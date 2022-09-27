Империя ГРУ сбросила маски. Как работают анонимные Telegram-каналы во время большой войны

Сеть анонимных каналов, разоблаченных Службой безопасности Украины в работе на ГРУ РФ, с начала большой войны нарастила подписчиков, перезапустила старые региональные проекты и создала под сотню новых.

"Эта сеть ГРУ живет в своем измерении отмывания пропагандистских денег, которые кто-то ворует, сидя в России", – говорит LIGA.net PR-консультант Андрей Коваленко, исследующий роспропаганду в Telegram.

Telegram существенно усложняет процесс разоблачения владельцев каналов, объясняет LIGA.net начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Но в большинстве случаев администрирование деструктивных каналов осуществляется из России или с временно оккупированных территорий Украины.

Что изменилось в украинском сегменте Telegram, какие нарративы продвигают анонимные каналы ГРУ после 24 февраля и какие риски несут псевдоновостные каналы-миллионники типа Трухи: обзор LIGA.net.

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"С 24 ФЕВРАЛЯ РАБОТАЛИ НА ПАНИКУ"

Информационные спецоперации являются составной частью полномасштабного вторжения в Россию. Подчинение мессенджера Telegram – одна из ключевых задач Главного управления разведки России. Ведь, как свидетельствуют социологические опросы, большинство украинцев (59%) в условиях войны узнают новости из соцсетей, и 41% из этого числа приходится на Telegram.

Российские спецслужбы начали операцию по захвату украинского Telegram перед президентскими выборами 2019 – с создания псевдоукраинских каналов, рассказывающих "инсайды" из властных кабинетов.

В начале 2020 года LIGA.net провела большое расследование об украинском Telegram и установила, что десятки анонимных каналов массово распространяют манипуляции и прокремлевские нарративы.

Только спустя год СБУ разоблачила эту сеть из 12 каналов и признала, что их курирует российская разведка. "Имеющиеся в СБУ данные указывают на непосредственную причастность к этому российских спецслужб: ФСБ и ГРУ", – говорит LIGA.net начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Большая война показала подлинное лицо этих каналов.

"24 февраля они пытались сразу захватить информационную повестку дня. Чтобы люди, просыпающиеся от взрывов, заходили в Telegram и видели новости именно там", – рассказывает LIGA.net PR-консультант Андрей Коваленко, исследующий роспропаганду в Telegram.

В час ночи 24 февраля канал "Легитимный" соврал об "эвакуации" Зеленского в Польшу. А в пять утра – об "ожидаемой дестабилизации и хаосе" в областных центрах Украины. Российский десант, писала сеть каналов ГРУ, вообще высаживался чуть ли не в Запорожье и Одессе.

"24 февраля их задачей было посеять панику, заставив людей убегать из городов и блокировать дороги для прохода ВСУ", – объясняет Коваленко.

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Telegram-сеть ГРУ начала публиковать множество новостей, что совсем им не свойственно. Ведь до вторжения 24 февраля они могли делать до пяти постов в день. И это были не классические новости, а "расклады" об очередных конфликтах в украинской власти или обнищании народа.

ТОП-20 псевдоукраинских каналов по количеству подписчиков. Этот список составлен на основе перечня Главного управления разведки МО Украины и исследования LIGA.net о связях между каналами.

Сейчас пророссийские каналы вернулись к привычному формату работы, говорит программный менеджер Детектор Медиа Ксения Илюк, регулярно мониторящая анонимов в Telegram: "Теорий заговора о конфликтах в Офисе президента и внешнем управлении Украиной – множество. Некоторые из них наполнены такими деталями, что даже в голове не укладывается".

200 НОВЫХ МЕСТНЫХ КАНАЛОВ

Почти все каналы из сети ГРУ за время войны набрали подписчиков. Но не существует никакой возможности проверить их подлинность.

С 24 февраля произошло несколько неестественных скачков в количестве подписчиков на крупнейших каналах сети. В частности, 2 мая "Легитимный" получил сразу 50 000 новых пользователей. "Мы предполагаем, что тогда залили ботов", – говорит Илюк.

