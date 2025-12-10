Венесуэльский лидер Николас Мадуро сегодня сталкивается с самым серьёзным вызовом своему пребыванию у власти с момента её захвата более двенадцати лет назад. Уже более двух недель в Карибском регионе находится ударная авианосная группа во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford, а также дальнобойные бомбардировщики, морская пехота и другие американские силы, развёрнутые в рамках миссии, официально направленной на борьбу с наркотрафиком.

Ранее неактивные военные базы региона были восстановлены в рамках наращивания военного присутствия, сфокусированного на борьбе с наркоторговлей, однако Мадуро оказался в центре этой операции из-за собственных связей с наркобизнесом.

Недавно опубликованная Национальная стратегия безопасности (NSS) чётко определяет цели США в отношении Западного полушария: "Вовлекать и расширять". Вторая цель предполагает избавление региона от режима, который продвигает приоритеты, явно противоречащие целям NSS, предоставляя убежище преступным группировкам, извлекая прибыль из наркотрафика и допуская влияние иностранных противников. А поскольку США стремятся обеспечить доступ к критическим цепочкам поставок, Венесуэла открывает ещё не использованную возможность.

Хотя Дональд Трамп уклончиво высказывался о том, каковы его конкретные планы в отношении Мадуро, очевидно, что президент не санкционировал бы крупнейшее за последние сорок лет развёртывание ВМС США в Карибском регионе — то, что Пентагон назвал "Операцией Южного копья", – лишь для противодействия небольшим наркокатерам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net