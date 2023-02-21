UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тема дня | Как Байден ответил на ядерный шантаж Путина: сравнение речей

Цей матеріал також доступний українською
Как Байден ответил на ядерный шантаж Путина: сравнение речей - Фото
Джо Байден (фото – Петр Новак/EPA)
21.02.2023, 21:41

Путин снова упомянул о ядерном шантаже. Байден в ответ напомнил диктатору о пятой статье НАТО

В канун годовщины большого вторжения российский диктатор Владимир Путин выступил с двухчасовой пропагандистской речью, в которой в очередной раз упомянул о ядерном шантаже. Американский президент Джо Байден в своей варшавской речи заверил Путина, что никто нападать на Россию не собирается – и напомнил о пятой статье НАТО.

Что нужно знать о речи лидеров России и США в сухом остатке и при чем здесь Китай: краткий обзор LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Первым с обращением выступил Путин. За несколько дней по всей России развесили рекламные плакаты, всячески пытаясь создать у россиян впечатление "историчности" будущей речи диктатора.

По факту Путин почти два часа пересказывал своей неизменной свите чиновников пропагандистские штампы о "западных элитах, начавших войну" и украинских "неонацистах", а в перерывах между постоянным кашляньем даже упомянул о "гендерно нейтральном боге".

Слухачі промови Путіна (фото – скріншот відео)

"Это рассказ человека, оставшегося в прошлом, в застое, – говорит LIGA.net Михаил Подоляк, советник главы ОП. – Идеальная черная речь, фиксирующая и состав преступления, и нестабильное психическое состояние субъекта, уже прекрасно осознающего свое печальное личный финал".

Единственное, что тянуло на новость, Путин приберег к концу.

По его словам, Россия "приостанавливает" участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях. Так, диктатор ответил на заявление НАТО о том, что Россия нарушает соглашение о контроле над ядерными вооружениями, поскольку не дает разрешения на инспекцию своих ядерных установок.

Путин заявил, что США якобы разрабатывают новое ядерное оружие и приказал Минобороны РФ и Росатому "обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия". По словам диктатора, РФ не будет первой проводить испытания, а сделает это после США.

СПРАВКА. СНВ-3, также известный как New START, был подписан сроком на 10 лет в Праге весной 2010 года. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок его действия истек в 2021 году, далее США и РФ продлили действие договора до 2026 года. Это последний из действующих между Москвой и Вашингтоном договоров о контроле ядерных вооружений.

СНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.

Читайте также: Путин нес пропаганду, народ Украины сам просит Зеленского воевать с РФ – премьер Италии

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Этим решением Путин разрушил архитектуру контроля за вооружениями, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это крайне досадным и безответственным.

В этом контексте было интересно, отреагирует ли  на решение Путина в своей варшавской речи Байден. На фоне американского, польского и украинского флагов президент США подчеркнул, что западные страны и не собирались нападать на Россию, вопреки заявлениям российского диктатора.

Варшавська промова Байдена (фото – Петро Новак: EPA)

Байден прямо не упомянул заявление российского диктатора о выходе из договора, но подчеркнул: каждый член НАТО и Россия знают, что нападение на одну страну НАТО — нападение на все страны и территории Североатлантического союза.

СПРАВКА. В пятой статье договора о создании НАТО говорится, что союзники рассматривают вооруженное нападение на одного или нескольких из них как нападение на всех. Она была активирована только один раз в истории НАТО после масштабных терактов 11 сентября 2001 года. Это привело к тому, что страны НАТО приняли участие в войне против талибов и террористической организации Аль-Каида в Афганистане.

Среди основных месседжей речи Байдена: США создали мощную коалицию против российской агрессии и эта коалиция должна улучшать безопасность для всех, в том числе для Украины. Россия должна заплатить цену за злоупотребление, а все ответственные будут наказаны за преступления.

Читайте также: "Путину противостоит человек из стали". Историческая речь Байдена в Польше: полный текст

"Сейчас переломный момент в истории, который определит будущее десятилетия. Нужно защитить вечные принципы", — заявил Байден.

По мнению Подоляка, речь Байдена была о мире без "русского мира".

"Байден говорит о необходимости быть рядом с Украиной и позволить Украине обязательно поставить жирную справедливую точку в этой войне. Дать нам весь нужный ресурс для этого, – считает Подоляк. – Речь Байдена – это о настоящем и будущем, в котором нет места, таким как Путин".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Подоляк соглашается, что о пятой статье НАТО Байден упомянул именно в контексте ядерного шантажа Путина.