Иногда каналы ГРУ не стесняются и синхронно прокачиваются "подписчиками". К примеру, синхронный прирост у телеграмм-каналов "Легитимный", "Резидент", "Сплетница" и "Картель" наблюдался 15-18 марта и 13-18 мая, пишет Детектор Медиа.

Динамика подписчиков ТОП-20 псевдоукраинских каналов:

сентябрь 2021 – сентябрь 2022

Динамика подписчиков ТОП-20 псевдоукраинских каналов с сентября 2021 по сентябрь 2022 (инфографика – Александр Надельнюк/LIGA.net)

Количество контента на каналах сети увеличилось. При этом почти нет платных публикаций, говорит Коваленко.

Это может быть связано с тем, что одним из основных заказчиков, оплачивавших размещение материалов на разоблаченных каналах, были представители запрещенной партии ОПЗЖ. "Но иногда можно увидеть платные посты. Кто-то до сих пор живет в довоенной парадигме", – объясняет Коваленко.

"Это целая индустрия, которая "впаривает несуществующее влияние". И она до сих пор живет (в Telegram. – Прим. Ред.), – рассказывает LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. – Раньше она развивалась, в частности, за счет наших отдельных политиков, которые покупали там рекламу за большие деньги".

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С началом большой войны отдельный акцент российские спецслужбы сделали на псевдоукраинских региональных каналах, с названиями городов: Обухов, Балаклея и т.д. Их создали около 200, подсчитал Коваленко, и в начале "набили" одинаковым количеством ботов.

"Такие каналы призваны заменить голос Украины в условиях информационного гетто, создаваемого оккупантами", – говорит LIGA.net Игорь Соловей, директор Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В частности, канал "Киевская Русь" распространял кремлевские нарративы на Киевскую область. Там публиковали "репортажи" из тогда еще оккупированной поселка Иванков о том, "как российские военные раздают хлеб и борются с наркоманами", рассказывает Коваленко. После деоккупации Киевской области канал месяц стоял пустым, но в мае возобновил работу и сейчас специализируется на "всеукраинской тематике".

Возобновили работу и региональные каналы, которые еще в 2021-м были разоблачены СБУ и осенью того же года перестали публиковать посты.

К примеру, канал "Нетипичное Запорожье" был мертвым с сентября 2021 года, а его последней публикацией был репост из канала "Легитимный". В июне 2022-го канал внезапно ожил и начал вести себя как украинский новостной проект. Он регулярно постит сводки Генштаба ВСУ и видео о том, как "наши (украинские. – Прим. Ред.) воины гоняют россиян".

Похожая эволюция произошла и с каналами "Тремпель Харьков" и "Николаев live". Они возобновили работу в июне-июле 2022-го.

Перезапустился и канал "Херсон Live". Но, в отличие от региональных "коллег", перестал мимикрировать под украинский канал и ведет себя как типичный пропагандистский рупор Кремля, рассказывая о "киевском нацистском режиме" и агитируя херсонцев получать российские паспорта.

С медийной точки зрения идея россиян создать псевдоместные каналы – понятна, говорит Коваленко: "Таким образом они попытались заполнить эту нишу, которая на местном уровне не очень развивалась. Но реализация идеи дает понять, что какой-то подрядчик сидит в России и просто ворует деньги".

ЦЕЛЬ – СТОЛКНУТЬ ЗЕЛЕНСКОГО И ЗАЛУЖНОГО

Глобально нарративы, распространяемые анонимной сетью ГРУ, не изменились, говорит Илюк. Сменились месседжи.

"Ключевой нарратив, который остается: что Украина – это failed state, то есть несостоявшееся государство, – рассказывает она. – Ранее этот нарратив подкреплялся месседжами о росте коммуналки и упадке украинского языка. Сейчас это объясняется тем, что Украина проигрывает войну. И подтягиваются разные истории, которые должны показать, что ситуация на фронте совсем иная и там уже все давно проиграно".

Еще один любимый нарратив – о внешнем управлении. Особенно Илюк отмечает теорию заговора, что США и Британия якобы в конфликте, и поэтому США поставили на Залужного, а Британия – на Зеленского.

"Помните, Путин обращался к нашим военным с призывом складывать оружие? – продолжает Коваленко. – Одна из тактик сети ГРУ – столкнуть Залужного и Зеленского. Чтобы в Украине повторить сценарий военного переворота в Мьянме , с которой Россия сейчас выстраивает тесные отношения".

