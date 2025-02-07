Коли 1 січня 2025 року так званий президент невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський зичив мешканцям регіону – "нехай це буде гірший відрізок у цьому році", – він, імовірно, ще не знав, наскільки поганим видасться цей відрізок.



А головне – наскільки тривалим.

Вранці 1 січня російський Газпром перестав подавати у Придністров'я газ. Населенню відразу відключили опалення і гарячу воду і ввели віялові відключення електроенергії. Зупинилася низка промислових підприємств. Молдавська державна районна електростанція (МДРЕС) скоротила виробництво електроенергії, перейшовши на запаси вугілля, яких їй мало вистачити приблизно на півтора місяця.

Придністров’я почало замерзати. По правобережній Молдові, де 70% спожитої електроенергії генерувала МДРЕС, криза вдарила дефіцитом енергії і різким підвищенням тарифів. "Цю кризу Росія створила навмисне у рік виборів, щоб експлуатувати невдоволення людей", – каже LIGA.net Александр Слусарь, член ради правління молдавського державного енергетичного оператора Energocom.

Газу в Придністров'ї не було рівно місяць. Безплатного газу (як до того часу) не буде, ймовірно, більше ніколи. Розбираємось, навіщо Росія в'їлась у Придністров'я.