Испанское издание El Pais опубликовало полный ответ США и НАТО на ультиматум России. В нем союзники отказывают РФ в попытке решать судьбы других независимых стран. LIGA.net подготовила полный перевод документа, сканы которого вы можете посмотреть здесь. Подлинность документов подтвердили в США.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Это неофициальный перевод документа с английского языка. Он может содержать ошибки или неточный перевод.

Далее – полный текст:

"1. НАТО является оборонным альянсом и не представляет угрозы для России. Мы всегда стремились к миру, стабильности и безопасности в Евро-Атлантическом регионе, а Европу видели свободной и мирной. Это наши общие цели и неизменное видение".

2. Мы твердо убеждены, что напряженность и разногласия должны быть решены с помощью диалога и дипломатии, а не языка угроз или применения силы. Учитывая значительную, неспровоцированную, неоправданную милитаризацию и наращивание количества российских вооруженных сил в Украине, вокруг нее и Беларуси, мы призываем Россию немедленно перейти к спокойной, полноценной деэскалации ситуации.

Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, в пределах международно признанных границ. Разрешение конфликта в Украине и вокруг ее границ должно происходить в соответствии с Минскими соглашениями и путем согласованных форматов. Это значительно улучшило бы ситуацию с безопасностью и стабильностью в Европе.

3. НАТО остается приверженным основным ценностям и соглашениям, составляющим основу европейской безопасности. Мы сожалеем, что Россия нарушила ценности, принципы и обязательства, которые она помогала разрабатывать и которые являются фундаментом отношений между Россией и НАТО.

Союзники НАТО считают, что безопасность в Евро-Атлантическом регионе можно улучшить, когда все страны подтвердят свою готовность придерживаться целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций и правил, основанных на международных договорах:

Хельсинкский заключительный акт 1975 года; Парижская хартия 1990 года и Стамбульская хартия европейской безопасности 1999 года.

Россия наравне со всеми несет ответственность за имплементацию этих принципов и инструментов.

4. Стабильные и предсказуемые отношения между НАТО и Россией – это наш общий интерес. Во время Совета НАТО-Россия (NRC) 12 января 2022 года у нас состоялась дискуссия, где все могли выразить свою обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности. Союзники НАТО предложили продолжить диалог в таком формате по пути улучшения ситуации с безопасностью и выслушать российскую сторону. Наш диалог должен происходить на основе взаимности, базироваться на основных принципах Европейской безопасности и улучшении ситуации безопасности для всех.

5. Отмечая позиции России в этих переговорах и озвучив предостережения НАТО, мы определили сферы, где можем продолжать конструктивный диалог для достижения взаимовыгодного результата. Мы поддерживаем предложение Председателя Совета Россия-НАТО по проведению серии тематических встреч для обсуждения состояния отношений между Альянсом и Россией, ситуации с безопасностью в Европе, в том числе внутри и вокруг Украины, а также вопросов, связанных со снижением риска, прозрачностью и контролем над вооружением.

6. Евро-атлантическую безопасность можно повысить за счет следующих шагов:

7. Состояние отношений НАТО-Россия.

7.1 Полное использование существующих военных каналов коммуникации для улучшения предсказуемости, транспарентности и снижения рисков.

7.2 Восстановление взаимного присутствия НАТО и России в Москве и Брюсселе соответственно.

7.3 Работа над предложением российской стороны: установление гражданской телефонной горячей полосы для поддержания обычной связи.

8. Европейская безопасность, включая ситуацию в Украине и вокруг нее.

8.1 Все государства уважают и соблюдают принципы суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности, а также воздерживаются от применения силы.

8.2 Все государства уважают право других выбирать или изменять договоры безопасности, решать собственное будущее и международную политику, свободную от постороннего вмешательства. В этой борьбе мы подтверждаем свою приверженность политике открытых дверей, в соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора.

8.3 Россия выводит войска из Украины, Грузии и Республики Молдова, где они размещены без согласия соответствующих стран.

8.4 Все стороны должны конструктивно участвовать в различных форматах разрешения конфликта. Это касается Нормандского формата, Трехсторонней контактной группы, Переговоров в Женеве и переговоров 5+2.

