IKEA в Украине, карта путешествий во время COVID-19 и штраф за спам. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня вторник, 23 июня. Температура от +18 до +26, курс доллара 26.55

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Приключения IKEA в Украине. Спойлер - все плохо

Не везет шведам в Украине. Череда неудач крупнейшего мирового производителя мебели IKEA продолжается: прошел почти месяц после поспешного “закрытия” сайта (через 10 дней после открытия), а купить на нем до сих пор ничего нельзя. “Інтерес до наших товарів значно перевершив наші найбільш оптимістичні очікування. Наразі ми не можемо у повному обсязі задовольнити цей неймовірно високий попит”, - сообщается на сайте IKEA. Можно бесконечно долго злорадствовать, что после 15-летних попыток зайти на украинский рынок, IKEA вышла на него так неуклюже. А можно задаться вопросом, почему международные ритейлеры каждый раз так недооценивают спрос на их продукцию: схожая история была с H&M и Zara. Моя версия - официальная статистика слишком плохо отображает реальное благосостояние населения. Европейские маркетологи привыкли доверять цифрам, и если Госстат говорит, что ВВП - $3500 на человека, значит 3500 на человека. И уже далеко не самую дешевую мебель IKEA тут должны покупать, как в соседствующих по показателю ВВП Бутане и Капо Верде. Жаль маркетологам не рассказали, что 40-50% теневой экономики и что налоги в этой стране платят только совсем святые или трусливые предприниматели. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Лидеры стран не едут на парад к Путину. Самая оригинальная отговорка у Хорватии

Никто не захотел в Москву. Эх-х-х. А ведь такой пафосный имперский марш приготовили! С ракетами. С музыкой. Чтоб мир смотрел. Чтоб видел - Россия с колен поднимается. А мир снова не оценил. Снова проигнорировал приглашение. И снова Путин один будет на красной площади шашкой махать. Помашет, перепишет конституцию, и спать пойдет. А на следующий день снова мстить будет. Войны уже развязывал. Землю воровал. Гражданские самолеты сбивал. Что на этот раз придумает? Интрига. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. МИД представил карту планирования путешествий во время пандемии COVID-19

Министерство иностранных дел Украины презентовало интерактивную онлайн-карту, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира. Предполагается, что она будет работать даже после завершения пандемии COVID-19 и станет удобным инструментом при планировании поездок за границу. Наконец-то хорошая идея от Кабмина. Главное, чтобы не подвела реализация, как это часто бывает. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. За спам будут штрафовать: принят за основу проект закона

Парламент принял в первом чтении закон об электронных комуникациях. В частности, закон предусматривает за спам штраф в размере от от 1700 до 3400 грн. Вряд ли это напугает мошенников, которые и так работают вне правового поля, но вот назойливых рекламных рассылок от компаний благодаря закону может стать меньше. Больше по ссылке.

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