Итоги визита Цзиньпина в Москву. Какие возможности есть у Китая в противостоянии с Западом

Через год после полномасштабного вторжения в Украину "китайский дракон" очнулся от выжидательного сна. Сначала – обнародовав собственное видение решения войны в Украине. А затем – устроив трехдневный визит лидера Си Цзиньпина к президенту государства-агрессора Владимиру Путину, которого теперь – после выданного судом в Гааге ордера на арест – можно официально называть военным преступником.

С самого начала Китай пытался не участвовать активно в урегулировании войны против Украины. При этом Пекин помогал Москве – по меньшей мере финансово, дипломатически и политически.

Так зачем Си Цзиньпин приезжал в Россию и что Китай может противопоставить объединению демократического Запада: разбор LIGA.net.

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СИ В МОСКВЕ. БЕЗ ПОДВИЖЕК ДЛЯ УКРАИНЫ

Если судить только по публичным заявлениям, никаких сенсаций визит Си в Москву не принес. Лидеры Китая и России традиционно заявили об "углублении партнерства" и развитии экономических отношений, а также похвастались "политическим взаимодоверием". Китайский лидер пожелал российскому диктатору очередного "переизбрания" в 2024 году.

Несколько неожиданным могло стать разве что заявление Путина о поддержке "мирного плана" Китая (если учесть, что по крайней мере один из его пунктов – уважение к территориальной целостности государств – уж никак не согласуется с попыткой аннексии четырех областей Украины в сентябре 2022 года), но он поспешил добавить, что во всем виноваты Киев и Запад.

Российского диктатора могло бы еще порадовать приглашение в Китай, где "дорогому другу" Си арест за депортацию детей точно не угрожает.

Но символическое значение российского турне Цзиньпина – первого зарубежного визита после того, как он завершил процесс цементирования своих следующих пяти лет у власти, – преувеличить сложно.

Белый дом еще накануне дня переговоров Путина и Си заявил, что не ожидает от встречи положительных сдвигов для Украины. Еще жестче высказался госсекретарь США Энтони Блинкен, назвавший визит китайского лидера "дипломатическим прикрытием" для военных преступлений России.

"(Визит. – Ред.) является значительной демонстрацией российско-китайской дружбы, придающей легитимности Путину. Несмотря на огромный стратегический провал, который Путин допустил в прошлом году, он все еще является важным активом, который Китай терять не хочет", – прокомментировал The Wall Street Journal заместитель директора польского Центра исследований Евразии Якуб Якобовский.

С другой стороны, встреча Си и Путина еще раз подчеркнула (и, вероятно, углубила) все большую зависимость России от Китая. Особенно в условиях провальной войны против Украины, которая сплотила НАТО и Евросоюз.

"Парадокс войны в Украине в том, что стремление Путина к большей власти в Европе ослабило его. Ослабленная Россия все больше будет попадать под влияние Китая... Вероятно, это наибольшая причина для визита Си – усиление фланга против Америки и Запада", – пишет The Washington Post.

Некоторые видят в этом параллель с немецко-японским союзом 1941 года.

Россия и Китай имеют согласованную позицию по противодействию мировому порядку во главе с США. Хотя обе страны придерживаются стратегической автономности, не исключено, что они могут углублять оборонное сотрудничество на фоне усиления Штатами своих альянсов и стратегий сдерживания в Европе и Азии, отмечает Foreign Policy приглашенный исследователь Джорджтаунского университета США Филипп Иванов.

Поэтому визит Си в Москву – лишь эпизод в более широком противостоянии КНР и Запада, в котором Пекин стремится к мировому лидерству. И к которому готовился годами, от экономических до политических и военных средств.

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ЭКОНОМИКА. МАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ДОЛГОВЫЕ ЛОВУШКИ

Китай – крупнейший экспортер в мире с 2010 года; лидирует по торговле товарами с 2013 года; в 2014 году впервые опередил США по показателю ВВП по паритету покупательной способности; на КНР приходится более 17,5% мировой экономики (для США этот показатель составляет 25%).

К тому же Китай – одна из немногих крупных экономик, которая продолжает расти, особенно после пандемии коронавируса: в 2021 году – на 8,4%.

