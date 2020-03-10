Как рекордное падение мировых рынков повлияет на Украину и дело МН17. Что надо знать утром

Доброе утро!

Сегодня вторник, 10 марта. Температура от +7 до +8, курс доллара 24.92.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и корреспондент LIGA.tech Антон Кобылянский рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Очень черный понедельник: мировые рынки в рекордном падении. Как это ударит по Украине

Вчера был один из худших дней десятилетия для многих значимых фондовых рынков. Европейские индексы упали на 7-8%, США - 7,5%, Япония - 5%, страны Южной Америки - 10-13%.

Причины: коронавирус, нефть, паника. В общем - идеальный шторм, когда все совпадает.

У Украины не получится отстояться в сторонке: инвесторы хотят сбежать из высокорисковых стран (как Украина). И им есть, что продать - за прошлый год они скупили украинского госдолга (ОВГЗ) на $5 млрд. И теперь очень хотят его продать. А некому. Очень может быть - то, что сделало гривну сильней в прошлом году (а это те самые $5 млрд), в этом году ее отправит в путешествие в противоположном направлении.

Стоит пристегнуться, спокойно точно не будет. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Начался суд по делу о сбитом самолете рейса MH17

Он продлится от нескольких месяцев до года. Следствие скурпулезно шаг за шагом собирало доказательства и теперь готово в суде подтвердить свою позицию: российское военное командование перебросило в Украину системы «Бук», одной из которых был сбит гражданский самолет. Массовое убийство людей будет изучаться судом с привлечением свидетелей, имена которых держат в секрете. На первом этапе суд установит вину исполнителей, а затем проследует по цепочке принятия решений. И как далеко зайдет суд - открытый вопрос. Очевидно, что Россия и Путин вину не признают. Но суду их признания и не нужны. Убийцы будут осуждены заочно. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. ЗАЗ начал тестовый выпуск автомобилей Lada

Самая читаемая новость выходных на LIGA.net — не о кризисе, а об украинском автопроме. Французская Renault изучает возможности Запорожского автозавода. И не просто изучает — на ЗАЗе уже выпускают тестовые автомобили, которые поступают в торговую сеть. Все бы хорошо, если бы не один нюанс. Для экспериментального производства французы почему-то выбрали российскую Lada — одну из марок группы. Больше по ссылке.

Рекомендует Антон Кобылянский, корреспондент LIGA.tech. Ожидание и реальность: за какую скорость интернета не стоит платить

Украинские провайдеры и операторы предлагают сейчас все большую скорость интернета, иногда обещая до 1 Гбит/сек. Но стоит ли стремиться к максимальным цифрам, ведь за них необходимо платить соответствующие суммы. Как показывает практика, часто ответ на этот вопрос отрицательный.

Например, Netflix рекомендует скорость от 5 Мбит/с для видео в качестве 720p. Чтобы смотреть YouTube 4К качестве – достаточно и 20 Мбит/с. А подходящий большинству гаджетов формат 1080p требует всего 5 Мбит/с.

На практике сильно замедлять космические скорости, о которых говорит провайдер, может ваш модем. Подключив однажды самый дорогой тариф одного из операторов я получил на ноутбуке скорость 50 Мбит/с. Это было во много раз меньше обещанной цифры. После этого я с чистой совестью перешел на самый дешевый тариф и получил ту же скорость. А если нет разницы, зачем платить больше? Больше по ссылке.

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