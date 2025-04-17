Первые послевоенные выборы станут серьезным испытанием на прочность для Украины. Беспрецедентные террористические угрозы, риск минирования избирательных участков, подкуп избирателей, активизация пророссийских сил, засилье дезинформации, кибератаки и фейковые ангажированные "наблюдатели" — все эти факторы могут подвергнуть сомнению не только прозрачность, но и саму возможность демократического волеизъявления.

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Как Украина может противостоять этим угрозам и реально ли провести выборы без внешнего вмешательства – LIGA.net разбиралась вместе с ОПОРА.