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Дайджест | Как Путин использует переговоры, а Украина выиграла информвойну. Обзор западных СМИ

Цей матеріал також доступний українською
Как Путин использует переговоры, а Украина выиграла информвойну. Обзор западных СМИ - Фото
Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж - LIGA.net)
30.03.2022, 19:00

Обзор топовых западных СМИ: переговоры как тактика Кремля, кто из российских олигархов не попал под санкции и как Украина выиграла инфовойну

Эксперты размышляют, как Россия может использовать "прорывные" переговоры в Стамбуле, по каким причинам половина российских олигархов свободно гуляет по миру и почему украинское инфополе оказалось сильнее российской пропаганды. Что иностранная пресса пишет о войне России против Украины: обзор LIGA.net.

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The New York Times: Мирные переговоры могут быть только российской тактикой, говорят аналитики

На переговорах во вторник между украинской и российской сторонами, Россия, кажется, была более готова к уступкам, в то же самое время подчеркнув, что она не спешит остановить конфликт, пишет The New York Times.

Россияне даже заявили о намерении снизить активность на киевском и черниговском направлениях в качестве "жеста доброй воли". Впрочем, российское продвижение на севере остановлено, а украинцы даже начали осторожно контратаковать.

Как Путин использует переговоры, а Украина выиграла информвойну. Обзор западных СМИ

Деэскалация — это русский эвфемизм отступления, говорит Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона. По его мнению, Москва начала корректировать свои желания с реальностью, ведь война — эмпирический процесс. Единственное, где россияне могут активизировать наступление, — Донбасс, считает Фридман.

Впрочем, всем понятно: это еще не окончание войны, а Путину придется что-то продать дома в качестве победы.

Какой вывод можно сделать из вчерашних переговоров? Скорее всего Украине, кроме уже озвученных уступок по поводу невступления в НАТО, придется отдать Мариуполь, который до сих пор держится против российских оккупантов.

Франсуа Избур, французский военный аналитик, наоборот, считает, что Россия не проводит серьезных переговоров, а это попытка затянуть время, перегруппироваться, подтянуть резервы и улучшить логистику. С ним согласны другие западные аналитики, отметив, что в российской армии закончились еда, патроны и артиллерийские снаряды.

Робин Ниблетт, директор Chatham House, соглашается, что переговоры для Путина — только шанс выиграть время. Россия может сконцентрироваться на востоке страны, а украинцам будет тяжело контратаковать. И Путин не забыл о Киеве.

Американский военный аналитик Майкл Кофман считает, что сил возле Киева станет меньше, но полностью их выводить не будут. Ведь тогда украинцы смогут отправить подкрепление на Донбасс и выиграть войну.

Bloomberg: Половина из 20 самых богатых россиян не попали под санкции

Половина самых богатых и влиятельных российских олигархов не попали под санкции и до сих пор имеют право свободно передвигаться по миру и пользоваться своими средствами, несмотря на войну в Украине, пишет Bloomberg.

Великобритания ввела санкции против 10 самых богатых миллиардеров, а Европейский Союз против девяти. США только против четырех.

Как Путин использует переговоры, а Украина выиграла информвойну. Обзор западных СМИ

Во всех трех списках фигурируют только трое мужчин, а четверо из пяти самых богатых людей России вообще не подверглись никаким санкциям. Это — Владимир Потанин, металлургический магнат, состояние которого составляло $30 млрд. Самым богатым россиянином, попавшим под санкции, является Алексей Мордашов, у которого контрольный пакет акций ОАО "Северсталь", четвертого по величине производителя стали в России, активы которого заморозили в ЕС 28 февраля, а в Великобритании — через две недели.

Председатель правления Новатек Леонид Михельсон, магнат сталелитейной промышленности Владимир Лисин и Вагит Алекперов, председатель правления нефтяного гиганта ОАО "Лукойл", есть в списке богатейших россиян, которых санкции не коснулись.

Эксперты говорят, что решение не трогать некоторых из самых богатых людей России, по крайней мере, частично связано с их "большим весом" в энергетических, металлургических и других компаниях.

США усвоили опыт 2018 года, когда наложили санкции на миллиардера Олега Дерипаску, контролировавшего ОАО United Co. Rusal International, крупнейшую в мире алюминиевую компанию за пределами Китая. Это привело к росту мировых цен, стабилизировавшихся только после того, как Дерипаска согласился отказаться от контроля над Русалом в 2019 году.

Беспрецедентные санкции распространяются по европейскому континенту, богатые россияне перемещают и сворачивают активы, поскольку власти Италии, Франции, Испании и других стран пытаются арестовать их яхты и частные самолеты.

Роман Абрамович, Алишер Усманов, Виктор Вексельберг, Геннадий Тимченко были вынуждены скрываться от новых европейских и американских санкций, продавая спортклубы, недвижимость и т.д.

После месяца войны Россия стала самой подсанкционной страной в мире. В целом США заморозили активы 852 человек, Европейский Союз — 775 и Великобритания — 982.

Вторжение в Украину изменило политику Запада. Исторически Брюссель следовал примеру Вашингтона и налагал санкции медленнее и осторожнее. На этот раз Европа и Великобритания были гораздо более агрессивны, а Вашингтон их догонял. Новые санкции — впереди.

The Washington Post: Украина выиграла информационную войну, ведь готовилась к ней годами.

До начала войны большинство исследователей считали, что у России преимущество на информационном фронте. Впрочем, уже во время боевых действий все удивились тому, насколько украинские нарративы превалируют над российскими и как президент Зеленский умело оперирует контекстом военного времени, пишет The Washington Post.

На самом деле ничего удивительного в этом нет. Украина основательно подошла к этому вопросу задолго до российского вторжения. Они изучали ограниченность российкой пропаганды и создавали национальный нарратив.

Как Путин использует переговоры, а Украина выиграла информвойну. Обзор западных СМИ

Несмотря на то, что Россия много лет вкладывала деньги в создание кремлевской повестки на территории Украины, активно бороться с этим начали только в 2021 году закрытием каналов, принадлежавших пророссийским политикам, в частности, Виктору Медведчуку, куму Владимира Путина.

Впрочем, долгая жизнь под давлением кремлевской пропаганды многому научила украинцев. А после оккупации Крыма в 2014 году большинство украинских олигархов, владевших, в том числе, и телеканалами, поняли, что Путин им не друг, и политика местных медиа начала меняться. Ложь российских медиа еще больше оттолкнула украинцев после дезинформации о "нападениях на русскоязычных".

Владимир Зеленский пришел к власти с обещанием "диджитализировать" украинскую бюрократию. Многие его коллеги из телевизионного прошлого заняли важные посты в государстве. Эксперты говорят: значительно усилились низовые инициативы противостояния российской пропаганде, например Stop Fake и Euromaidan PR.

Между тем, телевидение становилось все более проукраинским. А после российского вторжения принадлежащие олигархам медиа объединились и начали общее вещание. Правительство в Telegram также активно стало бороться с кремлевскими фейками.

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Как Путин использует переговоры, а Украина выиграла информвойну. Обзор западных СМИ

спецкореспондент LIGA.net
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