Американские санкции создают много проблем фигурантам санкционных списков. Главное – они создают серьезные препятствия в бизнесе. При желании запреты можно обойти, переписав активы на родственников или друзей, но это существенно повысит стоимость ведения бизнеса. И влечет за собой риск расширения санкций на подставных лиц. Что грозит нардепам Александру Дубинскому и Андрею Деркачу (блокировкой YouTube-канала дело не ограничится), как санкции влияли на зарубежных и отечественных олигархов и можно ли считать санкции США эффективным оружием, – в материале LIGA.net.

МЕДВЕДЧУК И ДЕРИПАСКА. ПРИМЕРЫ ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ США

Введением и имплементацией американских санкций занимается управление по контролю за иностранными активами (OFAC) – подразделение Минфина США. Персональные санкции на данный момент введены против нескольких тысяч человек. В основном, против граждан государств, которые не являются партнерами США и где заправляют тоталитарные режимы. В компании с африканскими и северокорейскими диктаторами затесались крупные российские бизнесмены, санкции против которых активно начали вводится в 2014 году после оккупации Россией украинского Крыма.

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Яркий пример – миллиардер Олег Дерипаска, который в 2018 году вместе с восьмью своими компаниями попал под санкции США. В частности, в санкционный список попали холдинг En+ и подконтрольный ему US Rusal, один из крупнейших в мире производителей алюминия.

Самой наглядной иллюстрацией эффекта американских санкций станет список Forbes. Если в 2018 году состояние Дерипаски оценивалось в $6,7 млрд, то уже через год — в $3,6 млрд. Сам предприниматель оценивал свои потери от санкций в $7,5 млрд.

В декабре 2018 года бизнесмену удалось договориться о снятии санкций с En+, UC Rusal и Евросибэнерго. Главным условием OFAC стало сокращение доли Дерипаски в En+ почти с 70% до 44,95%. С самого Дерипаски санкции не сняли.

"Это не был односторонний процесс, - рассказывает LIGA.net юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук. - Американцам нужно много алюминия для машиностроительной отрасли. И часть его идет с РФ. Поэтому, когда Дерипаска попал под санкции, не совсем комфортно было и самим американцам. Но, возможно, если бы президентом был не Дональд Трамп, то компании Дерипаски никто бы из-под санкций не вывел".

Свежий пример – экс-замначальника таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов. В декабре 2020 года США ввели против него санкции согласно акту Магнитского. По данным Минфина США, компания Матраимова отмывала деньги, подкупала чиновников для обхода таможенных сборов и была частью схемы на $700 млн.

Матраимов решил не идти по стопам Дерипаски и пытаться договориться, а вместе с женой сменил фамилии. Экс-судья Конституционного суда Кыргызстана Клара Сооронкулова заявила местному филиалу Радио Свобода, что Матраимов и его жена пытаются избежать санкций США, меняя фамилии.

Однако есть примеры, когда под американские санкции попадают граждане дружественных США стран. Например, крупнейший бизнесмен Латвии Айвар Лембергс. Санкции против него были введены на основании акта Магнитского.

С 2009 года в Рижском суде рассматривается уголовное дело, по которому Лембергс обвиняется во взяточничестве в особо крупных размерах, легализации финансовых средств, полученных преступным путем, подлоге и злоупотреблении служебным положением.

"Латвийский олигарх" (как его называет Минфин США) с 1988 года занимает пост мэра Вентспилса и, как утверждает OFAC, контролирует структуры при помощи политических партий и коррумпированных политиков. Вместе с Лембергсом под санкции попали управление Вентспилсского порта и четыре отраслевых ассоциации.

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Спустя неделю санкции с порта были сняты, поскольку парламент Латвии утвердил переход порта под управление государства. Сам Лембергс заявил, что санкции США никак не затронут его лично, поскольку у него нет недвижимости в США, а деньги хранятся в банках ЕС. Тем не менее ему пришлось выйти из ряда компаний и переписать их на номинальных собственников. К тому же он был вынужден покинуть должность члена Латвийского олимпийского комитета и пост президента местного баскетбольного клуба.

Также санкции не обошли и дружественную для США Украину. Первый большой пакет санкций, связанный с Крымом, был введен в 2014 году против Виктора Януковича и его окружения. Также под санкции попал кум Путина Виктор Медведчук. Согласно сообщению Белого дома, он финансово помогал Януковичу, а также руководил организацией Украинский выбор, которую власти США обвинили в подрыве демократических процессов в Украине.

В начале 2018-го в Украинском выборе заявили, что Медведчука санкции якобы не беспокоят. Тем не менее в сентябре того же года Медведчук признался, что все его бизнес-активы переписаны на супругу именно из-за санкций. "Мои любимые в кавычках американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции. Вот с этим связаны все особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье. Он принадлежит моей жене, я этим бизнесом управляю", – заявил политик в интервью одному из своих телеканалов.

В сентябре 2020 года журналисты Схем выяснили, что Медведчуку удается обходить американские санкции. Продукцию российского нефтеперерабатывающего завода, контролируемого семьей политика, покупает американская корпорация ExxonMobil через швейцарскую фирму-посредника депутата российской Госдумы.

