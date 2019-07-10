Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.07.2019, 17:50

Как меняется подход НАТО к безопасности в Арктике

Как меняется подход НАТО к безопасности в Арктике - Фото
В Норвегии регулярно проводятся учения, призванные поделиться навыками и опытом ведения действий в суровых, зимних арктических условиях. © Norwegian Armed Forces

Из-за активности России и Китая перед НАТО вновь встал вопрос о том, следует ли воспринимать Арктику как арену военного соперничества

За последний год в Арктике появился ряд неприятных тревожных сигналов, касающихся безопасности в регионе. Тогда как в течение более чем двадцати лет Крайний Север считался оторванным от «традиционных» жестких стратегических вопросов, в последнее время вновь возник вопрос о том, может ли Арктика восприниматься как арена военного соперничества.

В течение последних двух десятилетий Арктика считалась ареной «крайнего севера, низкой напряженности». В своей исторической речи в 1987 году в Мурманске последний президент Советского Союза Михаил Горбачев призвал к снижению стратегической напряженности в Арктике посредством мер по укреплению мира. А в 1996 году недавно созданный Арктический совет решил оставить вопросы безопасности вне своей повестки дня, и закрепил это в учредительном документе организации.

Восемь членов Арктического совета – Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция – продвигали Арктику как зону сотрудничества и совместного решения проблем, понимая при этом, что у Крайнего Севера особая география, демография и экономика. Несмотря на охлаждение в отношениях между Россией и США с начала конфликта в Украине в 2014 году, по негласной договоренности между членами Совета его обсуждения и Арктическая дипломатия в целом были ограждены от вопросов политики и безопасности, не имеющих отношения к Арктике.

Однако в силу двух основных факторов ситуация резко изменилась. Первый фактор: противоборствующая политика великих держав, прежде всего России и США, стала в большей мере проявляться в Арктике, поскольку обе страны понимают растущее центральное значение региона для их стратегических интересов. Второй фактор – более пристальное внимание к вопросам Арктики со стороны неарктических стран, особенно в связи с тем, что на Крайнем Севере приветствуется расширение экономической деятельности. Китай играет ведущую роль в данном процессе, при этом правительства других неарктических стран также делают больший упор на Арктике в своих политических интересах. Среди них – ЯпонияСингапурЮжная Корея и ряд европейских стран – Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша и Соединенное Королевство, а также Европейский союз в целом. В результате этого Арктика все дальше отодвигается от международной стратегической периферии, и в связи с этим возникает вопрос о том, в какой мере Арктику нужно считать вопросом международной, а не региональной безопасности.

Экологические и экономические вопросы

«Безопасность» в Арктике традиционно обсуждалась в невоенных рамках. Самый неотложный вопрос – воздействие изменения климата на регион, в частности, эрозия полярного ледяного покрова и изменение погодных условий, а также связанные с этим последствия на местном уровне для социально-экономической жизни и коренных народов. В опубликованном в 2018 году историческом докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата, в котором описываются глобальные последствия повышения температуры на планете на 1,5°C в предстоящие годы, конкретно указывается, что больше всего пострадает Арктика, и при обсуждении вопроса развития Арктики основной упор делается на изменении климата.

Читайте также
ВМС США намерены следить за флотом России в Арктике 30.05.2019Активизация Китая в Арктике – угроза региону: доклад Пентагона 03.05.2019Британия намерена усилить позиции в Арктике для защиты НАТО от РФ 18.02.2019

В последние годы на повестке дня Арктики появились другие экономические и экологические вопросы, поскольку для судоходства, добывающей промышленности (добыча ископаемого топлива и разработка недр) и рыболовства открывается более широкий доступ к региону.

Поскольку на пустовавших когда-то морских путях в Северном Ледовитом океане ледовый покров отсутствует в течение более длительных периодов времени, вопросы морской безопасности, в частности поиск и спасание, инциденты на море, кодексы поведения при следовании транзитом по региональным морским путям стали предметом обсуждений и последующих соглашений. Важнейшим среди них стал Полярный кодекс 2017 года, предназначенный для регулирования транзита гражданских судов как в Арктике, так и по водным путям в районе Антарктики. В связи с проблемой чрезмерного вылова рыбы в регионе в результате расширения доступа к открытым водам, в октябре 2018 года начал действовать запрет на рыболовство в центральной части Северного Ледовитого океана, который пользуется поддержкой Европейского союза, России и США, а также Канады, Китая, Исландии, Японии, Норвегии и Южной Кореи.

В настоящий момент не ведется крупномасштабной добычи ископаемого топлива в Арктике из-за относительно низких мировых цен на энергоносители в последние пять лет. Однако Россия инициировала ряд примечательных проектов, в частности Ямал сжиженный природный газ (СПГ), который поддерживается китайскими и французскими компаниями, а также новое дополнительное производство. Попытки правительства США начать бурение шельфовых нефтяных месторождений в северной части Аляски, несмотря на экологические и правовые трудности, пока что не увенчались успехом. За последнее десятилетие звучало много тревожных сигналов о «борьбе за Арктику», в связи с тем что большое число стран стремилось проникнуть в регион в поисках ресурсов, которые можно легче получить, однако полноценной экономической конкуренции пока еще нет. Это объясняется не только более низкими ценами на энергоносители с 2014 года, но и тем, что большой объем залежей этих ресурсов не оспаривается и находится в пределах суши и вод арктических государств.

