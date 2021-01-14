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Импичмент Трампа, вакцинация в Украине, цена на газ для населения. Что надо знать утром

14.01.2021, 09:30
Импичмент Трампа, вакцинация в Украине, цена на газ для населения. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

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Доброе утро!

Сегодня четверг, 14 января. Температура от -1 до -9, курс доллара 27.96

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Не все как у людей. В Украине худшая ситуация с вакцинацией в Европе. Кто реально виноват?

В ближайший год или даже два главным факапом власти будут не тарифы-пенсии и даже не тупик на Донбассе, а вакцины против COVID-19, точнее их отсутствие и дефицит. Уже очевидно, что Украина провалила закупку и в первом полугодии 2021-го никакой масштабной вакцинации у нас не будет. А во всех странах Европы будет. Эпидемия, закрытые границы и не обязательные смерти украинцев продлятся дольше, чем у соседей. Это будет сложно обьяснить избирателям.
 
Как так вышло, что Украина плохо справилась с действительно важной задачей, в нашем разборе. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Палата представителей США объявила импичмент президенту Трампу

Дональд Трамп единственный в истории США президент, которому дважды объявили импичмент. Палата представителей сделала это снова. В прошлый раз Трампу ставили в вину связи с Россией / использование полномочий в личных целях. В этот раз – провокации беспорядков. Проголосовали даже 10 республиканцев.

Но глобальная цель всей процедуры – так видится – не в осуждении или отстранении. Политический истеблишмент хочет снять проблему Трампа раз и навсегда, закрыв ему перспективу баллотироваться в президенты снова.

Этот путь сложнее, чем просто импичмент. Но демократы могут найти на нем неожиданных союзников среди республиканцев, которым надоело быть тенью опального бизнесмена, случайно вскочившего в большую политику.

Все решится в Сенате. Но уже, скорее всего, после инаугурации Джо Байдена. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона

Уже завершенная реформа газового рынка неожиданно дала трещину. Исключительно рыночного формирования тарифа на газ для населения не будет. Скорее всего, до конца отопительного сезона. Кубометр топлива будет стоить 6,99 грн.

Таким образом, власти пытаются погасить пожар – митинги протеста, которые начали возникать по всей стране после повышения тарифов поставщиками. Правительству не позавидуешь. Фиксированная цена – это хорошо для украинцев, плохо – для переговоров с МВФ.

Скорее всего, расчет на то, к весне газ подешевеет и можно будет вновь отменить ручное госрегулирование, выполнив требования фонда. Без денег МВФ Украине грозят проблемы посерьезнее, чем дорогой газ. Больше по ссылке.

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