К этому нужно добавить огромный внутренний рынок и потребления, и рабочей силы – один из крупнейших в мире, если считать Индию. А еще тот факт, что после начала торговой войны с США в 2018 году Пекин начал процесс "развода" (снижения зависимости) с американской экономикой: по оценкам Peterson Institute (PIIE), экспорт США в КНР в 2022 году был на 23% ниже, чем если бы "войны" не было вообще.

С мощными собственными ресурсами и потенциалом роста с 2000-х годов Китай начал соревнование за экономическое лидерство.

Пожалуй, главный экономический проект Пекина – инициатива "Один пояс – один путь", запущенная в 2013 году. Это набор масштабных инфраструктурных инициатив, призванных построить транспортную сеть на Азиатском континенте, как Большой шелковый путь в далеком прошлом. А параллельно расширить каналы сбыта китайских товаров и укрепить юань.

В инициативе "Один пояс – один путь" участвуют более 140 стран мира, на которые приходится около 40% мирового ВВП (в том числе Украина) в Азии, Европе, Северной Африке и Тихоокеанском регионе. Пекин уже потратил на нее триллион долларов США, а потенциально это число может вырасти в восемь раз.

Относительная успешность инициативы заключается в подходе Пекина к экономическому сотрудничеству, прорастающему на геополитических соображениях. Китай – один из крупнейших мировых заемщиков: только за 2000-2018 годы он выдал развивающимся странам кредитов на 843 млрд долларов (данные AidData), причем около половины займов даже не отражаются в официальной статистике.

Не менее важны и условия предоставления таких кредитов: на первый взгляд – чрезвычайно привлекательные, поскольку не сопровождаются требованиями реформ, как в случае "западных кредиторов" (МВФ или Всемирного банка). А значит – попадают в руки авторитарных лидеров.

Но часто речь идет о непубличных политических условиях – например, отказе признавать Тайвань или поддержке КНР в международных организациях. Так было и с Украиной в 2019 году, когда после подписания инфраструктурного соглашения на 400 млн долларов она отозвала голос в поддержку резолюции с осуждением притеснений уйгуров.

А поскольку китайские деньги часто идут в страны, которые вряд ли могут их вернуть, они попадают в "долговую ловушку" и вынуждены брать все больше кредитов, таким образом все больше подвергаясь влиянию Пекина.

Амбиции КНР в экономике не ограничиваются только развивающимися странами; она активно конкурирует и с Западом, пользуясь тем, что тот десятилетиями выстраивал с ними бизнес-связи.

"Экономика грубой силы" – так оценивает китайский подход старшая исследовательница Проекта специальных конкуретных исследований Лиза Тобин, которая была членом Совета нацбезопасности США при Трампе.

Правила игры предусматривают устранение фирм-конкурентов и уничтожение целых отраслей в странах-соперниках. "Как только международные конкуренты китайских ведущих компаний поглощаются или исчезают, у их торговых партнеров нет другого выбора, кроме как полагаться на китайские фирмы для получения важных технологий или ресурсов", – заключает Тобин.

Один из эпизодов экономического противостояния Китая и Запада – технологическая война. Она началась минимум с 2010 года, когда США начали ограничивать обмен технологиями с Пекином. И достигла апогея при Трампе, когда фактически были вытеснены с американского рынка (а впоследствии и с рынков многих европейских стран) китайские телекоммуникационные компании ZTE и Huawei, занимающиеся развитием связи стандарта 5G.

В настоящее время основное поле битвы – полупроводники, составляющие основу всей электроники: от бытовой до военной.

Администрация Байдена даже обострила это противостояние, еще в 2022 году резко ограничив экспорт полупроводников в КНР и инвестировав более 52 млрд долларов в собственное производство. К антикитайской "полупроводниковой коалиции" присоединились Япония и Нидерланды.

Параллельно китайские власти активно усиливают контроль над технологическим сектором, которому непродолжительное время позволяли свободно расти – через схему "золотых акций", которые покупают непосредственно правительственные структуры для влияния на политику ведущих IТ-компаний.

ГЕОПОЛИТИКА. БОРЬБА ЗА ЮГ, ПРОИГРЫШ В ЕВРОПЕ

За несколько дней до публикации так называемого мирного плана для Украины на сайте Министерства иностранных дел Китая появился документ: концепция глобальной инициативы безопасности.

