательный характер. В России утверждали, что Запад-2021 носит исключительно оборонительный характер, не несет угрозы ни для европейского сообщества, ни для ближайших соседних стран – а это Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония.

В современных конфликтах нет четкой границы между наступательными и оборонительными операциями, заявил Армія ФМ представитель ГУР Вадим Скибицкий. Поэтому в реальности операции Путина могут иметь разные сценарии развития. Например, в Беларуси на учениях применялась 76-я десантно-штурмовая дивизия, которая отрабатывала захват объектов и действия в большом городе. Много тактических эпизодов выполняла авиация, в том числе нанесение ударов по стратегическим объектам: "А это элементы наступательной операции".

"Учения этого года характеризуются значительным передвижением войск... Россия активно отрабатывала сценарии создания группировок и переброски резервов", – говорит он. В том числе, россияне изучали районы возможных будущих боевых действий.

С развитием средств поражения нет четкой грани между обороной и наступлением, добавляет Белесков. Тем более что в России есть понятие активной обороны: "Они не переходят в глухую оборону. Фактически активной обороной может быть нанесение ракетного удара вглубь страны по критически важным целям. Конечная фаза у них всегда наступательная и предусматривает окружение и разгром противника".

"Игра в танки". Зачем Путин имитирует "войну с НАТО" на фоне рекордно низкого рейтинга

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Запад-2021 – это только одно звено из длинной логической цепочки, считает представитель Украины в ТКГ, журналист Сергей Гармаш. И их следует рассматривать в контексте других событий: непродление миссии ОБСЕ на границе РФ с Украиной, системное усиление обстрелов на Донбассе, очередной демонстративный "отдых" Путина и Шойгу в тайге, втягивание во внутрироссийский политический процесс жителей украинского Донбасса.

"Москва повышает ставки в борьбе за монопольный контроль над постсоветским пространством, в первую очередь, Украиной", – уверен он.

"Путин будет и дальше усиливать давление на Украину и Запад. Чтобы либо протащить минские соглашения в своем варианте, то есть легитимизировать подконтрольное Москве ОРДЛО с политической автономией, либо мы получим серьезную конфронтацию с Россией. Я допускаю, что вплоть до военной кампании", – сказал он LIGA.net.

Второй вариант он считает очень вероятным: Путину дали понять, что первый сценарий с минскими соглашениями – не пройдет. Вашингтон, наоборот, увеличивает военную поддержку Украины.

На этом фоне ЕС грозит непризнанием выборов в Госдуму, а Украина проводит Крымскую платформу и готовит невыгодный Москве законопроект о политике переходного периода. Параллельно идет процесс по МН-17, попытки лишить Северный поток-2 возможностей геополитического оружия, – "весь мир против России".

Байден не стал на сторону России, Берлин тоже не становится. Путин ведет себя как нервный хулиган: всех порву, мне терять нечего, – говорит Сергей Гармаш

По его словам, Путин включает старую проверенную модель – игра мускулами, запугивание и даже прямое военное давление. Поэтому конфронтация на фронте будет только усиливаться: "Пора поломать эту модель и действовать в своих интересах без оглядки на то, что это кому-то не нравится. Глупо бояться разозлить бешенную собаку, если она все равно укусит – просто потому, что бешеная".

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Путин использует учения Запад-2021, чтобы продемонстрировать, насколько серьезно в Москве воспринимают западное направление и насколько важна для российского режима идея противостояния НАТО, считает российский журналист Константин Эггерт.

"Учитывая многонациональный состав учений и символическое присутствие там других стран (Армения, Индия, Казахстан, Киргизия, Монголия, Пакистан, Шри-Ланка), это также попытка продемонстрировать всему миру и НАТО, что у России есть какие ни какие, но союзники. Чистая демонстрация силы", – объясняет он LIGA.net.

Эггерт считает, что дальше демонстрации Путин против НАТО не пойдет. Любая агрессия против НАТО предполагает, что Альянс может действовать в соответствии с пятой статьей Североатлантического договора: в помощь странам-членам Альянса, которые стали жертвами нападения.

"А это мировая война. Я не думаю, что Путин планировал мировую войну на сентябрь 2021 года. Более того, в противостоянии с НАТО Россия почти гарантированно проиграет, вопрос – какой ценой. Я думаю, говорить о возможности изолированного нападения на Литву и Польшу без вступления в действие всего НАТО не приходится", – отметил он.

Еще одна составляющая учений Запад-2021 – создание атмосферы непредсказуемости для Литвы и Польши, чтобы проверить их реакцию.