8.5 Россия должна удержаться от позиций применения принудительной силы, агрессивной ядерной риторики и злостной деятельности, направленной против Североатлантического союза и других стран.

9. Уменьшение рисков, прозрачность и контроль над вооружением. Союзники в НАТО имеют большой опыт контроля над вооружением, его нераспространением и разоружением. Мы остаемся открытыми для содержательных дискуссий по контролю над вооружением и диалогу с Россией по поводу взаимной прозрачности и укрепления доверия, в том числе путем следующих шагов:

9.1 Продолжение практики обмена брифингами по военным учениям России и НАТО с целью содействия предсказуемости, прозрачности и уменьшению рисков.

9.2 Конструктивное сотрудничество по модернизации Венского документа в ОБСЕ.

9.3 Повышение прозрачности проведения военных учений путем устранения препятствий для наблюдения.

9.4 Предотвращение опасных инцидентов военного характера путем прозрачности и приложения усилий по снижению риска.

9.5 Проведение брифингов по ядерной политике России и НАТО и разработка необходимых мер по дальнейшему уменьшению риска и увеличению открытости.

9.6 Определение способов уменьшения угроз космическим системам, включая меры по ответственной деятельности в космосе. Россия должна воздержаться от проведения спутниковых испытаний, создающих большое количество мусора.

9.7 Содействие свободному, открытому, мирному и безопасному киберпространству посредством мер, уменьшающих уровень угрозы, соблюдая принципы стабильности, международные стандарты и обязанности ответственного поведения государства в киберпространстве; все должны воздерживаться от вредной киберактивности.

9.8 Проведение консультаций по конкретным способам предотвращения инцидентов в воздухе и на море с целью укрепления доверия и уверенности в Евро-Атлантическом регионе.

9.9 Все государства подтверждают свою приверженность полному выполнению и соблюдению буквы и духа всех международных обязательств и обязательств в сфере контроля над вооружениями, в частности имплементации Конвенций по нераспространению химического и биологического оружия.

9.10 Россия должна вернуться к выполнению Договора об обычных вооруженных силах в Европе (CFE), снова участвовать в Объединенной консультативной группе и предоставлении детальной ежегодной информации.

9.11 В свете обеспокоенности союзников по поводу Российской государственной программы военных расходов, включая накопление нестратегического ядерного оружия, а также рост количества его видов, в частности ракет средней и меньшей дальности, призываем Россию:

Вести переговоры с Соединенными Штатами о предстоящем контроле над вооружениями и соглашении о разоружении, а также о договоренностях, охватывающих все ядерное оружие США и России, включая нестратегическое ядерное оружие, неразвернутые ядерные боеголовки и все средства межконтинентальной доставки ядерных зарядов.

Серьезно сотрудничать с Соединенными Штатами по ракетам средней и меньшей дальности и их пусковым установкам в рамках более широкого обсуждения, в том числе со всеми союзниками, о следующих шагах в переговорах между НАТО и Россией.

10. Более 30 лет НАТО развивало партнерство с Россией. На Лондонском саммите 1990 года, когда Холодная война подходила к концу, Альянс протянул руку дружбы, предложив диалог и партнерство вместо конфронтации и недоверия. В последующие годы НАТО создало Партнерство ради мира, подписало с Россией Основополагающий акт о взаимных отношениях 1997 года и создало Совет НАТО-Россия, остающийся уникальным символом открытости Альянса в отношении России. Никто из партнером не получал подобных преференций и институционального взаимодействия. Впрочем, Россия подорвала доверие, лежавшее в основе наших отношений, и бросила вызов фундаментальным принципам архитектуры безопасности в мире и в Евро-Атлантическом регионе в частности.

11. Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда ее действия сделают это возможным. Мы призываем Россию к участию в основательном диалоге по тем вопросам, которые беспокоят всех членов Совета Россия-НАТО, чтобы достичь ощутимых результатов. Уменьшение количества российских военных в Украине и вокруг нее будет важно для существенного прогресса.

