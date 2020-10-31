КСУ нанес удар по антикоррупционной реформе, но это уже не первое решение, вредящее Украине. Долго ли союзники будут терпеть – разбиралась LIGA.net

27 октября КСУ по представлению депутатов ОПЗЖ фактически обрушил антикоррупционное законодательство. Это решение навредило отношениям с Европейским Союзом и США, ставя под угрозу, в частности, финансовую помощь от МВФ и безвизовый режим с ЕС. Скандальное решение КСУ продолжает цепочку неоднозначных действий, создающих проблемы в отношениях с западными партнерами. Как Украина постепенно рушит отношения с Западом и чем это грозит – разбиралась LIGA.net.

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1. ОБВАЛ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РЕФОРМЫ

27 октября КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикорзакона о функциях НАПК (решение поддержали не все – замглавы КСУ Головатый назвал его юридически необоснованным). Двое судей, рассматривавших дело, имели конфликт интересов, поскольку у них есть нарушения в декларациях, а у главы суда Тупицкого журналисты нашли незадекларированный участок в Крыму (их всех в итоге вызвали давать показания).

Решение КСУ содержит очевидные признаки преступления, – считает экс-генпрокурор Рябошапка

НАПК закрыло реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ (сейчас доступ уже возобновлен по распоряжению Кабмина). В ЦПК убеждены – решение КСУ уничтожило э-декларирование. У Зеленского пообещали сохранить или восстановить этот инструмент в законодательстве. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что решение КСУ создает проблемы с западными партнерами и безвизом, однако заверил – проблемы будет разрешены.

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка выразил мнение, что решение КСУ содержит очевидные признаки преступления. Он посоветовал генпрокурору Венедиктовой открыть дело против КСУ, а Раде подтвердить, что в Украине действует законодательство по состоянию на день до принятия решения КСУ, а затем распустить весь его состав.

Зеленский назвал произошедшее "сокрушительным ударом" по борьбе с коррупцией и созвал заседание СНБО – на нем он поручил немедленно восстановить е-декларирование, поскольку власть не должна допустить, чтобы "эту проблему начала решать улица на свое усмотрение". Также Зеленский подал законопроект в Раду, которым хочет прекратить полномочия всех судей КСУ и назначить новых.

2. АТАКА НА НАБУ

В конце августа КСУ признало антиконституционным назначение Артема Сытника на пост директора НАБУ. Решение КСУ было принято по представлению депутатов ОПЗЖ и части "слуг" – Дубинского, Бужанского, Гетманцева и Корявченкова. Сытник отказался уходить в отставку, назвав решение КСУ "ответом на дело ОАСК" (НАБУ подозревает главу и судей ОАСК в попытках захватить власть).

Спустя некоторое время КСУ признал антиконституционным ряд норм в законе об Антикоррупционном бюро, ограничив права президента, в частности, создавать НАБУ, назначать и увольнять директора бюро, определять трех членов конкурсной комиссии по выбору его главы. ЕС, реагируя на произошедшее, прямо заявил, что от независимости НАБУ зависит безвиз и финансовая помощь, призвав как можно быстрее изменить действующее законодательство.

Но судьи не остановились. 26 октября ОАСК принял решение удалить из госреестра информацию о Сытнике как о директоре НАБУ. В скандальном суде говорят, что те, кто продолжают считать его главой НАБУ, нарушают закон. Также они раздали указания ряду органов власти, чтобы "устранить причины такого нарушения". Фактически суд потребовал уволить Сытника. В НАБУ назвали решение ОАСК "абсурдным и заангажированным", пообещав его обжаловать.

3. АТАКА НА САП

Вместо прозрачного конкурса – ручная комиссия. Власть в лице Слуги народа в Раде решила ударить и по Специализированной антикоррупционной прокуратуре, назначив в отборочную комиссию сомнительных и подконтрольных людей. Комиссию составили представители СН, пророссийской ОПЗЖ и группы За майбутне, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Перед голосованием Запад четко дал понять: непрозрачный конкурс может стоить Украине сотрудничества с МВФ и ЕС

Послы стран Больший семерки и посол ЕС, ряд евродепутатов дали понять: непрозрачный конкурс в САП может стоить Украине сотрудничества с МВФ и ЕС. Депутаты проигнорировали предостережения. В США и ЕС, реагируя на голосование, заявили, что "приняли к сведению" решение парламента и добавили, что от прозрачности выбора главы САП зависит дальнейшая поддержка Украины.

4. АТАКА НА ОФИС ГЕНПРОКУРОРА

В марте Рада уволила Руслана Рябошапку с должности генпрокурора. Зеленский заявил, что он не показал результата в работе прокуратуры. Сам экс-генпрокурор связал свою отставку с уголовными делами по Укрнафте (возможное нанесение Коломойским компании более 10 млрд грн убытка).

