Спецслужбы России планировали убить главу Главного управления разведки Кирилла Буданова скоординированной атакой с ракет и дронов и добить спасателей и медиков повторной атакой баллистическими ракетами. Это должен был быть подарок диктатору Путину на 9 мая.

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Британская The Times рассказывает детали сорванного покушения на Буданова, а также план россиян взять в заложники президента Владимира Зеленского, чтобы он объявил о капитуляции.

Что известно о спецоперации россиян – пересказываем статью кратко.

Убийца уже ждал в засаде

4 мая, по данным издания, киллер установил в одном из подвалов в Киевской области центр управления дронами. "Когда увидите колонну с черной Toyota Land Cruiser и черным микроавтобусом, сообщите координаты", – цитирует The Times приказ к нему.

"Россияне планировали запустить баллистическую ракету по этим координатам. После этого координатор должен был запустить дрон, снять последствия атаки и забрасывать гранатами любого, кто выжил или пришел на помощь", – говорит высокий офицер ГУР. Через 20 мин россияне должны были нанести удар второй баллистической ракетой, чтобы уничтожить экстренные службы и скрыть детали атаки с FPV-дрона.

Покойный глава МВД Денис Монастырский, главы СБУ Василий Малюк и глава ГУР Кирилл Буданов, Киев, 22 сентября 2022 года (Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY)

В течение нескольких месяцев СБУ следила за разработчиками плана покушения – двумя полковниками Управления государственной охраны, охраняющими высших украинских чиновников, в частности президента.

Они также следили за третьим лицом, подозреваемым в работе на ФСБ – неназванном убийце. Эта тройка вроде бы и планировала убить Буданова и следила за главой СБУ, генерал-лейтенантом Василием Малюком, а также за самим Зеленским.

Во время подготовки к покушению подозреваемые привезли в Киев гранатометы, противопехотную мину и FPV-дроны.

Что известно об исполнителях и кураторах

Первый подозреваемый – полковник Андрей Гук. Его обвиняют в том, что работал на ФСБ с 2014 года. Он будто бы завербовал полковника Александра Деркача и передавал группе приказы от ФСБ.

Общение между убийцей и кураторами перехватило СБУ. Малюк немедленно сообщил Буданову. Убийц арестовала вооруженная группа реагирования, а СБУ подготовила операцию по аресту соучастников.

"Цель была – провести одновременный арест, чтобы они не могли сообщить друг другу, и чтобы не сбежали", – говорит офицер.

Один полковник был дома в киевской квартире. Другой у друзей в Сумской области. Оба вооружены. Чтобы избежать перестрелки, СБУ выманила их наружу под видом неожиданных вызовов на работу.

Другие группы СБУ ворвались в их квартиры – нашли взрывчатку, компоненты дронов, тайники с секретным телефоном. Телефон, по данным издания, содержал сообщения, что идентифицировали транспортные средства и маршруты, которыми пользовались Зеленский и Малюк. Возможно, в ожидании ударить по ним подобным образом.

Как Россия хотела взять Зеленского в заложники

Арестованные обнародовали детали о попытке россиян взять Зеленского в заложники в начале войны.

В феврале 2022-го один агент получил задачу выявить других лояльных к России госохранников и убить лояльных к Украине, чтобы взять в заложники президента. Они должны были заставить его сделать видеозаявление о капитуляции, и о том, что нет смысла воевать.

В хаосе первых дней полковник зашел настолько далеко, что собрал охранников президента и предложил им сложить оружие: "Мы не армия, у нас нет задачи защищать Украину, и мне не платят достаточно, чтобы здесь устроить Брестскую крепость".

Его сослуживцы по охране президента откинули призыв как эмоциональную реакцию на вторжение и проигнорировали. Поскольку он был старшим офицером, на него не было написано заявление. После ареста охрана была шокирована, что он действовал по приказу ФСБ.

Семья Гука скрылась в ЕС. Она проукраинская и ошарашенная арестом. "Он лгал всем. Жена считала, что муж защищает страну, дети считали, что отец – украинский герой", – добавил офицер.

Гук родился в России. Во время допросов он рассказал, что получал от ФСБ по $3000 в месяц и еще $1000 на поездки для выполнения поручений. Значительную часть ему выплачивали во время визитов в ЕС.

Деркач изменил просто ради денег и надеялся, что старший по званию Гук поможет карьере, сказал The Times офицер СБУ.

В Великобритании и ЕС недавно произошел ряд атак на поставки западного оружия в Украину, в которых тоже обвиняют россиян.

Архитектором стратегии ФСБ считается заместитель директора Сергей Королев – фаворит Путина, имеющий глубокие связи с российской мафией. Досье от ГУР описывает его как "волкодава Путина". Он родился в Кыргызстане, имеет около 60 лет, работает в тени.

ГУР обвиняет его в организации покушения на Буданова в качестве подарка Путину к 9 мая. СБУ заявила, что покушение на Буданова и Малюеа одобрил и координировал директор ФСБ Александр Бортников.

СБУ уже разоблачила около 2500 российских агентов в Украине.