За пределами исключительных экономических зон прибрежных государств Северного Ледовитого океана возник ряд разногласий по поводу морских границ, и на какое-то время эти разногласия усилили предположения о том, что регион станет предметом споров об экономическом и политическом суверенитете. Можно утверждать, что катализатором этого стал снискавший себе дурную славу инцидент, произошедший в 2007 году, когда российская подлодка установила подо льдом вблизи от Северного полюса металлический флаг России. Тем не менее многочисленные разногласия из-за морских границ в Арктике были разрешены или по ним ведутся переговоры без лишнего шума. Потенциально трудный спор о морских границах между Норвегией и Россией в Баренцевом море удалось разрешить с помощью соглашения, достигнутого в 2010 году. Пока что не удалось аналогичным образом разрешить спор о статусе острова Ганс (Тартупалук по-гренландски), но переговоры по политическому статусу острова между Канадой и Данией продолжаются.

Потенциально более сложное разногласие касается самого Северного полюса, и в частности коллизии притязаний на подводный хребет Ломоносова, который простирается вглубь центральной части Северного Ледовитого океана, включая Северный полюс. На район хребта претендуют Канада, Дания (через Гренландию) и Россия, и каждая из них утверждает, что район является частью ее континентального шельфа. Правительства всех трех стран представили свои обновленные требования в Комиссию по границам континентального шельфа Организации Объединенных Наций, последней в мае сего года это сделала Оттава. Разрешение данного спора может возыметь глубокое воздействие на экономическое и даже стратегическое равновесие сил в Арктике, но и это соперничество полностью перевели в дипломатическую плоскость, и в конечном итоге вопрос может быть разрешен двусторонними соглашениями по аналогии с урегулированием российско-норвежского спора в Баренцевом море.

Вновь появившиеся военные вопросы

Военные вопросы снова возникли в Арктике, заимствуя слова Эрнеста Хемингуэя, «постепенно, а потом внезапно». Аспект «постепенности» обусловлен тем, что основные игроки на арктическом поле поэтапно внедряли в регион элементы сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил.

Россия при Президенте Путине начала развивать Арктику как основную составляющую работы по укреплению экономики страны, на которой сказывается бремя санкций Запада и экономической изоляции после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Москва с оптимизмом смотрит на потенциал Сибири и российского Дальнего Востока в плане мощного толчка для экономики России за счет энергетических проектов, открытие Северного морского пути для ускорения морского судоходства между Азией и Европой, и связанное с этим строительство портов и инфраструктуры для обеспечения морских торговых путей в Арктике. Это говорит о том, что Россия стремится защитить арктические активы, причем таким образом, что это привлекло к себе внимание США и их североевропейских союзников.

Ранее заброшенные военные объекты времен «холодной войны» вновь открыты, а российские самолеты и подводные лодки стали чаще вторгаться в арктическое пространство других стран или в соседний район. (В мае этого года был даже один странный случай, когда у северных берегов Норвегии поймали кита-белуху, на котором был закреплен ремень российского производства и который мог использоваться для шпионажа.) В ходе недавних крупномасштабных учений ВС России «Восток – 2018» отрабатывались действия по всей Сибири и на Дальнем Востоке; и Москва расширила трансарктическую зону обзора РЛС и создала системы радиоэлектронного подавления иностранных летательных аппаратов и кораблей.

США и их союзники по НАТО отвечают на эти действия на многих фронтах. В частности, совершенствуются и разрабатываются средства, благодаря которым Второй флот ВМС США сможет более заметно действовать в Арктике; США ремонтируют и используют объекты в Кефлавике, Исландия, после того как американские силы были выведены оттуда в 2006 году; и завершается работа над давно откладывавшимися планами по строительству новых ледоколов взамен двух, ресурс которых вырабатывается и которые до сих пор используются Береговой охраной США. Для сравнения: у России сейчас более сорока готовых к эксплуатации ледоколов, включая атомные. В апреле сего года в Санкт-Петербурге был официально спущен на воду новейший атомный ледокол «Урал».

Самым заметным проявлением того, что Вашингтон стал смотреть на Арктику через военную призму, – что во много усилило аспект «внезапности» возникновения вопросов «жесткой» безопасности в регионе – стало выступление государственного секретаря США Майка Помпео на заседании Арктического совета на уровне министров, состоявшемся в мае сего года в Рованиеми, в Финляндии. В своем выступлении он обозначил других игроков в Арктике как военные угрозы и высказал мнение о том, что российские притязания на Северный морской путь и канадский суверенитет над Северо-западным морским путем (который Вашингтон считает международными водами) «неправомерны». Более того, в своей речи он вообще не упомянул изменения климата, и по завершении заседания Совет не смог обнародовать официальной декларации, потому что делегация США отказалась поддержать заявление по итогам заседания, в котором делалась бы ссылка на изменение климата.