"Но также и в качестве конкретики по "невмешательству" даже случайными ракетами в воздушные пространства других стран", – добавил советник главы ОП.

То, что это очередной шантаж, отлично иллюстрирует заявление российского МИД. Там заявили, что решение, оглашенное диктатором, может быть "обратимым", если США "сделают добросовестные шаги к деэскалации".

"Это ядерный покер, в который Путин уже играл", говорит LIGA.net Михаил Пашков, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

По словам Пашкова, судьба ядерного шантажа Путина может зависеть от позиции Китая. 24 февраля китайский лидер Си Цзиньпин намерен выступить с "речью о мире". Ожидается, что он представит "мирный план", анонсированный на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля.

Читайте также: Bloomberg раскрыл "мирный план" Китая: перемирие и прекращение военной помощи Украине

Кроме того, накануне речи Си Цзиньпина усиливаются подозрения, что Китай начал оказывать военную поддержку России. Блинкен предупредил, что такая эскалация приведет для Китая к "серьезным последствиям".

"Россия с ядерным шантажом будет ориентироваться на позицию Китая. Путин не хочет потерять такого союзника, – считает Пашков. – Но вряд ли Китай будет идти на конфронтацию с Западом ради России".

Читайте также: Тема дня "Стратегическое поражение Путина". Как прошел исторический визит Джо Байдена в Киев

Юрий Смирнов

специальный корреспондент LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин джо байден
Еще по теме
Джонсон: Если бы Украина была членом НАТО, войны бы не было, Альянс ошибся с Путиным 31.01.2023Зеленский: Путин – человек с больным отношением к миру, ему уже не надо "посылать сигналы" 22.12.2022США: Байден не будет подталкивать Зеленского к переговорам. Его визит – сигнал Путину 21.12.2022Белый дом: Байден будет на G20, а Путин – нет. Это говорит само за себя 14.11.2022Байден заявил, что Китай "дистанцируется" от Путина. МИД КНР: Отношения "прочны как скала" 11.11.2022Ядерную войну нельзя вести. США готовы принять меры по контролю над вооружениями – Байден 21.09.2022Мем "Святая Джавелина" заработал $1 млн, Зеленский давит на Байдена. Обзор западных медиа 19.09.2022Эрдоган влияет на Путина определенным образом, у него есть свои "рычаги" — посол в Турции 08.08.2022Перед войной США предлагали России компромиссы, но Путину это было неинтересно – Салливан 29.07.2022Поднимались вопросы ПВО и ПРО. Главное из встреч Кулебы с Байденом и главой Пентагона 23.02.2022Итоги переговоров. Байден ясно дал понять Путину, что США решительно ответят на вторжение 31.12.2021Состоялся разговор Байдена с Путиным в связи с эскалацией вокруг Украины 30.12.2021Завтра Байден созвонится с Путиным: разговор инициировала Россия 29.12.2021"Посмотрим". Байден не ответил прямо, встретится ли с Путиным 10 января 29.12.2021Германия и США по-разному оценивают вероятность нового вторжения РФ в Украину – Reuters 26.12.2021Дипломатия, санкции и военная помощь. Сенаторы советуют Байдену, как сдержать Путина 25.12.2021Байден пообещал усилить войска стран НАТО в Восточной Европе – президент Эстонии 10.12.2021Глава МИД Польши об "ошибке" Байдена: С Зеленским нужно было встретиться до Путина 11.06.2021Россия приходит в упадок как страна, она ослабевает – глава MI6 25.04.2021"Близко к нашим ожиданиям". У Байдена оценили эффект санкций против России 24.04.2021"Достоин сожаления и ведет к эскалации". США – об ответе России на санкции 17.04.2021"Россия вне мирового сообщества". В Белом доме советуют Путину принять предложение Байдена 16.04.2021В РФ отреагировали на новые санкции США: угрожают, что Байдену "придется расплачиваться" 15.04.2021У Путина заявили послу США, чтобы не вводили новые санкции, а то "решительно отреагируют" 15.04.2021Финляндия готова организовать встречу Байден-Путин 14.04.2021Белый дом: США стремятся к предсказуемости в отношениях с Россией, а не к доверию 14.04.2021Байден позвонил Путину. Предложил встречу на нейтральной территории – "поговорить" 13.04.2021Армия РФ у границ Украины, метро по пропускам и череп "ужасного" динозавра: новости недели 04.04.2021У администрации Байдена случился первый медийный скандал. Отстранен заместитель Псаки 15.02.2021"Чрезвычайная ситуация". Реакция Клинтон на импичмент Трампу 25.09.2019
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
 