12. НАТО не стремится к конфронтации, но мы не можем и не собираемся идти на компромисс касательно принципов Альянса, на основе которых базируется безопасность Европы и Северной Америки. Союзники остаются твердыми приверженцами Вашингтонского договора, согласно которому нападение на одного союзника будет считаться нападением на всех, как это закреплено в статье 5. Мы будем принимать все необходимые меры, чтобы защитить наших союзников, и не пойдем на компромисс относительно нашей способности сделать это.

Сферы деятельности по улучшению безопасности

Введение

Соединенные Штаты готовы работать над достижением взаимопонимания с Россией вместе с нашими союзниками и партнерами по безопасности. Мы готовы достичь соглашения с Россией по тем вопросам безопасности, которые беспокоят обе стороны. В ответ на запрос России Соединенные Штаты предоставляют прямой письменный ответ на предложения России по двустороннему договору, в частности, придерживаясь нашего обещания поднять наши вопросы, приведенные ниже, по которым Соединенные Штаты готовы обсуждать взаимные обязательства и время на их рассмотрение. Некоторые темы потребуют более одного раунда переговоров, чтобы привлечь всех партнеров.

Мы готовы сотрудничать с Россией на юге в рамках Диалога по стабильности между США и Россией (SSD), Совета НАТО-Россия (NRO) и ОБСЕ, чтобы укрепить безопасность в Европе. В рамках этих переговоров Соединенные Штаты готовы к дискуссии с Россией по тем вопросам безопасности, которые беспокоят Россию, США и союзников вне Альянса. В частности, те предложения, которые Россия озвучила в своих требованиях к НАТО, будут рассматриваться Альянсом отдельно.

Соединенные Штаты остаются приверженными политике Открытых дверей НАТО и считают возможным обсуждение этого вопроса в рамках Совета НАТО-Россия (предложено Россией в статье 4 двустороннего договора).

Соединенные Штаты входят в этот процесс с верой в лучшее и с целью обеспечить евро-атлантическую безопасность. Между тем Россия разместила более 100 тысяч военных на границе с Украиной, оккупировала Крым и разожгла конфликт на Донбассе. В предложенных договорах Россия выдвигала определенные требования, подрывающие принципы, взятые на себя Россией ранее. Важно, чтобы дискуссии проходили на основе учредительных документов по европейской безопасности, включая Хельсинкский Заключительный акт, Основополагающий акт НАТО-Россия и Парижскую хартию, а также Устав Организации Объединенных Наций, закрепляющий неотъемлемое право суверенитета, территориальной целостности и право государства избирать себе союзников и меры безопасности. А также на основе соблюдения базовых прав человека, свободы слова, права на мирный протест и религиозные свободы (предложено Россией в статье 2 двустороннего договора).

Мы также готовы к дискуссии о неделимости безопасности – и нашей интерпретации этого концепта – предложенной Россией в статье 1 двустороннего договора. Мы заметили, что это одна концепция в широком контексте многочисленных обязательств государств-участников ОБСЕ, и это нельзя рассматривать отдельно.

Мы серьезно относимся к взаимному согласованию концепции всеобъемлющей, общей, равной и неделимой безопасности, как изложено в Памятной декларации саммита ОБСЕ в Астане 2010 года, где как Соединенные Штаты, так и Россия подтвердили неотъемлемое право каждого государства-участника свободно выбирать меры безопасности, включая договоры и альянсы.

В этом процессе Соединенные Штаты не отступят от наших ценностей, наших обязательств по международному законодательству и наших международно признанных принципов.

Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать выражать обеспокоенность по поводу действий России, влияющих на безопасность в Евро-Атлантическом регионе.

1) Использование военной силы в Украине (предложены переговорные площадки: так называемый формат SSD (Strategic Stability Dialogue, США-Россия), ОБСЕ, Нормандский формат)

Позиция США: Соединенные Штаты хотят обсудить взаимные и открытые меры и взаимные обязательства, которые взяли на себя как США, так и Россия: воздерживаться от размещения на территории Украины ракетных комплексов наземного базирования и постоянных войск с боевым заданием. Мы будем и в дальнейшем проводить консультации с Украиной по этому поводу.

