Италия и Испания приближаются к пику заболеваемости коронавирусом, считает ВОЗ. В США надеются пройти пик в течение "двух самых тяжелых недель", а с 1 июня перейти к восстановлению после пандемии. В Украине, по словам президента Владимира Зеленского, при самом хорошем сценарии 3-5% украинцев одновременно заболеют коронавирусом: болезненно - но не катастрофа. Если же заболевших будет 25% или 50%, то "этого медицина не выдержит". С сегодняшнего дня, 6 апреля, карантин ужесточат, даже гулять в парках уже нельзя, а на улицах - появляться без маски.

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От чего зависит развитие эпидемии, выйдет ли избежать вспышки и почему мы в чуть лучшем положении, чем Италия: разбор LIGA.net.

Уравнение со многими неизвестными: от чего зависит прогноз

В отличии от Зеленского, инфекционисты и эпидемиологи очень неохотно дают прогнозы: это новый вирус, и его поведение плохо изучено.

"Это очень серьезная информация. Я не могу писать или говорить по телефону", - отказалась говорить с LIGA.net старший научный сотрудник отдела интенсивной терапии в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней, доктор медицинских наук Елена Панасюк.

"Этими вопросами занимается СНБО", - не дает прогнозы и заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца, профессор Ирина Колесникова. Мы отправили официальный запрос в СНБО и как только получим ответ, обязательно его опубликуем.

В Центре общественного здоровья сообщили LIGA.net что прогноз будет, но - позже: "Сейчас прогноз в процессе просчета нашими эпидемиологами. Планируем отчетность на следующей неделе".

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В таких прогнозах много "если", говорит LIGA.net экс-директор Центра общественного здоровья МОЗ, врач-инфекционист Владимир Курпита.

Первое "если" - сколько тестов на коронавирус будет использовано в Украине. "Если у нас не будет тестирования, то прогнозы что на 5%, что на 10% - это полная туфта. Мы никак на самом деле не сможем спрогнозировать ситуацию. Нет статистики", - считает он.

С начала года в МОЗ поступило 5493 подозрения на COVID-19 (очевидно, тестов - не больше). Подтвердились на вечер 5 апреля - 1308.

"Я не могу говорить о процентах. У нас еще достаточно мало официальных случаев, чтобы строить какие-то долгосрочные сценарии", - подтвердила врач-эпидемиолог, экс-заместитель главного санитарного врача Украины (во время эпидемии SARS) Людмила Мухарская.

Сейчас прогноз в процессе просчета нашими эпидемиологами. Планируем отчетность на следующей неделе, - Центр общественного здоровья

Второе - насколько система успела подготовиться. Будет катастрофа или нет, зависит от того, сколько койко-мест развернуто и оснащены ли они необходимой аппаратурой, отметил Курпита. По его словам, действительно, существует предположение, что во время первой волны могут заболеть до 5% населения. Он предлагает смоделировать развитие ситуации при таком прогнозе на примере Киева.

В Киеве сейчас проживают 3,7 млн населения - такую цифру после "переписи" озвучил этой зимой министр кабинета министров Дмитрий Дубилет. 5%, которые могут заболеть - это 185 000. Из них 15% потребуют госпитализации - это 27 700 жителей Киева, подсчитывает Курпита. Длительность лечения в стационаре для них составит около трех недель. А для 5% самых тяжелых, которые нуждаются в ИВЛ - это больше 9000 одномоментно - порядка шести недель.

"Я посмотрел на сайте НСЗУ, и я не вижу там информации о 30 000 развернутых коек", - добавил он. По всей стране, по данным Министерства здравоохранения, подготовили около 4100 мест для изоляции больных и 67 000 койко-мест.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, сегодня в 44-х больницах столицы есть 380 аппаратов ИВЛ, которые были приобретены до 2020 года. В этом году за благотворительные средства в больницы передали 9 аппаратов. За средства резервного фонда город планирует купить еще 52, из которых поставка 17-ти ожидается в ближайшее время. Очевидно, что даже при оптимистичном уровне заболеваемости 5% этого будет мало.

