Когда 1 января 2025 года так называемый президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский желал жителям региона – "пусть это будет худший отрезок в этом году", – он, вероятно, еще не знал, насколько плохим кажется этот отрезок.



А главное – насколько длительным.

Утром 1 января российский Газпром перестал подавать в Приднестровье газ. Населению сразу отключили отопление и горячую воду и ввели веерные отключения электроэнергии. Остановился ряд промышленных предприятий. Молдавская государственная районная электростанция (МГРЭС) сократила производство электроэнергии, перейдя на запасы угля, которых ей должно было хватить примерно на полтора месяца.

Приднестровье начало замерзать. По правобережной Молдове, где 70% потребленной электроэнергии генерировала МГРЭС, кризис ударил дефицитом энергии и резким повышением тарифов. "Этот кризис Россия создала умышленно в год выборов, чтобы эксплуатировать недовольство людей", – говорит LIGA.net Александр Слусарь, член совета правления молдавского государственного энергетического оператора Energocom.

Газу в Приднестровье не было ровно месяц. Бесплатного газа (как до тех пор) не будет, вероятно, больше никогда. Разбираемся, зачем Россия въелась в Приднестровье.