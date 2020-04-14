Как изменился бюджет, “антиколомойский закон” и карта карантина. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня вторник, 14 апреля. Температура от +5 до +15, курс доллара 27.04

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Подполковник полиции сделал замечание “почему без маски”, его избили

Как долго власть сможет держать карантин, каким будет непростой компромисс между “смертью и экономикой”, как отменить карантин и не погубить экономику? Примерно такая повестка у экспертов. Возможно, все будет проще: людям просто надоест сидеть дома и слушать о рисках для жизни от государства, которое есть больше на бумаге и в телевизоре, чем на улицах. Надеюсь, что фееричный кейс из Одессы это случайное хулиганство, а не предвестник общественных настроений, что уже надоело. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. В Слуге народа придумали, как ускорить рассмотрение "антиколомойского" закона

Владимир Зеленский сделал еще один шаг против Коломойского. Судя по предварительной договоренности депутатов, диалога с олигархом не будет - 16 000 правок обойдут, изменив регламент. Интересно, что будет предпринимать группа Коломойского - блокировать трибуну? Выходить из фракции? Впрочем, нельзя исключать, что происходящее сейчас - замыливание глаз. Нужно дождаться итогового голосования. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Бюджет есть, а денег – нет. Как Кабмин изменил главный финансовый план

Парламент проголосовал за изменения в бюджет. И это хорошая новость. Плохих — больше. И проще показать их на примере цифр.

Самая простая для понимания — курс доллара, именно этот вопрос волнует большинство украинцев. В бюджете есть ответ: его верстали исходя из среднегодового курса 29,5 грн/$.

Вторая цифра — дефицит бюджета — 298 млрд гривень. На эту сумму расходы государства, как ожидается, превысят его доходы.



Как покрыть разницу? За счет помощи МВФ, отвечают в правительстве. При условии принятия «антиколомойского закона», добавляют в МВФ. По прогнозам Минфина, Фонд готов выделить $5-8 млрд. И тут появляется третья цифра. Даже по обновленному среднегодовому курсу всех денег Фонда не хватит. Дыра — 60-150 млрд.

Думаете, это все? Увы. Украина в этом году еще должна выплатить кредиторам более $10 млрд (часть выплат в гривне, поэтому точная сумма сильно зависит от курса). Деньги планировали занять. Частично — в стране за счет ОВГЗ, которые в прошлом году расходились, как горячие пирожки. Частично — за счет евробондов и внешних кредитов. Беда в том, что дешево занять не получится, а дорогой долг - путь к будущему дефолту.

Есть риск, что покрывать недостачу в правительстве решат за счет так называемого «печатного станка». Может ли это решить все проблемы? Только в одном случае. Если Минфин учел все эти факторы при расчете все того же среднегодового курса в 29,5 грн/$. Если нет, плохих новостей может быть еще больше. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Появилась карта соблюдения карантина абонентами Киевстар

Киевстар опубликовал карту с данными о том, как жители разных регионов соблюдают карантин. Выборке можно доверять - все-таки самый крупный мобильный оператор страны. По этой статистике получается, что самые ответственные люди живут в Киевской и Одесской областях. Самые ответственные города - Львов, Тернополь и Черкассы. Интересно, кстати, что украинцы на карантине стали не только больше сидеть в интернете (+9% к трафику), но и чаще и больше общаться по телефону - средняя продожительность звонков выросла на 20%. Больше по ссылке.

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