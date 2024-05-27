Спецслужби Росії планували вбити очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова скоординованою атакою з ракет і дронів, а також добити рятувальників та медиків повторною атакою балістичними ракетами. Це мав бути подарунок диктатору Путіну до 9 травня.

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Британська The Times розповідає деталі зірваного замаху на Буданова, а також план росіян взяти в заручники президента Володимира Зеленського, щоб він оголосив про капітуляцію.

Що відомо про спецоперацію росіян – переказуємо статтю коротко.

Убивця уже чекав у засідці

4 травня, за даними видання, кілер встановив у одному з підвалів у Київській області центр управління дронами. "Коли побачите колону з чорною Toyota Land Cruiser і чорним мікроавтобусом, повідомте координати", – цитує The Times наказ до нього.

"Росіяни планували запустити балістичну ракету за цими координатами. Після цього координатор мав запустити дрон, зняти наслідки атаки й закидати гранатами будь-кого, хто вижив чи прийшов на допомогу", – каже високопоставлений офіцер ГУР. Через 20 хвилин росіяни мали завдати удару другою балістичною ракетою, щоб знищити екстрені служби й приховати деталі атаки з FPV-дрона.

Покійний глава МВС Денис Монастирський, глава СБУ Василь Малюк і глава ГУР Кирило Буданов, Київ, 22 вересня 2022 року (Фото: EPA-EFE / ROMAN PILIPEY)

Протягом кількох місяців СБУ слідкувала за розробниками плану замаху – двома полковниками Управління державної охорони, які охороняють найвищих українських чиновників, зокрема президента.

Вони також слідкували за третьою особою, яку підозрювали у роботі на ФСБ - неназваного вбивцю. Ця трійка нібито й планувала вбити Буданова і стежила за головою СБУ, генерал-лейтенантом Василем Малюком, а також за самим Зеленським.

Під час підготовки до замаху підозрювані привезли в Київ гранатомети, протипіхотну міну і FPV-дрони.

Що відомо про виконавців і кураторів

Перший підозрюваний – полковник Андрій Гук. Його звинувачують у тому, що працював на ФСБ з 2014-го. Він нібито завербував полковника Олександра Деркача і передавав групі накази від ФСБ.

Спілкування між вбивцею та кураторами перехопила СБУ. Малюк негайно повідомив Буданова. Вбивць заарештувала озброєна група реагування, а СБУ підготувала операцію з арешту співучасників.

"Мета була – провести одночасний арешт, щоб вони не могли повідомити один одного й щоб не втекли", – каже офіцер.

Один полковник був удома, у київській квартирі. Інший — у друзів у Сумській області. Обоє озброєні. Щоб уникнути перестрілки, СБУ виманила їх назовні під виглядом несподіваних викликів на роботу.

Інші групи СБУ увірвалися в їхні квартири – знайшли вибухівку, компоненти дронів, сховок із секретним телефоном. Телефон, за даними видання, містив повідомлення, що ідентифікували транспортні засоби та маршрути, якими користувалися Зеленський і Малюк. Можливо, в очікуванні вдарити по них подібним чином.

Як Росія хотіла взяти Зеленського в заручники

Арештовані оприлюднили деталі про спробу росіян взяти Зеленського в заручники на початку великої війни.

У лютому 2022-го один агент отримав завдання — виявити інших лояльних до Росії держохоронців і вбити лояльних до України, щоб взяти в заручники президента. Вони мали змусити його зробити відеозаяву про капітуляцію й про те, що немає сенсу воювати.

У хаосі перших днів полковник зайшов настільки далеко, що зібрав охоронців президента та запропонував їм скласти зброю: "Ми не армія, у нас немає завдання захищати Україну і мені не платять достатньо, щоб тут влаштувати Брестську фортецю".

Його товариші по службі з охорони президента проігнорували заклик як емоційну реакцію на вторгнення. Оскільки він був старшим офіцером, на нього не написали заяви. Після арешту охорона була шокована, що він діяв за наказом ФСБ.

Сім'я Гука втекла в ЄС. Вона проукраїнська й ошелешена арештом. "Він брехав усім. Дружина вважала, що чоловік захищає країну, діти вважали, що батько – український герой", – додав офіцер.

Гук народився в Росії. Під час допитів він розповів, що отримував від ФСБ $3000 на місяць і ще $1000 на поїздки для виконання доручень. Значну частину виплачували йому під час візитів в ЄС.

Деркач зрадив просто заради грошей і сподівався, що старший за званням Гук допоможе кар'єрі, сказав The Times офіцер СБУ.

У Великій Британії та ЄС нещодавно сталася низка атак на постачання західної зброї в Україну, в яких теж звинувачують росіян.

Архітектором стратегії ФСБ вважається заступник директора Сергій Корольов – фаворит Путіна, який має глибокі зв’язки з російською мафією. Досьє від ГУР описує його як "вовкодава Путіна". Він народився у Киргизстані, йому майже 60 років, працює в тіні.

ГУР звинувачує його в організації замаху на Буданова як подарунка для Путіна на 9 травня. СБУ заявила, що замах на Буданова і Малюка схвалив і координував директор ФСБ Олександр Бортніков.

СБУ вже викрила близько 2500 російських агентів в Україні.