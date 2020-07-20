Как Окружной админсуд взял Украину и прогноз курса доллара. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня понедельник, 20 июля. Температура от +13 до +28, курс доллара 27.42

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Обосрется полстраны, б*я". Как ОАСК взял Украину - весь скандал коротко

Все мы, в целом, понимаем, что судебная система Украины полностью дискредитирована самими судьями, а само название "судья" равно ругательству. Посмотрите 40 минутный фильм оперативников об Окружном административном суде Киева. Это сценарий для фильма. Но очень хочется, чтобы с такими судьями было покончено. Президент Владимир Зеленский много раз доказывал, что может сломать любую вертикаль, какой бы независимой она ни была. Налицо разложение и упадок суда. Президент будет действовать? Или такие судьи - удобный инструмент? Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Что с курсом | Гривня встречает нового главу НБУ девальвацией. Дальше – доллар по 28? Прогноз до 24 июля

Доллар подорожал до 27,4 грн/$ – это уже второй посткарантинный антирекорд за последние две недели. Первый скачок курса был связан с изменениями в Нацбанке: 1 июля экс-глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив это “политическим давлением”. Назначение бывшего предправления Укргазбанка Шевченко пока не помогает гривне. Стоит ли ждать "доллар по 28"? Об этом – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net. Больше по ссылке.

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