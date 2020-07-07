Интервью с Гетманцевым, Стадным и 25000 подписей за запрет 5G. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня вторник, 7 июля. Температура от +13 до +29, курс доллара 26.98

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Разговоры о важном: Образование и налоги

Вчера у нас вышло два больших и непростых интервью: с главным идеологом налоговой системы у Слуг народа Данилом Гетманцевым и одним из самых глубоких экспертов в сфере образования Егором Стадным, который еще до конца прошлой недели был замминистра образования. Интервью, как и спикеры, очень-очень разные, но вызывают одинаковое чувство - сожаления. В случае со Стадным, что многие идеи и наработки предыдущей команды МОН, так и останутся идеями. Пока (от реформы образования не убежать). В случае с Гетманцевым - это понимание, что консенсуса в “налоговом вопросе” у сегодняшней власти нет, а значит ключевой для бизнеса вопрос, так и останется нерешенным. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Как шахтеры продавили Владимира Зеленского. И при чем тут ДТЭК Рината Ахметова

Шахтеры Рината Ахметова приехали митинговать в Киев, но ДТЭК Рината Ахметова не имеет к этой акции никакого отношения. Президент не должен вмешиваться в работу хозяйствующих субъектов, но дает устное поручение Минэнерго решить проблемы шахты Рината Ахметова. Звучит абсурдно, но такова реальность. Почему так? Похоже в ДТЭК нащупали «ахиллесову пяту» Зеленского — боязнь «народных» протестов. Если это так, то выглядит все не очень хорошо. У Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа и других представителей очень крупного бизнеса достаточно человеческих ресурсов, чтобы митинговать круглый год, решая таким образом свои бизнес-проблемы. Хотя все могло бы быть по-другому. У Петра Порошенко, к примеру, на этот случай имелась Служба безопасности Украины. В похожей ситуации пять лет назад она заинтересовалась топ-менеджментом ДТЭК — шахтерские митинги захлебнулись. Потом ДТЭК все же добился своего, благодаря введению скандальной формулы Роттердам+. Но это, как говорится, совсем другая история. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Петиция к Зеленскому с требованием запретить 5G собрала 25000 подписей

Украина снова не отстает от мировых трендов. Во многих странах появились движения 5G-скептиков. Люди протестуют против вышек связи 5G якобы из-за их вреда для здоровья, связывают их с распространением коронавируса, а иногда даже сжигают, как например в Великобритании. Тем временем более 25 тысяч украинцев подписали петицию к президенту с требованием запретить в стране 5G. Парадокс в том, что у нас даже 4G не везде работает, а 5G есть только в промышленных сетях и в тестовом режиме. О массовом разворачивании 5G речь вообще не идет. ВОЗ и Еврокомиссия уверяют, что технология не несет вреда. Но петиция собрала необходимое количество подписей, так что президенту теперь придется что-то отвечать. Больше по ссылке.

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