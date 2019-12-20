Импичмент Трампа, ревизия расходов бюджета и транзит газа. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня пятница, 20 декабря. Температура от -1 до +6, курс доллара 23.37

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Гончарук поручил Маркаровой заблокировать выплату ряда расходов

Новость дня - в бюджете кончились деньги, Минфин финансирует защищенные статьи и начинает в ручном режиме регулировать расходы.

Это сообщение наделало переполоху: сторонники бывшего президента вылили тонны злорадства в Фейсбуке. “Доработались, криворукие! При Порошенко такого не было”. Во-первых, было. Во-вторых, вина правительства в том, что бюджет отстает от плана по доходам более чем на 50 млрд грн не сильно большая. Это к Нацбанку и крепкой гривне.

Значит ли что доллар по 23 катастрофичен для госфинансов? Как посмотреть, у государства Украина около 50 млрд долга в иностранной валюте, а значит укрепление курса на одну гривню снижает госдолг на 50 млрд грн. То есть за этот год мы уже миллиардов 200 скостили. А недобор доходной части бюджета в таких масштабах - не катастрофа. Очередь инвесторов, желающих одолжить Украине деньги, сейчас очень велика. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Украина и Россия приблизились к продолжению транзита газа

Главная газовая интрига 2019 года близится к развязке. Вчерашнее заявление - первый позитиный сигнал с начала переговоров: Украина и Россия могут договориться о транзите газа в Европу. А может и о чем-то большем. Цена вопроса для Украины - $3 млрд. Украинскому бюджету, а значит и всем украинцам эти деньги точно не помешают. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Палата представителей США объявила импичмент Трампу

Дональд Трамп почти лишился должности. Палата представителей Конгресса США поддержала импичмент! Теперь судьба Трампа в руках верхней палаты. Но там, вероятно, голосов за отставку не хватит - понадобится 2/3. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. За Xiaomi пошел OPPO. Как украинский бизнесмен занял домены китайских гигантов

Вам бы хотелось стать владелцем торговой марки Apple? Правда, было бы неплохо, да? А Google? Скажете, странный вопрос. Ведь это невозможно. А вот и нет. В Украине есть человек, который с лёгкостью регистрирует на себя известные лейблы в сфере электроники. И не спешит их отдавать, даже если владельцы этих лейблов начинают бузить. Больше по ссылке.

Текст дня. 20 научных прорывов десятилетия по версии National Geographic

Уходящее десятилетие 2010-х годов стало временем множества фундаментальных научных открытий. Человечество стало лучше понимать свое окружение, свою планету и космос вокруг нее. Наука в этом десятилетии стала еще более глобальной и групповой – основные прорывы делают коллективы в несколько тысяч человек. В 2010-х случилось много интересных открытий, и вот подборка из 20 самых впечатляющих. Больше по ссылке.

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