"По объемам поставок можно сказать, что это делалось не столько, чтобы заработать деньги, сколько подразнить американцев, – считает Шевчук, – Но при этом Медведчуку все равно пришлось продавать через швейцарскую "прокладку". То есть при большом желании Медведчук может торговать, но санкции США существенно повышают стоимость ведения бизнеса, потому что он становятся более проблемным клиентом для банков и контрагентов".

Повлияли санкции и на экс-премьера Николая Азарова. В январе 2014 года он был уверен, что события Евромайдана не смогут стать поводом для введения американских санкций против украинских чиновников, а уже в ноябре 2015 года был включен в санкционный список США за "незаконное присвоение государственного имущества Украины". В сентябре 2016 года американские санкции добрались и до "комитета спасения Украины", деятельность которого Азаров развернул в России.

"Янукович, Азаров, Арбузов и другие сидят в России. У них нет возможности выехать оттуда. Возможно, часть активов в ЕС им удалось спасти, но нормально вести бизнес у них возможности нет", – объясняет Шевчук.

ЧТО ЖДЕТ ДЕРКАЧА И ДУБИНСКОГО

Нардеп Деркач попал в санкционный список OFAC SDN в сентябре 2020 года, Дубинский – 11 января текущего года. Оба – по программе, предусматривающей санкции за вмешательство в американские выборы. Более подробно об этом читайте здесь:

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Посольство США в Украине в ноябре 2020 года разъяснило последствия введенных против Деркача санкций. "Иногда мы получаем вопрос: "Если я часто веду бизнес с кем-то, к кому применены санкции, следует мне беспокоиться?" Ответ: "Да". Лица, оказывающие материальную поддержку подсанкционным лицам и организациям, могут сами стать объектом санкций", – отметил представитель дипучреждения Дэниэл Лангенкемп. По его словам, компании, принадлежащие заблокированному лицу, также могут считаться заблокированными.

LIGA.net опросила трех банкиров и двух юристов, чтобы понять, что на практике угрожает Дубинскому и Деркачу в связи с американскими санкциями.

"Ограничительные меры для тех, кто находится в SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List) распространяются на любые действия (включая сделки, связанные с передачей, оплатой, экспортом, получением) в отношении имущества и долей в имуществе физлиц, включенных в санкционный список. Если перевести это с юридического на человеческий, то смысл можно уместить во фразу "заморозка активов", – говорит LIGA.net адвокат юридической компании Arzinger Виктор Сизоненко.

Кто обязан соблюдать санкционный режим при сотрудничестве с попавшими под санкции лицами? По словам Сизоненко, американский закон оперирует понятием US Person. Это понятие включает в себя граждан США, иностранцев, которые проживают в США, компании, созданные по американскому законодательству, а также любые лица, которые ведут бизнес в США или связаны контрактами с американскими компаниями. Также под содержание понятия US Person могут подпадать сотрудники американских компаний, независимо от гражданства и места нахождения.

Санкции США также применяются к лицам, не являющимся гражданами США, если существует "достаточная связь с США" (sufficient US nexus) – например, закупка товаров из США или иное вовлечение лиц США в экспорт или другие операции со странами, на которые распространяются санкции.

Круг сложностей, которые возникают у подсанкционного лица, очень широкий. Прежде всего – это блокировка переводов в USD, невозможность осуществления транзакций и открытия счетов в подавляющем большинстве банков, – юрист Виктор Cизоненко

В тоже время американские санкции не распространяются автоматически на территорию Украины, рассказал LIGA.net собеседник в руководстве НБУ. "Это значит, что операции этих лиц на территории Украины не ограничены. Однако с учетом риска, в том числе РЕР (политически значимое лицо – ред.), банки имеют право отказать в обслуживании", – отметил он.

"Поэтому, все крупные международные банки должны по идее прекратить обслуживание", – объясняет высокопоставленный сотрудник НБУ. И добавляет: украинские банки, а особенно те, которые имеют прямые корсчета, тоже теоретически должны отказывать в обслуживании Дубинскому и другим подсанкционным лицам.

Это подтверждает на условиях анонимности руководитель отдела финмониторинга одного из украинских банков: "Практически все иностранные банки имплементируют практики OFAC в Украине. А есть банки, у которых нет таких требований. Как правило, это локальные банки, и они работают в рамках того, что не разрешает украинское регулирование", – говорит он в комментарии LIGA.net.

Глава совета директоров аудиторской фирмы Аксенова и партнеры, экс-замминистра финансов Елена Макеева считает, что санкции США создадут проблемы для Дубинском в банковском секторе. "Как аудитор я должна перед подписанием документов проверить каждую компанию и ее бенефициарного собственника. Если я вижу, что бенефициаром является человек, который попал под санкции, я должна присвоить высокий риск. Но в данном случае я бы отказалась от сотрудничества", – отметила она LIGA.net.