Когда началось контрнаступление ВСУ в Херсонской области, каналы бросились прокачивать тезис, что Украина не была готова к этому, но Запад приказал Зеленскому идти вперед. Успешное же контрнаступление на Харьковщине оправдывали тем, что "Россия давно воюет не с Украиной, а с НАТО и с западным оружием". То же писали и российские пропагандисты.

"Фактически сеть каналов делает то, что делают российские "военкоры", но под соусом якобы украинских медиа", – объясняет Коваленко.

Некоторые пророссийские каналы после 24 февраля добавили в свои названия слова "Новости"/"Война" и начали мимикрировать под традиционные новостные медиа.

"90% постов они берут из традиционных качественных медиа. Но зашивают туда маленький ключевой кусочек, который без системного мониторинга увидеть невооруженным глазом почти невозможно, – объясняет Илюк. – И неподготовленный человек может попасться. Даже если он идет читать эти каналы с пониманием, что это пророссийская сеть".

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Российские каналы, которые мимикрируют под украинские, пытаются внести раскол в единство украинского общества, говорит Соловей.

Для легитимизации нужных месседжей сеть использует даже иностранные СМИ. Но в привычном для себя виде. Осенью 2021-го был создан канал MediaPost, который начал активно рекламироваться по пророссийской сети во время "большой войны". Например, канал Резидент с марта сделал более 100 репостов из MediaPost.

Специализация MediaPost – брать публикации иностранных медиа и подкреплять ими пророссийские тезисы о том, что Украина якобы торгует оружием.

В большинстве случаев этот канал даже не дает ссылку на публикацию иностранных СМИ, спекулируя paywall (платным доступом). Классическая схема: взять одно предложение или кусочек текста, но не показать всю публикацию.

Служба безопасности Украины по просьбе LIGA.net выделила следующие информационные кампании России в Telegram:

оправдание военной агрессии РФ против Украины;

отрицание/оправдание атак Путина по гражданским объектам Украины;

продвижение нарратива об интеграции оккупированных территорий Украины в социально-экономическое и политическое пространство РФ;

дискредитация международной поддержки Украины, дипломатических отношений со странами-партнерами;

дискредитация высшего военно-политического руководства Украины, распространение слухов о якобы конфликте между командой президента и военным командованием (особенно с августа. – Прим. Ред.);

дискредитация ВСУ, спецслужб и правоохранительных органов Украины.

ЧЕМ ОПАСНА ТРУХА

Смысла обращать внимание на анонимные каналы ГРУ нет, убеждает LIGA.net Подоляк: "На сегодняшний день эта условно российская сеть каналов полностью дискредитирована абсурдными фейками, а названия этих каналов ассоциируются исключительно с российскими спецслужбами".

"Вы можете найти канал со 100 000 подписчиков и 50 000 просмотров на каждом сообщении, и это будут боты – царство мертвых, спектакль для одного зрителя, потому что некий SMMник-аноним разводит политиков и рекламодателей", – добавляет Подоляк.

"Сеть ГРУ полностью маргинализировалась и живет в своем измерении отмывания пропагандистских денег", – считает Коваленко.

Илюк с этим соглашается, но ее смущают новостные анонимные каналы, которые заметно "выросли" за последние полгода. Пример – Труха, ставшая самым популярным telegram-каналом украинского сегмента.

СПРАВКА. 24 февраля на канал Труха было подписано 233 000 пользователей. Менее чем за неделю войны их стало более 500 000, а по состоянию на 15 сентября – более 2,3 млн человек.

С чем связан такой рост?

"Труха и подобные новостные агрегаторы мгновенно распространяли информацию о войне, которую официальные уполномоченные лица не имели права публиковать так быстро, – объясняет Илюк. – И возникает вопрос: откуда эта информация с фото и видео, как она оказывается в руках этих каналов так быстро?" И люди идут туда, чтобы заполнить свое желание знать все".

Большинство подобных новостных каналов-миллионников – анонимны, подчеркивает Илюк. "Мы не знаем, кто их ведет. Либо там сидит украинец, либо товарищ майор, открывший вторую серию сети", – добавляет она.