"Точно так же, как, я уверен, Путин и его военноначальники внимательно наблюдали за тем, как Украина реагировала на российские войска на своей границе в апреле. В этом смысле такие учения – это еще своего рода и упражнение в разведке, которое, конечно же, дает определенную информацию Генштабу в Москве и Минске", – считает он.

Путин идет на демонстрацию силы на фоне рекордно низкого рейтинга. Согласно опросу Левада-центр, в июле только 31% россиян на вопрос, кому из российских политиков они доверяют, назвали фамилию действующего президента, 35% им недовольны (хотя на прямой вопрос ФОМ, доверяют ли они именно Путину, в августе утвердительно ответили 54%).

Рейтинг провластной партии Единая Россия, по данным ФОМ, на начало августа обрушился до 27%. И это перед выборами в Госдуму, которые назначены на 17-19 сентября.

Конечно, любые военные учения для Путина – это и повод лишний раз напомнить жителям России, что они живут в великой державе, которую все боятся и которая победит любого врага, уверен Эггерт: "Все включено в этот круговорот обработки общественного мнения, которое не должно ни на секунду сомневаться в том, что Путин и мощь – это синонимы".

Но социология показывает еще одну интересную деталь. Две трети (66%) россиян хотели бы видеть Россию в первую очередь "страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из самых сильных стран мира".

Доля тех, кто хочет видеть Россию в первую очередь страной с высоким уровнем жизни, растет с 2015 года и достигла максимума за всю историю наблюдений. Доля тех, кто хочет видеть страну в первую очередь "великой державой", в свою очередь, достигла минимума. 

ЧТО ДАЛЬШЕ. Активная фаза учений закончилась 16 сентября.

Российские войска в Беларуси. В Кремле утверждали, что до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и спецтехника вернутся в пункты постоянной дислокации. Европейские дипломаты опасаются, что этого не произойдет. "Часть сил и техники могут остаться в Беларуси и Западном военном округе России после учений", – заявляли в МИД Литвы.

Опасаться поздно, говорит LIGA.net беларуский военный обозреватель Егор Лебедок: "Российские войска уже здесь со своими С-400 и Су-30. Смысла оставлять в Беларуси еще одно разрозненную группировку у Путина нет. Россия добилась расширения военного присутствия за счет учебно-боевых центров, которые де-факто боевые центры".

По его словам, российские комплексы С-400 поставлены на боевое дежурство в Гродно, а самолеты Су-30СМ с летчиками размещены на авиабазе в Барановичах (фото). Если Путину будет нужно, как это было с Украиной весной, то проще наращивать группировку вокруг этих центров.

Учения Славянское братство и Запад-2021 показали, что 2000 человек перекинуть в Беларусь из России – это в пределах четырех часов. Если не танковую группировку, то силы специальных операций. Тем более, в случае реального нападения это будет скрытое перемещение. Которое, кстати, отрабатывалось на этих учениях, – говорит Егор Лебедок.

Поглощение Беларуси продолжится. На сегодня Беларусь уже полностью включена в военно-стратегическое планирование Российской Федерации, отмечает Эггерт. Формально на территории Беларуси нет российских военных баз, но начиная с 90-х годов система беларуской ПВО интегрирована с российской ПВО, а бесконечные совместные учения обеспечивают постоянное присутствие российских войск.

"Я думаю, что для Путина Беларусь очень важна, – отметил Константин Эггерт. – Российское военное присутствие там увеличивает стратегическую глубину для их вооруженных сил. Конечно же, Беларусь полностью включена в планы Генштаба в Москве. В этом смысле я бы не говорил о том, что Беларусь вполне суверенна в принятии решений, касающихся своей безопасности и обороны".

С-400 на украинской границе. Беларуский диктатор Лукашенко во время учений заявил, что Россия готова поставить Беларуси "десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, зенитные ракетной системы С-400". Комплексы С-400 могут разместить на украинско-беларуской границе, заявил он: "Сейчас у нас комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но у нас добавилось и южное направление... Нас начинают с юга подогревать. Мы должны готовиться. 1200 км границы с Украиной, поэтому нам придется закрывать и этот периметр. С-400 нам будут нужны".

Нападение на Украину из Беларуси – маловероятно. Да, у России и Беларуси фактически общая военная система, подтверждает Гармаш: "Но вряд ли можно с территории Беларуси начать наступление на Украину – там лесистая местность, чисто логистически неудобно. Исключение – авиация. Это просчитывается, но пока мы такого не ждем сценария".

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"Игра в танки". Зачем Путин имитирует "войну с НАТО" на фоне рекордно низкого рейтинга

специальный корреспондент Liga.net
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