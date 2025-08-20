Трамп как слишком дорогой реквизит: чем грозит США "уход из мировой политики"
Если Дональд Трамп в чем-то и последователен, то разве что в обещаниях "вернуть Америку домой", "сосредоточить США на себе", исключить любые "влияния извне" и тем самым сделать страну "вновь великой". Он мечтает (это прорывается в его заявлениях), чтобы США не "разбазаривали" на внешних рынках доллары и инвестиции, но сами получали все это извне – и как можно больше.
То есть новая "американская мечта" – запереть свои экономические двери "на выход", оставить их только "на вход" и процветать у себя дома. А всякие Китаи, Тайвани, Евросоюзы и Кореи пусть мерзнут где-то снаружи. Снова великой Америке все эти внешние хлопоты не нужны, ее и так все устраивает.
Выглядит вполне очаровательно, если игнорировать то, что инвестиции – это влияние. И если ты не хочешь инвестировать вовне, то теряешь и влияние на внешний мир. А если при этом хочешь, чтобы кто-то извне мощно инвестировал в твою страну, то тем самым усиливаешь внешнее влияние на нее. Хотя вроде бы хотел это влияние уничтожить и запретить.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)