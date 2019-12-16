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16.12.2019, 09:00

Интервью Зеленского России1, подорожание билетов и курс валют. Что надо знать этим утром

Интервью Зеленского России1, подорожание билетов и курс валют. Что надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 16 декабря. Погода +1-+1, курс доллара 23.50. 

Каждое утро, редакторы LIGA.net: Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают про одно самое важное событие прошедшего дня, что оно значит, и как на нас повлияет. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Большое интервью" Зеленского каналу из РФ длилось 2 минуты

Владимир Зеленский «дал первое большое интервью» российскому каналу Россия 1, гремели медиа и политики на прошлой неделе. И вот на выходных «интервью» показали: оно продлилось... целых две минуты

:man-shrugging:
. Не верьте, никогда не верьте российским медиа. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Укрзалізниця хочет привязать цену билетов к дате покупки

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Украинцев скорее всего ждет скрытое повышение цен на путешествия по железной дороге. В Укрзалізнице думают об “авиационной” модели тарифообразования. Ее суть проста: покупаешь раньше — едешь дешевле. В Европе по этому принципу работают практически все железные дороги.

Для компании это хорошая новость — можно перекрыть убытки от пассажирских перевозок. Для пассажиров — не очень, платить придется больше. К примеру, на польский скоростной поезд по маршруту Варшава-Вроцлав во второй класс на 8 января можно взять билет за 59 злотых (примерно 360 грн). Если вы хотите уехать завтра — цена поднимется до 150 (около 900 грн). В поездах ниже классом, разрыв не такой большой. Но приятного все равно мало. В УЗ инициативу почему-то объясняют необходимостью учесть потребности "огромного пласта людей". Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.techУкраинский голосовой ассистент Senstone поступил в продажу

Помните в фантастических фильмах показывали амулеты или специальные приспособления, помогающие человеку запоминать все вокруг и структурировать информацию? Украинский стартап Senstone придумал такой гаджет. И даже начал его продавать. Он способен распознавать разные языки и конспектировать разговоры своего владельца. С виду он похож на модную брошь. Больше по ссылке.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Китай старается замести следы своей политики над уйгурами. 

“Правительство Синьцзян-Уйгурского региона удаляет данные и уничтожает документы о "лагерях перевоспитания" для мусульман, а также ужесточает контроль над информацией об этих учреждениях”. Почему важно все, что происходит в этом округе на северо-западе Китая. С моей точки зрения, это тест для цивилизованного мира на человечность и как хорошо мы выучили такие страшные уроки 20 века, как Холокост, Голодомор и Гулаг.

Представьте себе, что в Бельгии жесточайшая диктатура и каждый 10-й бельгиец в концлагере, где ему промывают мозги. А все страны мира всего лишь обеспокоены и ничего не делаю. Так и происходит, только на месте бельгийцев 11 млн уйгуров, над которыми китайские власти ставят бесчеловечные эксперименты. Также происходило и 80 лет назад, когда диктаторы уничтожали миллионы украинцев и евреев, а миру было удобно этого не замечать. Больше по ссылке.

Текст дня. Почему курс приближается к 23 грн/$? Помогают Зеленский, ОВГЗ и аграрии

На валютном рынке новая красивая цифра: доллар уже можно купить по 23,5 грн. Это минимум с марта 2015 года. На горизонте – новый рубеж в 23 грн/$ и ниже.

Что заставляет доллар дешеветь и сколько он будет стоить на следующей неделе – в еженедельном обзоре LIGA.net. Больше читайте по ссылке.

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Теги: Владимир Зеленский, курс валют, технологии, билеты, тарифы укрзалізниці, эмейл-рассылка
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