Импичмент Трампа, вакцинация в Украине, цена на газ для населения. Что надо знать утром

В ближайший год или даже два главным факапом власти будут не тарифы-пенсии и даже не тупик на Донбассе, а вакцины против COVID-19, точнее их отсутствие и дефицит. Уже очевидно, что Украина провалила закупку и в первом полугодии 2021-го никакой масштабной вакцинации у нас не будет. А во всех странах Европы будет. Эпидемия, закрытые границы и не обязательные смерти украинцев продлятся дольше, чем у соседей. Это будет сложно обьяснить избирателям.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Палата представителей США объявила импичмент президенту Трампу

Дональд Трамп единственный в истории США президент, которому дважды объявили импичмент. Палата представителей сделала это снова. В прошлый раз Трампу ставили в вину связи с Россией / использование полномочий в личных целях. В этот раз – провокации беспорядков. Проголосовали даже 10 республиканцев.

Но глобальная цель всей процедуры – так видится – не в осуждении или отстранении. Политический истеблишмент хочет снять проблему Трампа раз и навсегда, закрыв ему перспективу баллотироваться в президенты снова.

Этот путь сложнее, чем просто импичмент. Но демократы могут найти на нем неожиданных союзников среди республиканцев, которым надоело быть тенью опального бизнесмена, случайно вскочившего в большую политику.

Все решится в Сенате. Но уже, скорее всего, после инаугурации Джо Байдена. Больше по ссылке.