Обеспокоенность: Соединенные Штаты обеспокоены наличием российских подразделений и техники в Украине, включая дальнейшее наращивание вооруженных сил в Крыму и на границе Украины. Соединенные Штаты также обеспокоены тем, что Россия нарушила свои обязательства по Будапештскому меморандуму, в котором Россия обязалась, среди прочего, "уважать независимость, суверенитет и границы Украины" и "воздерживаться от применения силы, чтобы подорвать территориальную целостность или политическую независимость Украины". Россия предложила ограничить развертывание ракет средней и меньшей дальности (предложено Россией в статье 6 двустороннего договора).

2) Военные учения (предложенные площадки для переговоров: SSD, Совет НАТО – Россия, ОБСЕ)

Позиция США: Соединенные Штаты, проконсультировавшись с союзниками и партнерами по Альянсу, готовы обсудить меры, направленные на повышение доверия в военных учениях в Европе, включая (но не ограничиваясь) обязательства об уведомлении и модернизации Венского документа. Мы, наши союзники и партнеры акцентировали на наших предложениях по развитию военной открытости, чтобы избежать рисков недоразумения и просчетов. Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками, основываясь на равноценных обязательствах со стороны России, также готовы исследовать в соответствующем контексте усиленный режим уведомлений об учениях и мероприятиях по уменьшению ядерного риска, включая платформы стратегических ядерных бомбардировщиков.

Обеспокоенность: Соединенные Штаты, союзники и партнеры НАТО четко заявили о нашей обеспокоенности большими военными учениями России и другими видами деятельности, проводимыми без предварительного уведомления или надлежащей прозрачности. Неспособность России полностью выполнить свои обязательства в соответствии с Венским документом подорвала безопасность в Европе. Россия предложила ограничить военную деятельность и усовершенствовать механизмы предотвращения опасной деятельности (предложено Россией в статье 5 двустороннего договора).

3) Военные маневры (предложенные площадки для переговоров: SSD, Совет НАТО – Россия, ОБСЕ)

Позиция США: Соединенные Штаты, после консультации с нашими союзниками и партнерами, готовы рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов на море и в воздухе, не нарушающих международного права, включая обсуждение усовершенствования Договора об Инцидентах на море и создание дополнительных механизмов для двустороннего предотвращения конфликтных ситуаций. Соединенные Штаты, союзники и партнеры НАТО готовы обсуждать усовершенствование компонентов безопасности и обеспечение снижения рисков Венского документа.

Обеспокоенность: Соединенные Штаты обеспокоены опасными маневрами России вокруг американских и союзнических кораблей и авианосцев в международных водах и в воздухе. Соединенные Штаты также обеспокоены действиями России, которые нарушили права и свободы судоходства, а также подорвали международную торговлю в Черном и Азовском морях. Неспособность России выполнить свои обязательства по требованиям безопасности и снижению рисков, как это прописано в Венском документе, также вызывает обеспокоенность США и партнеров по ОБСЕ. Россия предложила ограничение военной деятельности и усовершенствование механизмов предотвращения опасной деятельности (предложено Россией в статье 5 двустороннего договора).

4) Ракеты наземного базирования средней и малой дальности (предложенные площадки для переговоров: SSD и дополнительные консультации в Совете НАТО – Россия)

Позиция США: Соединенные Штаты, консультируясь с союзниками, готовы к дискуссии по контролю над ракетами наземного базирования средней и меньшей дальности и пусковых установок.

Обеспокоенность: Соединенные Штаты, союзники и партнеры, обеспокоенные тем, что Россия нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, пока он был действующим, а также продолжила производство и развертывание ракет марки SSC-8 (9M729) и других ракет малой и средней дальности. Россия предложила ограничить развертывание ракет малой и средней дальности (Предложено Россией в статье 6 двустороннего договора).

