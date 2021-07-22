"Честно – я не хотел быть предстоятелем украинской церкви. Я был молод. Это тяжелый крест", – признается LIGA.net митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. В декабре 2018 года, когда он возглавил ПЦУ, ему было всего 39 лет. По этой причине дату интронизации пришлось отодвинуть на два месяца: по православным канонам должность митрополита не может занимать человек до 40 лет.
На территории Михайловского монастыря, где мы общаемся, в самые страшные дни находили укрытие участники Революции достоинства. В храме апостола Иоанна Богослова размещался госпиталь. 11 декабря 2013 года во время зачистки Майдана колокола Михайловского впервые за восемь столетий били в набат. А в декабре 2015 года на ограде монастыря появилась стена памяти погибших защитников Украины.
Во время нашего разговора митрополит Епифаний белое называет белым, черное – черным. Майдан был Революцией достоинства, на Донбассе российско-украинская война, Крым оккупирован, Россия – агрессор. "Если бы с самого начала у нас была независимая церковь, Россия не пошла бы на нас войной", – уверен он.
Епифаний рассказал LIGA.net историю, которая, по его словам, оказалась пророческой. Благодаря греческому языку в 2006 году будущий глава ПЦУ познакомился, а потом и сблизился с вселенским патриархом Варфоломеем. "Я был еще светским человеком и жил в Афинах. Наверное, это был 2006 год", – вспоминает митрополит. Он попал в состав делегации, которая с благословения патриарха Филарета ездила к Варфоломею просить автокефалию.
"Я начал говорить с ним на греческом, – рассказывает Епифаний. – Он очень обрадовался: "Откуда вы знаете греческий язык?". Я говорю: "Изучал в академии, сейчас совершенствую". Он спросил: "А сколько времени вы находитесь в Афинах?". А я успел проучиться там всего несколько месяцев. "Не может быть, – ответил патриарх. – Некоторые люди по 10-20 лет живут в Греции и то не знают его в совершенстве".
"И тогда, общаясь со мной, Варфоломей сказал мне пророческие слова: "Вы вернетесь в Украину, и вас ждет служение украинскому народу", – продолжает митрополит. – Я всерьез это не воспринял и даже забыл. Только сейчас понимаю, что это было пророчество. Так сложилось, что с той первой встречи мы сблизились. И кто мог думать, что судьба повернет так, что я буду во главе украинской церкви?".
Два с половиной года в Украине уже есть независимая церковь. Больше полусотни архиереев отказались от личных амбиций, чтобы создать ее в 2018 году. На самом деле строительство только началось. И путь митрополита Епифания – тоже. Как он пришел к вере, в каких отношениях с патриархом Варфоломеем и, самое главное, какую Православную церковь Украины он строит, сколько денег есть в ПЦУ – об этом большая история от LIGA.net.
Это третий спецпроект LIGA.net о церковных раскладах в мире и Украине. Читайте также предыдущие тексты цикла: Первый среди равных. Как устроен православный мир патриарха Варфоломея и Грешный трон Кирилла. История о больших деньгах, разврате, амбициях и ФСБ.
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