"Самый легкий сценарий может стать сложным в контексте оказания медицинской помощи", - объясняет инфекционист.

Третий непредсказуемый фактор - это Пасха, считает Курпита, когда может произойти большое перемещение населения внутри страны. Украинцы привыкли выезжать из крупных городов к себе домой, в маленькие городки, и могут разносить заболевание.

"Поэтому давать прогнозы, не учитывая эти нюансы, для меня сложно. Я надеюсь, что они разработаны на эффективных математических моделях, а не просто из расчетов умножения в столбик, как у меня. Но я об этом не слышал", - отметил он.

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Когда ждать пика и что нас ждет: четыре сценария

Самый позитивный - вспышки не будет

Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что Украина может выйти на пик заболеваемости через 10 дней, в районе 14-15 апреля. Но это неточно: такой сценарий возможен, если украинцы не будут выполнять требования карантина.

В конце марта Ляшко заявлял, что план Украины - пройти пандемию коронавируса SARS-CoV-2 без пиковой нагрузки на систему здравоохранения, как это делает, например, Япония, гася одиночные случаи и локальные вспышки заболевания. По его словам, для предупреждения коллапса системы здравоохранения и был введен карантин: "Это позволяет растягивать во времени количество больных коронавирусом".

Ляшко считает, что для такого сценария есть основания. Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, которые лидируют по количеству больных и летальных случаев: "Если мы посмотрим статистику, за сколько страны проходят путь от 100 до 1200 человек (с коронавирусом), Италия прошла этот путь за 6 дней, Испания - 7 дней, США - за 8 дней, Украина - более 9 дней".

Если нас сравнивать с Италией или Испанией, то Украина уже в лучшей позиции. Мы ввели карантин вовремя

Проблема этого расчета в том, что Украина отстает от других стран Европы в тестировании.

"Тестируют пока только людей, которые заболели и попали в больницы", - говорит Мухарская. Сейчас МОЗ вроде планирует увеличить количество тестируемых, в Киеве даже появились мобильные бригады. Если произойдет скачок тестирования, то может быть скачок и больных. "Таких может быть достаточно много, но мы о них не знаем, они в статистику не попадают", - объясняет она.

C 6 апреля Кабмин ужесточает карантин. А дальше многое будет зависеть от того, как украинцы его соблюдают, считает Мухарская. В том числе, как будут держать режим обсервации люди, въехавшие из-за границы. По данным МИД, таких почти 130 000.

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"Если все будут избегать контакта, то возможно, мы выйдем на сценарий, когда вирус не распространится значительно, внутристрановое распространение будет минимальным. Если нет, ситуация будет нарастать в геометрической прогрессии", - считает врач.

Мухарская объясняет, что Украина изначально в лучшей позиции, чем Италия или Испания: "Мы ввели карантин вовремя. Еще до того, как вирус начал распространяться. Мы тут в выигрыше. Но многое зависит от того, как дальше мы будем держать эти карантинные мероприятия. Учитывая, что лечебных препаратов и вакцинации нет, это единственные меры, которые сегодня могут нам помочь победить эту проблему".

Вспышка будет, пройдем за пару месяцев

В Украине уже давно идет передача вируса внутри страны, напоминает Курпита. Если сравнить цифры с итальянскими или испанскими, то они просто отстают на несколько недель. "Поэтому мне кажется, у нас пик заболеваемости выпадет на 24-27 апреля", - говорит он.

Скорее всего, в этот момент правительство решит продлить карантин, и он не закончится 24 апреля, говорит он. Дальше многое будет зависеть от экономического состояния страны. Если в этот момент большинство домохозяйств обнищают до такой степени, что не смогут сами себя обеспечить самыми необходимыми продуктами, карантин может закончиться быстрее, прогнозирует он.