И сейчас, по словам Илюка, с этими каналами происходит такая же легитимизация, которая в свое время происходила с сетью ГРУ.

"Традиционные медиа их цитируют. Даже в эфире нацмарафона показывают видео, на котором четко можно увидеть логотип этих каналов. Потому что обычно каналы их маркируют, – рассказывает Илюк. – И после подобных цитирований очень трудно объяснить людям, почему нельзя доверять этим площадкам".

Этим каналам выгодно оставаться анонимными для общества, считает Коваленко, чтобы продолжать работать с пиарщиками. Последние якобы знают конечных бенефициаров и понимают "кому платить за пиар".

ЧТО ДЕЛАТЬ С TELEGRAM

Можно ли закрыть вражеские telegram-каналы? Этот вопрос остается без ответа все время существования мессенджера.

"Компании, входящие в группу Telegram, не зарегистрированы в Украине и не имеют своих представительств на территории нашего государства. Следовательно, их деятельность в украинском инфопространстве неурегулирована", – сообщил LIGA.net начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Время от времени Telegram "чистит" ботов, но об этом можно узнать только если исследовать динамику подписчиков, говорит Илюк. И на любого удаленного бота можно ответить закупкой новых.

Некоторые каналы Telegram может скрывать в поиске, то есть их не удастся найти в мессенджере. Это так называемый "теневой бан" для каналов, которые, по мнению администрации Telegram, злоупотребляют ботами.

СПРАВКА. Через поиск нельзя найти "Резидент" и MediaKiller, входящие в сеть ГРУ. В ноябре-2021 сервис Telemetr маркировал "Резидент", "Сплетница", "Черный квартал", "Нетипичное Запорожье", "Одесский фраер" и "Днепр live" как каналы-ботоводы.

Но официальных заявлений Telegram о существовании "теневого бана" нет.

"Сейчас блокировка каналов происходит после рассмотрения администрацией платформы жалоб пользователей на контент, – говорит Витюк из СБУ. – Совместно с IT-волонтерами мы прилагаем максимум усилий, чтобы выявлять деструктивные Telegram-каналы и обжаловать".

СБУ постоянно мониторит Telegram-каналы насчет распространения деструктивного контента. Это позволяет разоблачать ресурсы, через которые собирают информацию в ущерб обороноспособности.

"Например, если она касается дислокации или перемещения украинских военных подразделений; данных, которые могут быть использованы для корректировки огня, персональные данные военнослужащих и т.д., – продолжает Витюк. – Именно такое направление имели те более 1500 Telegram-каналов и ботов, которые мы уже передали на блокировку".

27 февраля основатель Telegram, экс-директор российского ВКонтакте Павел Дуров заявил, что каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с войной в Украине. "В случае эскалации ситуации, мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу telegram-каналов в привлеченных странах на время конфликта", – сообщил он.

Но в тот же день Дуров сменил решение. Многие пользователи якобы обратились к нему и "попросили не ограничивать Telegram".

В СБУ сообщили LIGA.net, что ведомство "работает в рамках действующего законодательства и учитывает корпоративную этику Telegram".

С началом большой войны ряд информационных площадок объединился с Минцифры для давления на Meta (компания-владелец Facebook) в борьбе с российской дезинформацией, говорит Илюк.

"Да, диалог (с Facebook. – Прим. Ред.) сложный, но он есть. С администрацией Telegram нет никакой связи. Мы пытались с ними связываться, но не получили никакого ответа. Дуров продолжает заявлять, что Telegram – это место свободы" , – рассказывает аналитик Детектор Медиа Илюк.

Блокировать приложение Telegram, чтобы его нельзя было использовать на территории Украины, тоже не вариант, считают эксперты.

"От блокировки пострадают все. Ведь Telegram является одним из основных источников получения информации для людей, пользующихся смартфонами", – объясняет Коваленко.

Поскольку договориться с владельцами мессенджера не получается, нужно создавать качественную украинскую альтернативу, считает Соловей. И, конечно, важно медиаобразование: людей надо научить самостоятельно выявлять вредное медиавлияние и не доверять ему.

Но лучшая контрпропаганда, считает Соловей, – это успехи ВСУ.

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