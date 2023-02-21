В канун годовщины большого вторжения российский диктатор Владимир Путин выступил с двухчасовой пропагандистской речью, в которой в очередной раз упомянул о ядерном шантаже. Американский президент Джо Байден в своей варшавской речи заверил Путина, что никто нападать на Россию не собирается – и напомнил о пятой статье НАТО.

Что нужно знать о речи лидеров России и США в сухом остатке и при чем здесь Китай: краткий обзор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Первым с обращением выступил Путин. За несколько дней по всей России развесили рекламные плакаты, всячески пытаясь создать у россиян впечатление "историчности" будущей речи диктатора.

По факту Путин почти два часа пересказывал своей неизменной свите чиновников пропагандистские штампы о "западных элитах, начавших войну" и украинских "неонацистах", а в перерывах между постоянным кашляньем даже упомянул о "гендерно нейтральном боге".

"Это рассказ человека, оставшегося в прошлом, в застое, – говорит LIGA.net Михаил Подоляк, советник главы ОП. – Идеальная черная речь, фиксирующая и состав преступления, и нестабильное психическое состояние субъекта, уже прекрасно осознающего свое печальное личный финал".

Единственное, что тянуло на новость, Путин приберег к концу.

По его словам, Россия "приостанавливает" участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях. Так, диктатор ответил на заявление НАТО о том, что Россия нарушает соглашение о контроле над ядерными вооружениями, поскольку не дает разрешения на инспекцию своих ядерных установок.

Путин заявил, что США якобы разрабатывают новое ядерное оружие и приказал Минобороны РФ и Росатому "обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия". По словам диктатора, РФ не будет первой проводить испытания, а сделает это после США.

СПРАВКА. СНВ-3, также известный как New START, был подписан сроком на 10 лет в Праге весной 2010 года. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок его действия истек в 2021 году, далее США и РФ продлили действие договора до 2026 года. Это последний из действующих между Москвой и Вашингтоном договоров о контроле ядерных вооружений.



СНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Этим решением Путин разрушил архитектуру контроля за вооружениями, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это крайне досадным и безответственным.

В этом контексте было интересно, отреагирует ли на решение Путина в своей варшавской речи Байден. На фоне американского, польского и украинского флагов президент США подчеркнул, что западные страны и не собирались нападать на Россию, вопреки заявлениям российского диктатора.

Байден прямо не упомянул заявление российского диктатора о выходе из договора, но подчеркнул: каждый член НАТО и Россия знают, что нападение на одну страну НАТО — нападение на все страны и территории Североатлантического союза.

СПРАВКА. В пятой статье договора о создании НАТО говорится, что союзники рассматривают вооруженное нападение на одного или нескольких из них как нападение на всех. Она была активирована только один раз в истории НАТО после масштабных терактов 11 сентября 2001 года. Это привело к тому, что страны НАТО приняли участие в войне против талибов и террористической организации Аль-Каида в Афганистане.

Среди основных месседжей речи Байдена: США создали мощную коалицию против российской агрессии и эта коалиция должна улучшать безопасность для всех, в том числе для Украины. Россия должна заплатить цену за злоупотребление, а все ответственные будут наказаны за преступления.

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"Сейчас переломный момент в истории, который определит будущее десятилетия. Нужно защитить вечные принципы", — заявил Байден.

По мнению Подоляка, речь Байдена была о мире без "русского мира".

"Байден говорит о необходимости быть рядом с Украиной и позволить Украине обязательно поставить жирную справедливую точку в этой войне. Дать нам весь нужный ресурс для этого, – считает Подоляк. – Речь Байдена – это о настоящем и будущем, в котором нет места, таким как Путин".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Подоляк соглашается, что о пятой статье НАТО Байден упомянул именно в контексте ядерного шантажа Путина.

"Но также и в качестве конкретики по "невмешательству" даже случайными ракетами в воздушные пространства других стран", – добавил советник главы ОП.

То, что это очередной шантаж, отлично иллюстрирует заявление российского МИД. Там заявили, что решение, оглашенное диктатором, может быть "обратимым", если США "сделают добросовестные шаги к деэскалации".

"Это ядерный покер, в который Путин уже играл", говорит LIGA.net Михаил Пашков, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

По словам Пашкова, судьба ядерного шантажа Путина может зависеть от позиции Китая. 24 февраля китайский лидер Си Цзиньпин намерен выступить с "речью о мире". Ожидается, что он представит "мирный план", анонсированный на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля.

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Кроме того, накануне речи Си Цзиньпина усиливаются подозрения, что Китай начал оказывать военную поддержку России. Блинкен предупредил, что такая эскалация приведет для Китая к "серьезным последствиям".

"Россия с ядерным шантажом будет ориентироваться на позицию Китая. Путин не хочет потерять такого союзника, – считает Пашков. – Но вряд ли Китай будет идти на конфронтацию с Западом ради России".

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