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"Пика я ожидаю где-то через две-три недели, там уже будет понятно, сколько заболевших. Ну и вся эта ситуация займет месяца два", - поделился прогнозом с LIGA.net врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

По его словам, самый объективный показатель - не количество инфицированных, а количество тяжелых больных, нуждающихся в стационарном лечении и ИВЛ. "В разных странах очень по-разному, есть опыт Италии, а есть Швейцарии. Если будет много, то наша система здравоохранения может не справиться. Если не так много, то все будет хорошо", - считает он.

Пика я ожидаю где-то через две-три недели, там уже будет понятно, сколько заболевших. Ну и вся эта ситуация займет месяца два

"При всей критике нашего правительства - мы далеко не пасем задних. Во-первых, мы сразу ввели ограничительные меры, а не ждали, как Великобритания или Россия. Во-вторых, мы додавили протокол, что все легкие формы лечатся дома", - отмечает Жигарев.

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Он объясняет: Италия сделала большую ошибку, в начале эпидемии госпитализируя всех больных COVID-19. В итоге больницы были забиты легкими и средней тяжести больными, а когда уже начали поступать действительно тяжелые, система не выдержала.

"Сейчас я все же надеюсь, что у нас будет оптимистический сценарий и мы не получим так много тяжелых больных", - говорит Жигарев. На общее количество заболевших от МОЗ он не обращает внимания: в Украине это не количество инфицированных, а количество протестированных. Будет много тестов - график сразу взлетит. Мало и только по показаниям - взрывоподобного нарастания не будет.

Первая вспышка, потом - новые волны

После первого пика вирус никуда не денется, и за ним последуют новые волны. Скорее всего, это станет продолжением первого или второго сценария. "То есть через два месяца это будет уже спорадическая заболеваемость, без массовых всплесков. Да, периодически небольшие вспышки. Этого не избежать. Но не будет такого массового, когда тысячи каждый день", - прогнозирует Жигарев.

Вирус новый, иммунитета нет. Кто мог инфицироваться и заболеть - инфицируются и заболеют.

Пока вакцины нет, и иммунитета тоже, эти волны будут повторяться. Может быть и вторая, и третья волна, и дальше. До 70% переболевших

То, что новые очаги регистрируются в Китае, четко вписывается в этот сценарий, добавляет Курпита. Чтобы избавиться от вируса полностью, надо, чтобы в популяции до 70% людей выработали к нему иммунитет: вакцинировались или переболели. "Пока вакцины нет, и иммунитета тоже, эти волны будут повторяться. Может быть и вторая, и третья волна, и дальше. До 70%. Сейчас 5%, потом еще 5%", - отметил он.

Надежда вирусологов на то, что вирус мутирует и станет слабее. Но это, утверждает Курпита, точно произойдет не за месяц. Поэтому волны могут продолжаться до двух лет: "То, что мы не сможем его локализовать и ни одна страна мира не сможет - это уже точно".

Мухарская надеется, что вторая волна начнется ближе к концу года, и ситуация будет не такой агрессивной: "Сам вирус, возможно, ослабеет и даже станет для человечества каким-то рутинным вирусом в группе ОРВИ. Но об этом пока еще говорить рано".

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Это надолго - мы только в начале

Самый неутешительный сценарий. Экс-министр экономики Тимофей Милованов в своем Facebook обнародовал прогноз развития ситуации от Киевской школы экономики (оценка базируется на математической модели, разработанной КШЭ, и данных НСЗУ). Без карантина, считает он, пик пандемии в Украине произойдет в июне-июле, карантин до 24 апреля отодвинет его еще на две недели.

Без карантина пик пандемии в Украине произойдет через два-три месяца. С карантином (только) до 24 апреля пик откладывается еще на две недели

По словам Милованова, эти оценки совпадают с оценками ученых для Японии (начало середины лета), но отличаются от оценок для США (конец апреля). Причина, возможно, заключается в том, что США уже сегодня стали центром пандемии.

"Что нужно делать Украине? Жесткость карантина должна усиливаться и достичь максимума именно во время пика. Для его сглаживания. А сейчас, в начале пандемии, наоборот, карантинные меры должны быть относительно мягким", - считает он.

В зависимости от развития такого сценария, карантин может продлиться от двух до восьми месяцев.

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