Эта инициатива, впервые объявленная Си в начале 2022 года (иронично, что это произошло за несколько недель до большого вторжения РФ в Украину), – последняя и наиболее системная попытка Пекина предложить альтернативу мировому порядку, сложившемуся после мировых и холодных войн.

"Речь идет о более широком нарративе Китая, который заключается в том, что проблемой в мире являются Соединенные Штаты, система американских альянсов и блоки, которые формируют США", – объясняет LIGA.net старший научный сотрудник исследовательского центра Немецкого фонда Маршалла Эндрю Смолл.

Именно этот альтернативный подход к мировому порядку воплощен в китайской глобальной инициативе безопасности: отказ от военных альянсов и вера во взаимовыгодное сотрудничество всех стран.

"Это имеет решающее значение для стратегического позиционирования Китая", – добавляет Смолл. Продвижение собственной модели миропорядка для Китая стало особенно актуальным, учитывая большое вторжение России в Украину.

Поэтому риторика Китая во многом разделяет российскую пропаганду, которая оправдывала войну в Украине действиями НАТО.

"Конечно, Россия начала вторжение в Украину. Но в Китае считают расширение НАТО основной претензией России, приведшей к этой войне... Думаю, китайская сторона видит это именно так", – говорит LIGA.net Юн Сунь, директор китайской программы Центра Стимсона в Вашингтоне.

По словам эксперта, восприятие войны в Украине в Пекине происходит именно через призму американо-китайского соперничества сверхдержав.

"Может быть, РФ и является проблемой, и в конце концов в китайской кампании по противодействию США она является нашим партнером. По крайней мере, Россия разделяет наше недовольство и разделяет наш взгляд на роль, которую США сыграли в противостоянии с Китаем", – резюмирует Сунь.

Китай распространял штамп России о том, что они воюют с НАТО, а Украина является "пешкой" в этой войне, сообщает LIGA.net украинская эксперт по Юго-Восточной Азии Наталья Бутырская.

И именно такую картину, добавляет Эндрю Смолл, Китай пытается продать странам Глобального Юга, позиционируя себя как нейтральное государство.

"Они (китайцы. – Ред.) хотят донести до остального мира, что Китай стремится к миру, что он, в отличие от других, является относительно нейтральным, что он обеспокоен развитием событий в Украине", – говорит он.

Конечно, только словами "завоевания" Китаем Глобального Юга не ограничивается. Показателен пример Африки: еще в 2000 году Пекин инициировал Форум сотрудничества Китай-Африка, в 2009-м – обогнал США и стал крупнейшим торговым партнером континента; в 2017 году – открыл военную базу в Джибуте (государстве на севере Африканского рога).

"МИРОТВОРЧЕСТВО". ПЛАН ДЛЯ УКРАИНЫ

Один из примеров геополитической активности Китая – неожиданное примирение Ирана и Саудовской Аравии, которое произошло при посредничестве Пекина. Точнее, их согласие возобновить дипотношения.

"Китай провел неплохую медиацию... В комплексе сейчас КНР выстраивает базу, для того чтобы выступать миротворческой силой", – объясняет Бутырская.

СПРАВКА. Отношения между Саудовской Аравией и Ираном, которые десятилетиями враждуют и конкурируют за влияние на Ближнем Востоке, достигли самой низкой точки в 2016 году, когда в Эр-Рияде казнили оппозиционера и известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. В Тегеране штурмовали посольство Саудовской Аравии, на что она ответила разрывом дипотношений. К напряженности приложились атаки на саудовскую нефтяную инфраструктуру в 2019 году, а также поддержка Тегераном режима Асада в Сирии и разработка ядерной программы.

"Мир был поражен и удивлен соглашением между Ираном и Саудовской Аравией, заключенном в Пекине, где КНР взяла на себя роль посредника. Китай заявил, что это он создал мир на Ближнем Востоке", – говорит LIGA.net Юн Сунь из Центра Стимсона в Вашингтоне.

Эндрю Смолл добавляет: именно на этой волне успеха Цзиньпин решил совершить визит в Москву, после чего, как ожидается, проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Китайская сторона придерживала этот козырь, чтобы сыграть им в нужный момент", – говорит эксперт Фонда Маршалла.

По мнению Смолла, Китай будет стремиться создать впечатление, что Си Цзиньпин прилагает усилия для мирного урегулирования в Украине.

