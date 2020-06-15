Истории борьбы с паническими атаками и сколько стоит подкаст. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 15 июня. Температура от +18 до +33, курс доллара 26.87

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. “Я умру или сойду с ума”. Четыре истории людей, поборовших панические атаки

У нас есть важный проект - ментальное здоровье украинцев. Каждый месяц мы пишем об одном психическом расстройстве, от которого страдают десятки и сотни тысяч человек в нашей стране. В этом проекте мы немножечко заступаем за границу журналистики и не только описываем проблему, но и стараемся предложить пути ее решения - даем контакты проверенных центров помощи, публикуем советы психотерапевтов с безупречной репутацией. В июне в фокусе проекта -панические атаки. Тамара Балаева написала, а Дмитрий Фионик отредактировал текст, от которого сложно оторваться. Я искренне распереживался за судьбу четырех героев, которые поделились с нами своими историями. Все герои разные: журналист, дизайнер и даже звезда шоу-бизнеса, сделавшая шедевр “Охрана, отмена”. И причины панических атак у них разные. Но у всех сюжетов общая черта - это истории борьбы, как люди, оказавшиеся в жутком и тяжелом положении, находят силы признать проблему и шаг за шагом ее решают. В тексте Тамары нет голливудского хепи энда, но есть надежда. Все у них получится! Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Последний танец". Как документальный сериал о баскетболе стал хитом телевидения и Netflix

Громкие коррупционные дела, борьба правильных с неправильными, скандалы и олиграхи - все это очень увлекательно. Но важно в этом всем не потерять главное - кино! Я очень люблю кино. Запишите себе: посмотреть "Последний танец". Эту документалку высоко оценивают как зрители, так и критики. Рейтинг на IMDb 9,3 из 10 на основе почти 50 000 отзывов. На Rotten Tomatoes сериал получил одобрили 96% критиков и 95% зрителей. Короче, не политикой единой. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Ставка НБУ и вторая волна COVID-19 пугают гривню: доллар дорожает. Прогноз до 19 июня

Курс доллара в Украине снова стремится к 27 грн/$. Сейчас он отыгрывает позиций, которые уступил в начале июня. Но это – далеко не главное “валютное” событие этой недели. Более важным для курса гривни было решение НБУ понизить учетную ставку до рекордно низкого значения в истории. Это хорошая новость для экономики, но не лучшая – для гривни. Почему? И что сейчас влияет на доллар? Об этом – в традиционном курсовом обзоре. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Это модное слово подкаст. Сколько зарабатывают украинские подкастеры

Подкасты - самый горячий тренд в медиа сейчас. Их запускают все. Кто-то записывается на дорогом оборудовании и с крутым продакшном, кто-то просто бормочет в смартфон. Ниша активно растет, на каждую тематику находятся свои слушатели. С монетизацией сложнее - мало кто научился зарабатывать на подкастах. Мы пообщались с украинцами, которые монетизируют свои подкасты - через рекламу в выпусках, подписку и донаты. Спойлер: на своем подкасте можно зарабатывать тысячи долларов. Но придется очень сильно постараться. Больше по ссылке.

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