Рябошапку уволили, несмотря на предостережение послов стран G7, отметивших "значительный прогресс" в реформировании прокуратуры. Похожего мнения придерживались и в ЕС – там отметили существенный прогресс в реформировании прокуратуры, вспомнив о необходимости расследования дела ПриватБанка. Евросоюз напомнил, что политическое вмешательство в деятельность антикоррупционных и правоохранительных органов в Украине недопустимо.

5. АТАКА НА НБУ

1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке из-за "систематического политического давления". Вместо него назначили Кирилла Шевченко. В ЕС назвали отставку Смолия "тревожным сигналом" из-за ее причин: "Подрыв НБУ ставит под угрозу авторитет и поддержку программы реформ в Украине". Опрошенные LIGA.net финансисты негативно восприняли уход Смолия, мотивируя тем, что НБУ утратит независимость, а это, среди прочего, навредит отношениям Украины с иностранными инвесторами и партнерами.

5 октября совет НБУ выразил недоверие и выговоры заместителям главы НБУ Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу – единственным членам правления НБУ времен Смолия и Гонтаревой, оставшихся работать после замены Смолия на Шевченко. По словам Рожковой, решение приняли из-за их "коммуникации с прессой". Позже это подтвердил и сам Шевченко, заявив, что Рожкова и Сологуб "нарушили политику единого голоса".

В МВФ и США отреагировали на инцидент обеспокоенностью. МВФ заявил, что НБУ должен придерживаться совместно разработанных принципов управления. В ЕС поддержали позицию США и МВФ, уточнив, что "сильный, независимый и профессионально управляемый НБУ имеет решающее значение для… макрофинансовой поддержки со стороны ЕС и других международных партнеров".

6. УДАР ПО РЕФОРМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Недавно возглавляемый Сергеем Шкарлетом МОН представил Кабмину проект решения, изменяющий структуру министерства. Она предусматривает ликвидацию директоратов, образованных в рамках реформы госслужбы, финансирование которой обеспечивал Евросоюз. Поскольку идея Шкарлета нарушила обязательства Украины, а также условия предоставления макрофинансовой помощи от ЕС, проект отклонили. Но о нем успели узнать в Евросоюзе.

Любой откат реформы может подорвать наше сотрудничество, – заявили Шкарлету в ЕС

Представители ЕС обратились к Шкарлету и в письме напомнили – Украине безвозвратно предоставили более 200 млн евро на программы в сфере образования и науки. Но любой откат реформы "может подорвать сотрудничество".

Сам Шкарлет заявляет, что информация об этом вырвана из контекста, хотя и подтверждает существование такого письма. По его словам, между МОН и ЕС "продолжается конструктивный диалог и результативное сотрудничество".

ПОД УГРОЗОЙ – РЕФОРМЫ. А ЕС МОЖЕТ ЗАБРАТЬ БЕЗВИЗ

В представительстве ЕС в Украине заявили LIGA.net, что антикоррупционные институции – краеугольный камень трансформации Украины, более тесной политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС. Решение КСУ, по мнению ЕС, ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины перед международными партнерами. И имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

В распоряжении LIGA.net оказалось письмо представителя Украины при ЕС Николая Точицкого вице-премьеру по евроинтеграции Ольге Стефанишиной. В нем сказано, что решение КСУ может стать причиной для приостановки безвиза с ЕС. При этом сама Стефанишина говорит, что решение КСУ вызывает вопросы и возмущение, но успокаивает – сделают все, чтобы исправить ситуацию.

"Мы призываем украинские власти предпринять шаги для скорейшего восстановления необходимых условий для эффективного функционирования антикоррупционной системы в Украине в соответствии с Конституцией", – сказали в посольстве ЕС, заявляя о готовности помочь в поиске путей выхода из сложившийся ситуации.

LIGA.net обратилась к ряду евродепутатов за комментарием. Пресс-служба экс-премьер-министра Польши, евродепутата Владимира Чимошевича сослалась на письмо, под которым подписались несколько других европарламентариев. Они призвали правительство Украины и Раду "как можно быстрее заполнить юридическую пустоту, возникшую в результате решения КС", чтобы "быстро восстановить... институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией, в том числе в судебной системе": "В этом контексте мы подчеркиваем, что полноценно наделенное полномочиями НАПК играет ключевую роль, и решение КСУ не должно использоваться в качестве предлога для ослабления его роли".

Там напоминают, что борьба с коррупцией является одним из важнейших условий поддержки Украины со стороны ЕС, а также отражает обязательства, взятые украинскими властями в cоглашении об ассоциации и договорах о безвизовом режиме и макрофинансовой помощи ЕС.

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