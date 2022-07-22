Истребители для Украины, Кремль форсирует захват оккупированного юга. Обзор западных медиа

Американцы, кажется, все же решили поставлять в Украину натовские истребители, ЕС вывел российского титанового гиганта из-под санкций, Кремль готовится "легализовать" захваченные украинские территории.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



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The Telegraph: Западные истребители могут отправить в Украину

Мощные западные истребители могут быть направлены в Украину для усиления ее ВВС в борьбе с российским вторжением, заявил глава ВВС США генерал Чарльз Браун. По его словам, сейчас официальные лица США рассматривают возможность обучения украинских пилотов в рамках предстоящего пакета поддержки, пишет The Telegraph.

Военачальник добавил, что Вашингтон и другие западные правительства обсуждают "долгосрочный план для Украины: как выстраивать Военно-воздушные силы, которые им пригодятся в будущем".

Новая программа, вероятно, включает в себя поставки истребителей стандартов НАТО. Выступая на конференции по безопасности в Аспене, Браун уточнил, что Киеву вряд ли передадут советские самолеты МиГ, поскольку запасные части для них слишком трудно найти.

Скорее всего, речь идет о шведских реактивных самолетах Gripen и Eurofighter Typhoon, а также о французских истребителях Rafale.

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на пресс-конференции в Пентагоне в среду также поднял вопрос о возможности обучения украинских пилотов.

Учеба украинских пилотов на западных реактивных самолетах упоминается также в законопроекте о помощи Украине на $40 млрд, принятом Конгрессом США еще в мае, но Белый дом и Пентагон ранее ставили на паузу запросы Киева о скорых реактивных самолетах.

В марте Соединенные Штаты заблокировали предложение передать Украине польские самолеты МиГ-29, назвав план "рискованным" и предупредив, что он может втянуть НАТО в конфликт с Россией.

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СПРАВКА. По данным системы медиамониторинга



– Россия в Украине ворует британскую сталь, Москва на фронте увеличивает использование ракет систем ПВО (британские медиа); слушания по



В фокусе иноСМИ – инфляция в Европе, Польша покупает вооружение в Южной Корее, эксперты анализируют психику Путина. . По данным системы медиамониторинга Semantrum , которая по просьбе LIGA.net анализирует самые влиятельные мировые СМИ, главными темами последних дней были:– Россия в Украине ворует британскую сталь, Москва на фронте увеличивает использование ракет систем ПВО (британские медиа); слушания по "штурму Капитолия" , действия РФ в Африке (американские); шантаж Берлина Северным потоком-1 (немецкие).В фокусе иноСМИ – инфляция в Европе, Польша покупает вооружение в Южной Корее, эксперты анализируют психику Путина.

The Washington Post: Как Россия готовится аннексировать захваченные украинские территории

Россия и ее прокси в Украине пытаются как можно скорее присоединить оккупированные территории на юге страны. Скорее всего, путем проведения так называемых "референдумов" в сентябре, пишет The Washington Post.

Высокопоставленные чиновники и кремлевские пропагандисты на государственном телевидении предупредили, что Россия "никогда не оставит оккупированные районы Херсонской области и Запорожья" на юге Украины, где до российского вторжения проживало более 2,5 миллиона человек, и что возвращение территорий не будет предметом переговоров, даже если они возобновятся.

Ярким признаком того, что псевдореферендумы состоятся, является заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в среду: Россия изменила географию Украины, фактически перекроив ее границы.

Лавров пригрозил, что Москва будет претендовать на еще больше украинских территорий, если Запад не перестанет вооружать Киев.

По данным Белого дома, Россия возвращается к своим "методичкам" образца 2014 года и попытается провести что-то вроде "волеизъявления", как это было сделано в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Эксперты считают, что этого требует "партия войны" в Кремле, и никто не сомневается, что уровень поддержки "присоединения к России" в фейковых бюллетенях на оккупированных территориях будет равен 90%.

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The Wall Street Journal: ЕС вывел из-под санкций российского титанового производителя

ЕС заблокировал предложение наложить санкции на российскую металлургическую компанию ОАО "ВСМПО-Ависма" в последнюю минуту – после того, как Франция и другие страны-члены выступили против из-за опасений, что Россия в ответ заблокирует экспорт титана в ЕС, пишет The Wall Street Journal.

Компания является важнейшим поставщиком титана для Airbus SE, крупнейшего в мире производителя коммерческих реактивных самолетов. Airbus со штаб-квартирой во Франции нанимает большое количество рабочей силы по всей Европе. Компания публично призвала ЕС воздержаться от санкций.

Этот шаг иллюстрирует сложный баланс, которого ЕС пытается придерживаться: с одной стороны – наказывать Россию за масштабное вторжение в Украину, а с другой – защищать собственные экономические интересы.

Тем временем в действие вступил седьмой пакет санкций. Европейские чиновники месяцами обсуждали возможность расширения санкций на российские титан, палладий и никель. Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис в апреле заявил, что блоку необходимо диверсифицировать поставки этих продуктов из России. Впрочем, к требованиям компании Airbus пришлось прислушиваться. Компания имеет в акционерах, кроме Франции, еще Испанию и Германию.

По данным Airbus, Россия снабжает рынок почти половиной мирового объема титана для мировой аэрокосмической промышленности. Согласно майскому отчету консалтинговой компании AlixPartners, сам европейский производитель самолетов покупает около 65% своего титана у российского ВСМПО-Ависма.

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