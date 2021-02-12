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Интервью с совладельцем клиники Добробут, НАБУ взялось за Медведчука. Что надо знать утром

12.02.2021, 09:00
Интервью с совладельцем клиники Добробут, НАБУ взялось за Медведчука. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня пятница, 12 февраля. Температура от -10 до -14, курс доллара 27.81

Рекомендует Борис Давиденко, главный  редактор LIGA.net. Украинцы VS коронавирус: ощущение, что мы джедаи. Интервью с совладельцем клиники Добробут

COVID-19 ярко подсветил одно – с украинской медициной надо что-то делать. Если больницы крупных городов справлялись, то во многих регионах все было плохо. Будущее украинской медицины (счастливое) невозможно без сильного частного сектора. Самый очевидный претендент на первое место в будущем – клиника Добробут (сегодняшний лидер рынка).
 
Сейчас это бизнес с оборотом более 1,5 млрд грн и 330 000 клиентами, которых лечат 1000 врачей. Через 10 лет будет 2-3 млн клиентов, говорит совладелец и гендиректор Олег Калашников.
 
В каком состоянии украинская медицина и что с ней будет в ближайшие годы, в откровенном интервью Олега Калашникова. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. "Бенефициар схемы – Медведчук". В деле нефтепродуктопровода появился подозреваемый

У Виктора Медведчука с каждым днем все больше проблем. Сначала под санкции попали телеканалы его близкого соратника Тараса Козака. Теперь НАБУ всерьез взялось за историю с переходом под частный контроль украинской части трубы, по которой российский дизель через территорию Беларуси поступал на наш рынок. В ведомстве уверены: не обошлось без махинаций, а за схемой стоит все тот же Медведчук.
 
Остался самый сложный кусок работы: довести дело до суда и доказать свои подозрения. Это точно будет непросто. Но процесс пошел. Больше по ссылке.

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