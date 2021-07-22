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Спецпроект | Исповедь Епифания. Подлинная история становления ПЦУ: "Все началось с пророчества" (анонс)

Цей матеріал також доступний українською
Исповедь Епифания. Подлинная история становления ПЦУ:
Митрополит Епифаний (коллаж – Дмитрий Кругликов/LIGA.net)
22.07.2021, 12:36

Был правой рукой Филарета и лишь вторым в УПЦ КП, а стал – первым в ПЦУ. И теперь строит независимую от Москвы церковь – а это катастрофа для России

"Честно – я не хотел быть предстоятелем украинской церкви. Я был молод. Это тяжелый крест", – признается LIGA.net митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. В декабре 2018 года, когда он возглавил ПЦУ, ему было всего 39 лет. По этой причине дату интронизации пришлось отодвинуть на два месяца: по православным канонам должность митрополита не может занимать человек до 40 лет.

На территории Михайловского монастыря, где мы общаемся, в самые страшные дни находили укрытие участники Революции достоинства. В храме апостола Иоанна Богослова размещался госпиталь. 11 декабря 2013 года во время зачистки Майдана колокола Михайловского впервые за восемь столетий били в набат. А в декабре 2015 года на ограде монастыря появилась стена памяти погибших защитников Украины.

Это анонс материала. Полный текст будет разослан платным подписчикам LIGA.net сегодня, 22 июля. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку "Партнер". Кроме доступа к спецтекстам, мы также будем каждую неделю в воскресенье присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа. И отключим показ рекламы.

Во время нашего разговора митрополит Епифаний белое называет белым, черное – черным. Майдан был Революцией достоинства, на Донбассе российско-украинская война, Крым оккупирован, Россия – агрессор. "Если бы с самого начала у нас была независимая церковь, Россия не пошла бы на нас войной", – уверен он.

Епифаний рассказал LIGA.net историю, которая, по его словам, оказалась пророческой. Благодаря греческому языку в 2006 году будущий глава ПЦУ познакомился, а потом и сблизился с вселенским патриархом Варфоломеем. "Я был еще светским человеком и жил в Афинах. Наверное, это был 2006 год", – вспоминает митрополит. Он попал в состав делегации, которая с благословения патриарха Филарета ездила к Варфоломею просить автокефалию.

"Я начал говорить с ним на греческом, – рассказывает Епифаний. – Он очень обрадовался: "Откуда вы знаете греческий язык?". Я говорю: "Изучал в академии, сейчас совершенствую". Он спросил: "А сколько времени вы находитесь в Афинах?". А я успел проучиться там всего несколько месяцев. "Не может быть, – ответил патриарх. – Некоторые люди по 10-20 лет живут в Греции и то не знают его в совершенстве".

"И тогда, общаясь со мной, Варфоломей сказал мне пророческие слова: "Вы вернетесь в Украину, и вас ждет служение украинскому народу", – продолжает митрополит. – Я всерьез это не воспринял и даже забыл. Только сейчас понимаю, что это было пророчество. Так сложилось, что с той первой встречи мы сблизились. И кто мог думать, что судьба повернет так, что я буду во главе украинской церкви?".

Два с половиной года в Украине уже есть независимая церковь. Больше полусотни архиереев отказались от личных амбиций, чтобы создать ее в 2018 году. На самом деле строительство только началось. И путь митрополита Епифания – тоже. Как он пришел к вере, в каких отношениях с патриархом Варфоломеем и, самое главное, какую Православную церковь Украины он строит, сколько денег есть в ПЦУ – об этом большая история от LIGA.net.

Это третий спецпроект LIGA.net о церковных раскладах в мире и Украине. Читайте также предыдущие тексты цикла: Первый среди равных. Как устроен православный мир патриарха Варфоломея и Грешный трон Кирилла. История о больших деньгах, разврате, амбициях и ФСБ.

Это анонс материала. Полный текст будет разослан платным подписчикам LIGA.net сегодня, 22 июля. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку "Партнер". Кроме доступа к спецтекстам, мы также будем каждую неделю в воскресенье присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа. И отключим показ рекламы.
Валерия Кондратова

специальный корреспондент Liga.net
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