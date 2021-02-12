Интервью с совладельцем клиники Добробут, НАБУ взялось за Медведчука. Что надо знать утром

COVID-19 ярко подсветил одно – с украинской медициной надо что-то делать. Если больницы крупных городов справлялись, то во многих регионах все было плохо. Будущее украинской медицины (счастливое) невозможно без сильного частного сектора. Самый очевидный претендент на первое место в будущем – клиника Добробут (сегодняшний лидер рынка).

Сейчас это бизнес с оборотом более 1,5 млрд грн и 330 000 клиентами, которых лечат 1000 врачей. Через 10 лет будет 2-3 млн клиентов, говорит совладелец и гендиректор Олег Калашников.