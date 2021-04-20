Как получить 8000 грн от Зеленского, миллионы в биткоинах. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Миллионы в биткоинах. Могут ли депутаты прятать в декларации нелегальные доходы? Разбор

Украинские политики – гениальные инвесторы. Например, депутат Харьковского облсовета Родзинский покупал биткойны по 10 центов, его инвестиции выросли в 600 000 раз. В итоге у наших политиков-инвесторов, если верить их декларациям, скопилось крипты на 75 млрд грн.

На самом деле – нет. Никто цифры в декларациях не проверял и многие пишут туда "на всякий случай", мол происхождение крипты трудно проверить, и так можно будет легализовать другие доходы. Не все так просто. Сейчас крипта вне правового поля. А НАПК с Минцифры пишут закон, который не должен допустить легализацию "серых и чёрных" денег. Детали в разборе Леры Давыдовой. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Чехия исключила Росатом из тендера на строительство АЭС

Россия потеряла шесть миллиардов евро. Это цена за попытку сорвать поставки боеприпасов из Чехии в Украину в 2014 году Полтриллиона рублей (550 000 000 000) для российской экономики.

Именно столько должен был заработать клан Путина на строительстве пятого энергоблока в Чехии.

И не заработает. Росатом – фаворита тендера – исключили из конкурса за организацию терактов в 2014 году.

Тогда Россия взорвала склады на территории Чехии. Организовала покушение на посредников, которые передавали необходимые боеприпасы Украине.

И теперь – спустя семь лет – в нужный момент западные спецслужбы нанесли России ответный удар, сорвав планы кремлевского клана разбогатеть.

Отличная спецоперация. Примерная работа. И, думаю, можно поздравлять западные компании с победой в тендере. Заслуженная выгода.

А для России – очередная позорная ситуация. Впрочем, никто не помогает закапывать Россию лучше, чем она сама. В глазах Европы россияне снова террористическая организация. Украине это на руку. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Как получить 8000 грн от Зеленского? Для ФОПов есть новшества. Инструкция

Вчера стартовал приём заявок на материальную помощь предпринимателям, страдающим в карантин. В прошлый раз тысячи фопов не получили свои 8000 грн поскольку их основной квэд не отвечал списку Кабмина. Теперь этот недочет можно исправить. По крайней мере, это предусмотрено правилами. Подробности ниже. Больше по ссылке.

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