Еще одним заметным аспектом выступления госсекретаря Помпео в связи с вопросами безопасности Арктики стало то, что он подверг критике не только Россию и Канаду, но и Китай, который за последние десять лет значительно расширил свою политику на арктическом направлении в области научной дипломатии и экономического сотрудничества, хотя Китай и не является арктическим государством. Госсекретарь Помпео резко раскритиковал расширение Пекином его интересов в Арктике, несмотря на то, что, как указано выше, ряд других неарктических государств, включая союзников США, поступают точно так же. Как намекнул Помпео в своем выступлении, в Северном Ледовитом океане Китай стремится проводить стратегию аналогичную той, которую он проводит в Южно-Китайском море, хотя речь идет о совершенно разных политических и правовых контекстах.

В опубликованных ранее в этом году официальных документах американского правительства – в частности, программном документе Береговой охраны, опубликованном в апреле 2019 года, и ежегодном докладе Министерства обороны США о военной деятельности Китая, появившемся месяц спустя, – Пекин также выставляется вредителем в Арктике, например, указывается, что научные интересы Китая в регионе могут привести к открытым арктическим военным стратегиям, включая развертывание подводных лодок. США (равно как и Дания) обеспокоены в связи с ширящимися экономическими интересами Китая в Гренландии, в частности, в добывающей отрасли и потенциальных инвестициях в инфраструктуру. Китай также заявил о своих намерениях построить атомный ледокол (в настоящий момент у страны есть два обычных ледокола, способных работать в Арктике) и о том, что теоретически данная технология могла бы быть применена на военных кораблях.

Пытаться вытеснить Китай из Арктики может быть лишено смысла, поскольку Пекин уже наладил прочные связи с другими арктическими державами, в частности, Россией, а также в североевропейском регионе. Более того, с учетом размера и экономической мощи Пекина отныне он в состоянии оказывать большое влияние на формирующуюся политику в отношении Арктики. Сразу же после заседания Арктического совета в Финляндии в Шанхае состоялся форум Северного полярного круга, на котором были выдвинуты на первый план достижения Китая в области научных исследований и инвестиций в Арктике, в частности в рамках инициативы «Один пояс, один путь», к которой в 2017 году была официально добавлена Арктика. Идея «Ледяного шелкового пути» более подробно изложена в «белой книге» об арктической политике, опубликованной Пекином в январе 2018 года. На встрече в Шанхае был также сделан намек на заинтересованность Китая в инициировании новых организаций в Арктике – еще один признак того, что эта страна, хотя она и подчеркивает, что не стремится бросить вызов нынешней структуре управления в вопросах Арктики, не согласится с тем, чтобы ее отодвигали на обочину в регионе.

Россия и США продолжают подавать знаки, говорящие об ужесточении их стратегий в Арктике. Российское руководство выдвинуло новые положения об использовании Северного морского пути иностранными судами, предусматривающие в частности обязательное уведомление за 45 дней и передачу российским властям информации о судах и перевозимых ими грузах. Американские должностные лица раскритиковали эти правила, а один американский адмирал в ответ на эти изменения правил заявил, что Арктика не является «чьим-то озером».

США однако надеются провести этим летом в Арктике «операции по свободе судоходства», несмотря на сопряженные с этим значительные материально-технические трудности и вполне вероятные возражения со стороны Канады и России. В этом месяце Министерство обороны США опубликовало обновленный Доклад по арктической стратегии, в котором вновь указывается на вызовы, которые бросают безопасности региона Китай и Россия, в частности высказывается обеспокоенность в связи с тем, что Пекин может стараться повлиять на управление Арктикой посредством своей экономической мощи. В докладе подтверждается, что США должны повышать свою осведомленность о проблемах Арктики, усиливать операции в регионе, в частности проводить учения и учебные занятия в условиях холодного климата, а также укреплять «основанный на правилах порядок» Арктики.

Арктика столкнулась теперь с потенциальным «реваншем реальной политики» в региональной безопасности, поскольку со все большей регулярностью в регионе стали проявляться стратегические интересы обоих основных действующих лиц в Арктике – России и США, – наряду со стратегическими интересами крупных неарктических держав, например, Китая. Крайний Север по-прежнему в центре международного внимания из-за угроз изменения климата, и поэтому вопросам безопасности может быть придется занять одну плоскость с классической силовой политикой, по мере того как регион продолжает перемещаться со стратегической периферии в неопределенное основное русло новых глобальных стратегических обсуждений.

Статья Марка Лантеня "Как меняется подход НАТО к безопасности в Арктике" опубликована в журнале NATO Review и перепечатывается в официальном переводе с ведома и разрешения редакции журнала.

Публикации «Вестника НАТО» необязательно отражают официальную позицию или политику правительств государств-членов НАТО или самой организации.


кандидат политических наук Норвежского арктического университета (Тромсë)
Марк Лантень
Отправить:
Распечатать:
Теги: NATO Review, изменение климата, арктика
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Номер важнее паспорта. Почему его страшнее потерять
Телеком Номер важнее паспорта. Почему его страшнее потерять
Телеком
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 