Единственное, где Дубинский может спокойно спать, это страны, где есть высокая степень секретности и где он может передавать свои активы в траст (в частности, заморские территории Великобритании, где не публикуется реестр бенефициарных собственников), говорит Макеева.

В любом случае Дубинский и Деркач попали в очень неприятную ситуацию, которая уже создает им сложности даже в Украине, ведь об особом отношении к подсанкционным лицам НБУ уже предупредил украинские банки. Соответствующее письмо было разослано на текущей неделе, сообщил LIGA.net собеседник в НБУ. В нем Нацбанк обращает внимание на риски, связанные с финансовыми операциями с лицами, включенных в санкционный список OFAC, и предлагает банкам "предпринять меры предосторожности".

На этом фоне мелкой, но достаточно неприятной для Дубинского новостью может стать блокировка его YouTube-канала. В середине января медиа-платформа, входящая в состав Google, заблокировала канал чеченского футбольного клуба "Ахмат", который в декабре 2020-го попал под санкции США по акту Магнитского.

В пресс-службе Google прямо не ответили на вопрос LIGA.net, будет ли заблокирован канал Дубинского, но косвенно дали понять, что это будет сделано: "YouTube придерживается всех примененных санкций и законов о соответствии правилам и нормам торговли, в частности по контенту, созданному и загруженному лицами, находящимися под действием санкций. Если мы обнаруживаем, что аккаунт нарушает наши общие положения или правила сообщества, мы его блокируем".

НАСКОЛЬКО САНКЦИИ СИЛЬНЫ И МОЖНО ЛИ ИХ ОБОЙТИ

Американские санкции с точки зрения имплементации не идеальны, но несмотря на это являются мощнейшим инструментом, считает юрист ЦПК Шевчук: "В связи с мощной экономикой американские санкции имеют экстратерриториальную негласную юрисдикцию, поскольку они контролируют все транзакции в долларах".

Известный российский экономист Сергей Гуриев отмечает важную роль санкций США и ЕС против России. "Та стагнация, которую мы наблюдаем в российской экономике, во многом связана с тем, что в Россию не приходит иностранный капитал, а российский капитал убегает из России. И связано это не в последнюю очередь с санкциями", – заявил он в интервью YouTube-каналу "Усы Пескова".

По его словам, главная цель санкций была не в том, чтобы не развивалась российская экономика. А чтобы российские власти изменили свою агрессивную внешнюю политику.

И как бы российские бизнесмены не рассказывали о том, что санкции им ни по чем, все они хотели бы продолжать иметь доступ к своей недвижимости и банковским счетам в западных странах, а также возможность инвестировать в западные активы, уверен Гуриев.

Для них 2014 год многое изменил. Они недовольны тем, что происходит. Но на словах они говорят, что это для них не проблема. Связано это с тем, что они осознают, что сталкиваются с серьезными рисками. Этот режим не любит предателей и готов с ними бороться любыми средствами: сажать в тюрьму или даже убивать, – говорит Гуриев

Американские санкции затрудняют финансовые транзакции даже тем, кто под санкциями не находится. У юриста ЦПК Шевчук есть личный пример: "Каждый раз, когда мне платят деньги через SWIFT-платеж, меня просят предоставить паспорт. Потому что есть еще одна Татьяна Шевчук, которая под американскими санкциями. Все мои платежи идут дольше, чем обычно".

Все опрошенные LIGA.net эксперты сходятся во мнении, что обойти санкции США при желании можно, но трудно. "Обход санкций возможен, но только через номинальных лиц, связь с которыми невозможно установить. Но тут возникает вопрос о передаче активов в пользу таких лиц, с крупными активами это будет сложно и оставит след, по которому может быть отслежена связь", – говорит юрист Сизоненко.

OFAC – сравнительно не многочисленный департамент, говорит Шевчук: "Объем информации очень большой и не все они могут отслеживать. Это хорошо показали FinCEN Files. Но когда они кого-то отслеживают, то нарушители получают огромные штрафы".

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Ответственность за нарушения жесткая, говорит Сизоненко. В рамках гражданской ответственности нарушителям грозит штраф до $250 000 или добавление в список SDN. А за умышленные нарушения (уголовные наказания) – до 20 лет тюрьмы или штраф до $1 млн.

В 2019 году, по данным информационной системы X-Compliance, общая сумма штрафов, назначенных OFAC в связи с нарушением санкций, составила $1,289 млрд – это в 18 раз больше, чем в 2018 году. Самые крупные штрафы за 2019 год были назначены за нарушение антииранских санкций банкам Standard Chartered Bank ($639 млн) и UniCredit Bank AG ($553 млн).

По мнению Шевчук, санкции США – мощный инструмент, которым они продолжат пользоваться и будут только усиливать. "В случае с Дубинским проблема больше для Украины. Наложение санкций на граждан стран-партнеров – это исключение из американских правил. Таких примеров очень мало. Поэтому это больше сигнал нашей власти, что у вас что-то пошло не так", – резюмирует она.

Тем временем Дубинский остается членом фракции Слуга народа, а Офис Владимира Зеленского больше недели как обещает обнародовать "конкретные шаги" по нардепу.

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