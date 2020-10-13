Из Нафтогаза уволился член набсовета, Всеукраинская школа онлайн-2. Что надо знать утром

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Протестуют и уходят: из Нафтогаза уволился член набсовета

Независимый директор в набсовете НАКа Амос Хохштайн прекращает сотрудничство с крупнейшей госкомпанией. Причина – отсутствие реформ на энергорынке и противодействие трансформации Нафтогаза. В качестве примеров он назвал – попытки правительства завести на украинский рынок "сомнительную" компанию Louisiana Natural Gas. И историю с госаудитом Нафтогаза и возбуждении из-за него уголовного дела. Это второе увольнение независимых директоров из госкомпаний за последние пару недель. 29 сентября из набсовета Укрзализныци ушел Андрес Аслунд. У него много причин, но основная проблема – "президент и его депутаты не верят в современное корпоративное управление". Корпоративная реформа – сложная и длительная история, но еще это хороший флюгер, как далеко Украина продвинулась в развитии. Сейчас страна с ускорением движется назад. Больше по ссылке.

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Всеукраїнська школа онлайн-2: коли почнуть транслювати уроки та що зміниться у проєкті

Пам'ятаєте телеуроки під час карантину? З одного боку, вони були потрібні і правильні. З іншого – у спішці вчителі робили помилки, а їм навіть не дозволяли передивлятися записи перед ефіром. Тепер же планують другу Всеукраїнську школу онлайн. Якою вона буде – читайте за лінком.

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