Андрій Портнов зберігав вплив на судовий корпус України навіть під час втечі до Москви і Відня після революції гідності. Два роки тому він повернувся в Україну і закріпив за собою статус найвпливовішого юриста країни. Протягом 2010-2013 років Портнов особисто проводив співбесіди і допоміг працевлаштувати сотні суддів, які в подальшому опинилися практично на всіх рівнях судової влади. Ці зв'язки – головний актив Портнова.

Багато співрозмовників, з якими спілкувався журналіст під час підготовки матеріалу, радили "бути обережнішим", називали Портнова мстивим. Багато його колишніх колег відмовлялися говорити: "Я би не хотів мати його у ворогах. І всім іншим не рекомендував би".

Портнов, без сумніву, талановита людина. Він ефективно використовує законодавство в особистих цілях. Слідчі, судді і політики навчені зайвий раз навіть не згадувати його прізвище.

Ця історія починається у 1990-ті, коли кортеж Доброславського розстрілюють з гранатомета і автоматів Калашникова.

Але колись все було зовсім інакше. У 1990-х перспективи юриста з Луганська були туманними. Та Портнов зумів знайти людей, які йому допомогли.

Ми змогли знайти і поговорити з багатьма людьми, які знайомі з ним особисто. Як Портнов опинився у Києві після кримінального Луганська, як допомагав прем'єрам і президентам, втік до Москви і налагодив там партнерство, на кого працює тепер, хто в орбіті його впливу, яким бізнесом він володіє і як вимагав "допитати посадових осіб США" – про це в нашому масштабному профайлі.

Початок кар'єри Портнова припав на час роботи в компаніях, що входили до сфери впливу луганського кримінального авторитета Валерія Доброславського. Ця історія розпочинається у 1990-ті, коли кортеж Доброславського розстрілюють з гранатомета і автоматів Калашникова.

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