5) Использование силы США, НАТО и Россией (предложенные площадки для переговоров: SSD, Совет НАТО – Россия, ОБСЕ)

Позиция США: На сегодняшний день использование сил США и НАТО ограничено и соответствует обязательствам в рамках Основополагающего акта между НАТО и Россией. Мы продолжали воздерживаться от постоянного размещения значительных боевых сил, а также ядерных вооружений в странах Восточной Европы. Американских военных в Европе сейчас четвертая часть от того количества, которое было размещено в конце Холодной войны. Наращивание сил Россией и дальнейшая агрессия против Украины заставят США и союзников усилить нашу защиту. Соединенные Штаты готовы обсуждать то, где мы не соглашаемся, и выяснить, как мы можем обсудить предостережения по поводу использования обычных военных сил, повысить прозрачность и снизить риски, как это прописано в Венском документе, чтобы облегчить взаимную обеспокоенность.

Обеспокоенность: Соединенные Штаты, союзники и партнеры обеспокоены растущим наращиванием российских сил, более агрессивной позицией, новыми военными возможностями и провокационной деятельностью, в том числе вблизи стран-членов НАТО. В частности, речь идет о широкомасштабных военных учениях, о которых не предупреждали заранее, продолжающуюся оккупацию и милитаризацию Крыма и развертывание войск вблизи украинской границы, размещение современных ракетных систем в Калининграде и постоянное нарушение воздушного пространства стран-членов НАТО. Россия предложила ограничение военной деятельности и совершенствование механизмов предотвращения опасной деятельности (предложено Россией в статье 5 двустороннего договора).

6) Система противоракетной обороны Aegis (предложенные площадки для переговоров: SSD и дополнительные консультации в Совете НАТО – Россия)

Позиция США: Соединенные Штаты готовы при необходимости обсудить с союзниками прозрачный механизм проверки отсутствия ракет "Томагавк" в системах противоракетной обороны "Иджис" в Румынии и Польше. В свою очередь Россия должна принять соответствующие прозрачные меры на своих двух ракетных базах там, где мы выберем. Мы будем консультироваться с союзниками в Польше и Румынии по этому поводу.

Обеспокоенность: Россия предложила ограничить развертывание ракет малой и средней дальности (предложено Россией в статье 6 двустороннего договора) и ранее говорила, что США могут запускать Tomahawk из систем Aegis.

7) Новый СТАРТ (СНВ-3) (предлагаемые площадки для переговоров: SSD)

Позиция США: Мы разделяем цель ограничения использования транспортных средств межконтинентальной доставки, которые сейчас подпадают под действие "Нового начала" – ICBM, SLBM и тяжелые бомбардировщики, оснащенные ядерными зарядами, – в будущих переговорах о контроле над вооружением. Мы предлагаем начать переговоры по дальнейшим мерам СНВ-3. Соединенные Штаты готовы обсуждать, как будущие договоры о контроле над вооружением будут предполагать также ядерный арсенал России и США, включая "нестратегическое ядерное вооружение". Мы также выразили готовность к обмену позициями по ядерной политике США и России, чтобы добиться прозрачности и снизить возможные риски.

Обеспокоенность: Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами очень обеспокоены большим и неограниченным запасом нестратегического ядерного оружия России и разработкой новых систем доставки ядерного оружия межконтинентальной дальности, которые не учитываются в рамках СНВ-3. Соединенные Штаты и члены НАТО еще больше озабочены усилиями России диверсифицировать и расширить свои ядерные запасы, а также развернуть современные ракеты и стратегические ядерные вооружения вблизи границ союзников по НАТО. Россия предложила запретить размещение ядерного оружия за пределами национальной территории (статья 7 двустороннего договора, предложенного Россией). Россия выразила обеспокоенность по поводу готовности Соединенных Штатов начать переговоры и дальнейшего соглашения по Договору СНВ-3.

Вместе с нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты поддерживают усилия, направленные на улучшение безопасности Евро-Атлантического региона, и верят, что диалог по вопросам, вызывающим обеспокоенность, может дать значительные результаты. Такой диалог должен проходить в соответствующих форматах, включая ОБСЕ и Совет Россия-НАТО, а также должен придерживаться ключевых принципов европейской безопасности, воплощенных в основополагающих документах, таких как Хельсинкские соглашения.

Позиция правительства Соединенных Штатов: прогресса в этих вопросах можно добиться только в случае деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины".

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