Миротворческие усилия Китая в этом контексте противопоставляются действиям западных стран, которые, в видении китайской пропаганды, лишь продолжают войну. Широко обсуждаемые "принципы урегулирования украинского кризиса", обнародованные Пекином на годовщину полномасштабного вторжения России, должны эту позицию дополнительно подчеркнуть.

СПРАВКА. "Мирный план" Китая содержит 12 принципов, в частности: уважение суверенитета стран, прекращение военных действий , "возобновление мирных переговоров", прекращение "односторонних санкций". Украина публично не согласилась с пунктом санкций, но, как и США, считает определенные положения правильными. Россия на словах поддерживает план КНР, но обвиняет Украину в невозможности его реализовать.

Искренность такой позиции эксперты подвергают сомнению. Ведь несмотря на поддержку территориальной целостности Украины и принципов Устава ООН, КНР не осуждает Россию открыто, а ее агрессию называет "украинским кризисом".

Кроме того, США всерьез предупреждают о возможности получения Россией китайского летального оружия, а, по данным The New York Times , китайские компании уже продавали РФ товары двойного назначения. Хотя объем этих транзакций невелик, а характер спорадический настолько, чтобы официальный Пекин мог от них откреститься, считает Смолл.

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Пример посредничества Китая в примирении Ирана и Саудовской Аравии в случае российско-украинской войны будет некорректным, убеждена Юн Сун из Центра Стимсона в Вашингтоне. Ведь эти страны, несмотря на десятилетия вражды, действительно были заинтересованы в возобновлении диалога. В то же время позиции Киева и Москвы не имеют хотя бы каких-то точек соприкосновения.

"БРЯЦАНИЕ ОРУЖИЕМ". ФАКТОР ТАЙВАНЯ

Глобальное влияние Китая не ограничивается исключительно экономическими и политическими средствами. Страна активно развивает военный потенциал.

По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2021 году (последний, на который доступны данные) КНР потратила на оборону 270 млрд долларов. В абсолютном выражении это – где-то треть от военных расходов США – 767 млрд долларов. Но в Китае более дешевые расходы на строительство и содержание вооружения, меньшая плата в армии, так что военные расходы КНР можно оценить уже в две трети от США, подсчитывает The Economist.

Много внимания оборонным вопросам уделялось в начале марта на последнем заседании китайского парламента – Всекитайском собрании, где было объявлено об увеличении военных расходов более чем на 7%, что является самым большим за последние четыре года показателем.

Ключ к пониманию этих процессов – в Тайване.

США публично соблюдают политику "одного Китая", которая предусматривает непризнание независимости Тайваня, и одновременно ведут отдельный политический, экономический и культурный диалог с островом.

В 2022 году этот подход подвергся серьезному испытанию. Экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила визит на Тайвань, вопреки протестам КНР. Байден повысил ставки, заявив, что военные США будут защищать остров в случае агрессии со стороны материкового Китая.

В ноябре 2022 года Цзиньпин поставил задачу перед китайскими вооруженными силами – "подтянуться к мировым стандартам" до 2027 года. Американская разведка интерпретирует это как намерение Пекина в течение следующих четырех лет подготовиться к возможной военной интервенции на Тайвань; последний считает это, по сути, свершившимся фактом.

А в последнее время Пекин начал увязывать ситуацию на Тайване с войной в Украине, утверждая, что здесь нет принципиальной разницы.

Все это – прямая угроза прямого военного столкновения США и Китая, двух ядерных государств. Хотя и Вашингтон, и Пекин к такой эскалации готовятся, по крайней мере сейчас в ней не заинтересован никто, говорят эксперты.

Эндрю Смолл считает, что напряженность вокруг Тайваня стала сигналом и для Европы, лишь в последние несколько лет начавшей определять Китай как "системного соперника". Особенно на фоне подобного опыта с РФ, которую от полномасштабной агрессии против Украины сдержать не получилось.

"В Европе есть понимание того, что риски значительно выросли, и экономический шок для континента (в случае войны на Тайване. – Ред.) будет гораздо больше, чем то, что произошло с российским вторжением в Украину, – говорит Смолл LIGA.net. – Потому что, по сути, речь идет о войне между США и Китаем".

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