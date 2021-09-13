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Интервью Игоря Мазепы, спорт не вне политики. Что нужно знать утром

13.09.2021, 10:00
Интервью Игоря Мазепы, спорт не вне политики. Что нужно знать утром - Фото
IMAGE 2021-07-27 10:09:00

Заощаджуємо ваш час, говоримо про те, що має сенс. Наші редактора вибирають найважливіші події за останні 24 години і пояснюють, що вони означають

Добрий ранок!

Сьогодні понеділок, 13 вересня. Температура від +12 до +26, курс долара 26.79

Рекомендує Борис Давиденко, головний редактор LIGA.net.

Ігор Мазепа: ще не було президента з такими повноваженнями і такого безликого Кабмін

Ігор Мазепа – один з небагатьох справжніх інвестбанкірів в Україні, він в професії більше двох десятків років і у нього виходило заробляти на інвестиціях при будь-якій владі і будь-якої економічної ситуації.  Але, здається, Мазепа перейшов в іншу лігу: з людини, яка шукає і готує угоди для інших, він перетворився в інвестора. Швидкого, ризикового і щасливого. 

Мазепа випередив СКМ Ахметова в конкуренції за цементний бізнес німецької HeidelbergCement;  не побоявся "зайти" в легальний бурштиновий бізнес, коли там був зовсім "дикий Захід", потіснив інвестфонд Horizon Capital в мережі клінік "Добробут", зумів отримати частку в зоряному е-commerce стартапі Make Up. 

І це далеко не повний список компаній, де серед акціонерів є прізвище Мазепи. Крім того, що Мазепа генератор новин на М&A ринку, він – приятель олігархів і політиків, альпініст і людина, яка прямо говорить, що думає. Більше за посиланням.

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Рекомендує Ірина Андрейців, керівниця редакції  LIGA.Life. Спорт – не поза політикою. 21 спортсмен, який загинув під час Майдану та війни на Донбасі

Під час Олімпійських ігор в Токіо знову вибухнула дискусія про те, чи може бути спорт поза політикою. Це сталося після фото українки з росіянкою. В Україні є спортсмени, для яких він ніколи таким не був: призер Дефлімпіади, чемпіони та призери світу та Європи, юнаки, які лише починали свій спортивний шлях на міжнародній арені. 

До Дня спорту LIGA.Life згадує спортсменів, які загинули під час Майдану та війни на сході України. Більше за посиланням.

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